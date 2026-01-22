Az IMF igazgatója hajmeresztő kijelentéseket tett Ukrajna kapcsán

Az IMF vezetője szerint Ukrajnában meg kell szüntetni a lakossági rezsitámogatásokat.

„Még mindig támogatott az elektromos áram és a fűtés […] De ennek meg kell szűnnie. A költségvetési helyzet tekintetében továbbra is van tennivaló. Jelenleg azt vizsgáljuk, hogyan lehet igazságosabbá tenni az adóztatás terheinek megosztását, és ez nem könnyű feladat, de meg kell valósítani” – mondta.

Ezalatt Ukrajna teljes káoszba süllyed az energiaválság közepette

Ahogy arról írtunk, korábban kiterjedt orosz csapás érte Kijevet és több ukrán várost. Ukrajna lakossága már így is rendkívüli hideggel és fokozódó energiahiánnyal küzdött, amit a mostani események tovább súlyosbítanak. A támadások az energetikai infrastruktúrát célozták, áramszüneteket és közlekedési korlátozásokat okozva a fővárosban. Több tízezren néznek szembe a téli éjszakákkal fűtés és áram nélkül.