Az IMF igazgatója hajmeresztő kijelentéseket tett Ukrajna kapcsán

Kristalina Georgieva meghökkentő nyilatkozata szerint Ukrajnában el kell törölni a rezsitámogatást és egyre inkább tolni kell az országot az Európai Unióba való csatlakozás felé. Kijelentései pont abban az időszakban hangzanak el, amikor az érintett ország háborúban áll és korszakának legnagyobb energiaválságát éli át.

Magyar Nemzet
2026. 01. 22. 7:29
Kristalina Georgieva, az IMF ügyvezető igazgatója
Kristalina Georgieva, az IMF ügyvezető igazgatója Forrás: AFP
A Nemzetközi Valutaalap (IMF) vezérigazgatója, Kristalina Georgieva a davosi Világgazdasági Fórumon tett nyilatkozata szerint Ukrajnának tovább kell vinnie a gazdasági átalakításokat a növekedés fenntartásához – számolt be cikkében az Origo.

Az IMF szerint meg kell szűnnie a fűtés és áram támogatásoknak az országban
Az IMF szerint meg kell szüntetni a fűtés és az elektromos áram támogatását az országban (Fotó: AFP)

Az IMF vezetője szerint Ukrajnában meg kell szüntetni a lakossági rezsitámogatásokat.

„Még mindig támogatott az elektromos áram és a fűtés […] De ennek meg kell szűnnie. A költségvetési helyzet tekintetében továbbra is van tennivaló. Jelenleg azt vizsgáljuk, hogyan lehet igazságosabbá tenni az adóztatás terheinek megosztását, és ez nem könnyű feladat, de meg kell valósítani” – mondta.

Ezalatt Ukrajna teljes káoszba süllyed az energiaválság közepette

Ahogy arról írtunk, korábban kiterjedt orosz csapás érte Kijevet és több ukrán várost. Ukrajna lakossága már így is rendkívüli hideggel és fokozódó energiahiánnyal küzdött, amit a mostani események tovább súlyosbítanak. A támadások az energetikai infrastruktúrát célozták, áramszüneteket és közlekedési korlátozásokat okozva a fővárosban. Több tízezren néznek szembe a téli éjszakákkal fűtés és áram nélkül.

Ukrajna lakossága az ország történetének egyik legsúlyosabb energetikai krízisét éli át (Fotó: AFP)

Ukrajna uniós csatlakozását erőltetik

Georgieva kiemelte: el kell távolítani minden akadályt, amely fékezi a magánszektor fejlődését, különös tekintettel a biztonsági környezetre és a munkaerő elérhetőségére. Hozzátette, hogy az IMF kész gyakorlati segítséget nyújtani Ukrajnának, például az állampolgárok hazatérésének ösztönzésében, valamint a strukturális munkanélküliség kezelésében.

Az IMF vezetője sürgette Ukrajna uniós csatlakozásának lezárását is észszerű időn belül, mivel az Európai Unió „mágnesként” vonzza a gazdaságot, és elősegíti a teljes európai integrációt.

Szavai szerint az ország a válság ellenére több területen jobb teljesítményt nyújt, mint korábban.

Az IMF 2025 közepén jelezte, hogy a lakossági gáz- és áramtarifák nagyjából a piaci ár felét tették ki.

Borítókép:  Kristalina Georgieva, az IMF ügyvezető igazgatója (Fotó: AFP)

