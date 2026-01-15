Rendkívüli

Itt tart a Tisza Párt: elmondták, hogy megszorításokat akarnak, és azt is, hogy a választásig ezt el akarják titkolni

IránfigyelmeztetkülügyminiszterEgyesült Államokönvédelem

Irán figyelmeztet: megvédi magát bármilyen külföldi fenyegetéssel szemben

Teherán kijelentette az önvédelemhez való jogát, miközben Washington továbbra sem zár ki egy esetleges katonai csapást az iráni belpolitikai események miatt. Az iráni–szaúdi egyeztetés újabb jele annak, hogy a Közel-Keleten gyorsan nő a feszültség.

Szabó István
2026. 01. 15. 16:01
Abbasz Aragcsi iráni külügyminiszter Fotó: Joseph Eid Forrás: AFP
Irán megvédi magát bármilyen külföldi fenyegetéssel szemben – jelentette ki Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter szaúdi kollégájával, Faiszal ibn Farhánnal folytatott telefonbeszélgetése során. 

Irán
Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter (Fotó: NurPhoto/AFP/Fadel Itani)

A teheráni diplomácia vezetője hangsúlyozta: elengedhetetlen a külföldi beavatkozás globális elítélése a térség országainak belügyeibe – írta a Zn.ua.

A megbeszélés tényét a szaúdi állami hírügynökség is megerősítette. Közlésük szerint a felek a térség aktuális eseményeiről, valamint a biztonság és stabilitás megerősítésének lehetőségeiről egyeztettek. A háttérben azonban az egyre élesebb amerikai–iráni szembenállás húzódik meg.

Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump korábban jelezte nemzetbiztonsági csapatának: amennyiben Washington katonai lépésre szánja el magát Irán ellen, gyors és határozott csapást vár el, amely nem torkollik elhúzódó, hetekig vagy hónapokig tartó háborúba.

Irán Washington szövetségeseit fenyegeti

Ezzel párhuzamosan egy magas rangú iráni tisztségviselő arról számolt be, hogy Teherán figyelmeztette az Egyesült Államok közel-keleti szövetségeseit: amennyiben Washington megtámadja Iránt, az iráni válasz amerikai katonai bázisokat érhet a régióban, azoknak az országoknak a területén is, amelyek az Egyesült Államokkal működnek együtt.

Borítókép: Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter (Fotó: AFP/Joseph Eid) 

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Bayer Zsolt
idezojelekmegadja gábor

Az új világrend

Bayer Zsolt avatarja

Ha ezen a héten semmi mást nem olvasol el, csak ezt a cikket Megadja Gábortól, sokat tettél önmagadért.

