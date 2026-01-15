Irán megvédi magát bármilyen külföldi fenyegetéssel szemben – jelentette ki Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter szaúdi kollégájával, Faiszal ibn Farhánnal folytatott telefonbeszélgetése során.
Irán figyelmeztet: megvédi magát bármilyen külföldi fenyegetéssel szemben
Teherán kijelentette az önvédelemhez való jogát, miközben Washington továbbra sem zár ki egy esetleges katonai csapást az iráni belpolitikai események miatt. Az iráni–szaúdi egyeztetés újabb jele annak, hogy a Közel-Keleten gyorsan nő a feszültség.
A teheráni diplomácia vezetője hangsúlyozta: elengedhetetlen a külföldi beavatkozás globális elítélése a térség országainak belügyeibe – írta a Zn.ua.
A megbeszélés tényét a szaúdi állami hírügynökség is megerősítette. Közlésük szerint a felek a térség aktuális eseményeiről, valamint a biztonság és stabilitás megerősítésének lehetőségeiről egyeztettek. A háttérben azonban az egyre élesebb amerikai–iráni szembenállás húzódik meg.
Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump korábban jelezte nemzetbiztonsági csapatának: amennyiben Washington katonai lépésre szánja el magát Irán ellen, gyors és határozott csapást vár el, amely nem torkollik elhúzódó, hetekig vagy hónapokig tartó háborúba.
Irán Washington szövetségeseit fenyegeti
Ezzel párhuzamosan egy magas rangú iráni tisztségviselő arról számolt be, hogy Teherán figyelmeztette az Egyesült Államok közel-keleti szövetségeseit: amennyiben Washington megtámadja Iránt, az iráni válasz amerikai katonai bázisokat érhet a régióban, azoknak az országoknak a területén is, amelyek az Egyesült Államokkal működnek együtt.
További Külföld híreink
Borítókép: Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter (Fotó: AFP/Joseph Eid)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Az Európai Néppárt nem a béke, hanem a háború pártja
Az eszkaláció mellett tették le a voksukat.
Véleményterror a Keir Starmert kritizáló jobboldali aktivista ellen
A jobboldali aktivista többé nemkívánatos az Egyesült Királyságban.
Botrány Kijevben, mosoly Brüsszelben
A mostani korrupciós vádak előtt tárgyalt Weberrel Timosenko – Brüsszel továbbra is a rendületlenül a háború mellett áll.
Tusk nekiment Moszkvának
Támadások érték a lengyel infrastruktúrát.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Az Európai Néppárt nem a béke, hanem a háború pártja
Az eszkaláció mellett tették le a voksukat.
Véleményterror a Keir Starmert kritizáló jobboldali aktivista ellen
A jobboldali aktivista többé nemkívánatos az Egyesült Királyságban.
Botrány Kijevben, mosoly Brüsszelben
A mostani korrupciós vádak előtt tárgyalt Weberrel Timosenko – Brüsszel továbbra is a rendületlenül a háború mellett áll.
Tusk nekiment Moszkvának
Támadások érték a lengyel infrastruktúrát.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!