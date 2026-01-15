Irán figyelmeztet: megvédi magát bármilyen külföldi fenyegetéssel szemben

A teheráni diplomácia vezetője hangsúlyozta: elengedhetetlen a külföldi beavatkozás globális elítélése a térség országainak belügyeibe – írta a Zn.ua.

A megbeszélés tényét a szaúdi állami hírügynökség is megerősítette. Közlésük szerint a felek a térség aktuális eseményeiről, valamint a biztonság és stabilitás megerősítésének lehetőségeiről egyeztettek. A háttérben azonban az egyre élesebb amerikai–iráni szembenállás húzódik meg.

Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump korábban jelezte nemzetbiztonsági csapatának: amennyiben Washington katonai lépésre szánja el magát Irán ellen, gyors és határozott csapást vár el, amely nem torkollik elhúzódó, hetekig vagy hónapokig tartó háborúba.

Irán Washington szövetségeseit fenyegeti

Ezzel párhuzamosan egy magas rangú iráni tisztségviselő arról számolt be, hogy Teherán figyelmeztette az Egyesült Államok közel-keleti szövetségeseit: amennyiben Washington megtámadja Iránt, az iráni válasz amerikai katonai bázisokat érhet a régióban, azoknak az országoknak a területén is, amelyek az Egyesült Államokkal működnek együtt.