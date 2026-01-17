A brit kormány nyomására lemondhat a West Midlands-i rendőrfőnök. Shabana Mahmood belügyminiszter közölte, hogy elvesztette bizalmát Craig Guildfordban, miután a rendőrség hamis okokra hivatkozva javasolta, hogy tiltsák ki a Makkabi Tel Aviv izraeli futballcsapat szurkolóit a 2025. november 6-i Aston Villa elleni Európa-liga mérkőzésről. A miniszter egyúttal törvénymódosítást kezdeményezett annak érdekében, hogy a jövőben saját hatáskörben bocsáthassa el a rendőrfőnököket. Andy Cooke rendőrségi főfelügyelő szerint Craig Guildford hivatala eltúlozta az izraeli szurkolók által jelentett kockázatot, miközben eltitkolta információit az őket fenyegető Izreael-ellenes szélsőségesek szervezkedéséről.
A brit rendőrség erőszakos Izrael-ellenes tüntetőket menteget
A Migrációkutató Intézet Fókuszpont-elemzése arról számolt be, hogy a brit rendőrség megpróbálta eltitkolni, hogy helyi szélsőségesek fenyegetik az izraeli Makkabi Tel Aviv csapatát és szurkolóit. A drukkereket kitiltották a 2025. novemberi Európa-liga meccsről.
A West Midlands-i rendőrség bírálói azt állítják, hogy az Makkabi szurkolóinak a kitiltása politikai döntés volt, és nem valódi biztonsági aggályokon alapult. Szerintük Guildford szándékosan vezette félre a parlamentet, a hírszerzés ugyanis már korábban figyelmeztetett, hogy Birmingham-ben Izreael-ellenes csoportok fegyverkezésre készülnek. A Daily Mail brit napilap a West Midlands Palestine Solidarity Campaign nevű csoport kiszivárgott chat üzeneteire hivatkozva arról számolt be, hogy összehangolt támadást terveztek az izraeli focisták ellen: arra buzdították egymást, hogy átkutatva a szállodákat vagy a játékosokat követve, derítsék ki, hogy hol szálltak meg, és oda szervezzenek tüntetéseket.
Craig Guildford hivatala azonban ragaszkodott ahhoz, hogy az izraeli szurkolók kitiltására az átaluk jelentett veszély miatt van szükség. Ian Austin, a Munkáspárt volt képviselője ellenben leszögezte, hogy
a közbiztonságra a szélsőségesek jelentették a valódi veszélyt, és nem az izraeliek, ám ezt a rendőrség figyelmen kívül hagyta.
Nick Timothy, a Konzervatív Párt politikusa úgy fogalmazott, hogy a fenyegetést a felfegyverzett iszlamisták jelentették. A rendőrség a 2024-es amszterdami, a Makkabi és a holland Ajax csapat közötti Európa-liga meccsre hivatkozott, amely erőszakba torkollt. A zavargások a gázai háború körüli feszültségek nyomán már a meccs előtt megkezdődtek: palesztinpártiak azzal vádolták az izraeli szurkolókat, hogy egy amszterdami épületről levették a palesztin zászlót és elégették, taxikat rongáltak meg, valamint arabellenes jelszavakat skandáltak. Válaszul a szélsőségesek a közösségi médiában zsidóüldözésre szólítottak fel. A zavargások során több izraeli szurkolót megvertek és többektől ellopták az útleveleiket.
A helyi zsidó lakosság arról számolt be, hogy a következő napokban féltek nyilvánosan kipát viselni, de voltak olyanok, akik a taxis applikációkban megváltoztatták nevüket, hogy ne tudódjon ki vallási hovatartozásuk. A brit rendőrség ráadásul indoklásában hamisan állította, hogy Amszterdamban a Makkabi szurkolói muszlimokat dobtak a folyóba, hiszen a holland jelentésekből kiderült, hogy egy izraelit kényszerítettek arra, hogy a vízbe ugorjon. A brit belügyminisztérium 2025 márciusi adatai szerint Angliában és Walesben egy év alatt 18 százalékkal csökkent a zsidók elleni támadások száma, de azt egy 113 százalékos növekedés előzte meg. Hasonló tendenciát mutatnak a muszlimok elleni bűncselekmények számai is – számolt be róla a Migrációkutató Intézet Fókuszpont-elemzése.
Borítókép: Izrael-ellenes football szurkolók (Fotó: AFP)
