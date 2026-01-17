A brit rendőrség erőszakos Izrael-ellenes tüntetőket menteget

Craig Guildford hivatala azonban ragaszkodott ahhoz, hogy az izraeli szurkolók kitiltására az átaluk jelentett veszély miatt van szükség. Ian Austin, a Munkáspárt volt képviselője ellenben leszögezte, hogy

a közbiztonságra a szélsőségesek jelentették a valódi veszélyt, és nem az izraeliek, ám ezt a rendőrség figyelmen kívül hagyta.

Nick Timothy, a Konzervatív Párt politikusa úgy fogalmazott, hogy a fenyegetést a felfegyverzett iszlamisták jelentették. A rendőrség a 2024-es amszterdami, a Makkabi és a holland Ajax csapat közötti Európa-liga meccsre hivatkozott, amely erőszakba torkollt. A zavargások a gázai háború körüli feszültségek nyomán már a meccs előtt megkezdődtek: palesztinpártiak azzal vádolták az izraeli szurkolókat, hogy egy amszterdami épületről levették a palesztin zászlót és elégették, taxikat rongáltak meg, valamint arabellenes jelszavakat skandáltak. Válaszul a szélsőségesek a közösségi médiában zsidóüldözésre szólítottak fel. A zavargások során több izraeli szurkolót megvertek és többektől ellopták az útleveleiket.