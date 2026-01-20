Kamala Harrist hazugságon kapták?

Kamala Harris volt amerikai alelnök és férje, Doug Emhoff egy 8,2 millió dollár értékű luxus tengerparti villát vásárolt Kaliforniában, ráadásul egy olyan partszakaszon, amit a Biden-adminisztráció kiemelten veszélyeztetettnek minősített. Harris évekig a klímaváltozás és a tengerszint-emelkedés veszélyeire figyelmeztetett, de a jelek szerint ezt ő maga sem hitte el – írja a Breitbart.

Évekig a tengerszint-emelkedés veszélyeire hívta fel a figyelmet Kamala Harris, most pedig egy veszélyeztetett partszakaszon vett luxusingatlant. Illusztráció. Fotó: AFP

A frissen vásárolt Harris-luxusvilla egy exkluzív, óceánparti környéken fekszik, Malibu térségében. Az ingatlan közvetlen tengerre néző kilátással rendelkezik, és olyan partszakasz közelében fekszik, amelyet a korábbi szövetségi klímamodellek a jövőben kiemelten veszélyeztetett partszakasznak jelöltek a tengerszint-emelkedés, az erózió és a szélsőséges időjárási események miatt. Harris korábban többször hangsúlyozta, hogy a part menti közösségek a klímaválság frontvonalában élnek. Egy 2019-es nyilatkozatában úgy fogalmazott: