Kamala Harrist hazugságon kapták?

A volt amerikai alelnök kaliforniai luxusingatlan-vásárlása komoly vitát indított az Egyesült Államokban. A bírálók szerint Kamala Harris korábban rendszeresen hívta fel a figyelmet a klímaváltozás és a tengerszint-emelkedés veszélyeire, most pedig ő maga is olyan helyen vett luxus tengerparti házat, ami veszélyeztetett területen fekszik.

2026. 01. 20.
Bort iszik és vizet prédikál a klímaváltozás élharcosa Forrás: AFP
Kamala Harris volt amerikai alelnök és férje, Doug Emhoff egy 8,2 millió dollár értékű luxus tengerparti villát vásárolt Kaliforniában, ráadásul egy olyan partszakaszon, amit a Biden-adminisztráció kiemelten veszélyeztetettnek minősített. Harris évekig a klímaváltozás és a tengerszint-emelkedés veszélyeire figyelmeztetett, de a jelek szerint ezt ő maga sem hitte el – írja a Breitbart.

Évekig a tengerszint emelkedés veszélyeire hívta fel a figyelmet Kamala Harris, most pedig egy veszélyeztetett partszakaszon vett luxusingatlant - illusztráció
Évekig a tengerszint-emelkedés veszélyeire hívta fel a figyelmet Kamala Harris, most pedig egy veszélyeztetett partszakaszon vett luxusingatlant. Illusztráció. Fotó: AFP

A frissen vásárolt Harris-luxusvilla egy exkluzív, óceánparti környéken fekszik, Malibu térségében. Az ingatlan közvetlen tengerre néző kilátással rendelkezik, és olyan partszakasz közelében fekszik, amelyet a korábbi szövetségi klímamodellek a jövőben kiemelten veszélyeztetett partszakasznak jelöltek a tengerszint-emelkedés, az erózió és a szélsőséges időjárási események miatt. Harris korábban többször hangsúlyozta, hogy a part menti közösségek a klímaválság frontvonalában élnek. Egy 2019-es nyilatkozatában úgy fogalmazott: 

Óceánjaink melegszenek. A tengerszint emelkedik. Országunk klímaválsággal néz szembe.

Alelnökként is rendszeresen figyelmeztetett arra, hogy az emelkedő tengerszint és az egyre gyakoribb szélsőséges időjárás súlyos fenyegetést jelent az Egyesült Államok partvidékére. A The Washington Free Beacon szerint Harris új otthona olyan területen található, amely a Biden–Harris-adminisztráció által támogatott klímaforgatókönyvek alapján komoly kockázattal néz szembe. Ezt a modellt végül a Trump-adminisztráció 2025 júniusában megsemmisítette. 

Az ingatlan felszereltsége is figyelmet kapott, a hirdetés szerint gáztűzhely és kandalló is található benne, valamint tartály nélküli vízmelegítő.

Ezek mind-mind olyan berendezések, amelyeket a Biden–Harris-adminisztráció szabályozásokkal igyekezett visszaszorítani, illetve egyes esetekben betiltani.

Harris szenátorként társtámogatója volt a Living Shorelines Act nevű törvényjavaslatnak, amely évente 50 millió dollárt irányzott elő a tengerszint-emelkedés elleni védekezésre. Alelnökként Joe Biden őt nevezte ki egy klímavédelmi kezdeményezés fő szóvivőjének, amely keretében 2023-ban harminc part menti államban és területen összesen 149 projektre mintegy 562 millió dollárnyi támogatást kapott.

A Document beszámolója szerint a vásárlás híre gyorsan nagy visszhangot váltott ki a közösségi médiában, ahol sokan képmutatással vádolták Harrist. 

A kritikusok szerint miközben a politikus a klímaváltozás miatt lakhatatlanná váló part menti térségekről beszélt, maga is egy olyan területen fektetett be, amelyet a hivatalos előrejelzések kiemelten kockázatosnak minősítettek. 

Harris szóvivője a bírálatokat olcsó politikai támadásnak nevezte, hangsúlyozva, hogy az ingatlanvásárlás magánjellegű döntés volt.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a klímavészhelyzet köré épített politikai és vállalati kommunikáció látványosan elbukott.

Borítókép: Bort iszik és vizet prédikál a klímaváltozás élharcosa

