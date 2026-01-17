Kampányra készül az FPÖ, Svédországban tombol a migránserőszak

Az intézkedés három nappal azután történt, hogy Vlaardingerbroek bírálta Keir Starmer brit miniszterelnököt az X közösségi oldalon. Vlaardingerbroek azt írta, hogy szerinte Keir Starmer a „nők biztonságára” hivatkozva akar fellépni az X közösségi oldal ellen, miközben eltűri, hogy a brit lányokat rendszeresen megerőszakolják és meggyilkolják a migránsokból álló bandák. Bejegyzésében a brit miniszterelnököt „gonosz, megvetendő embernek” nevezte. Az újságíró szerint az időzítés nem véletlen, és más okot nem lát a döntésre.

Szijjártó Péter bírálta az RTL híradóját

Szijjártó Péter Facebook-bejegyzésben bírálta az RTL híradójának szerkesztési gyakorlatát, amely szerinte a választások előtt 85 nappal megváltozott. A külgazdasági és külügyminiszter felidézte: a belgrádi magyar–szerb tárgyalások célja a szerb olajvállalat többségi tulajdonának megszerzéséhez szükséges diplomáciai munka elvégzése volt, ami állítása szerint javíthatná a regionális ellátásbiztonságot és az energiaárak alakulását.

Kifogásolta, hogy az RTL korábban nem számolt be az egyeztetések tartalmáról, most viszont főműsoridőben a kormányzati út körülményeire, köztük az utazás és az ellátás részleteire helyezte a hangsúlyt.

Szijjártó Péter bejegyzésében azt is hangsúlyozta: a kormány továbbra is azon dolgozik, hogy Magyarországon maradjanak Európa legalacsonyabb rezsiárai.