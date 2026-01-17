Herbert Kickl szombaton Klagenfurtban, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) újévi találkozóján hivatalosan is elindította pártja választási kampányát.
Kampányra készül az FPÖ, Svédországban tombol a migránserőszak
Ausztriában Herbert Kickl hivatalosan is elindította az FPÖ választási kampányát. Kickl új választásokat követelt és élesen bírálta a kormányt. Az Egyesült Királyságban a brit hatóságok visszavonták Eva Vlaardingerbroek beutazási engedélyét, amit az újságíró saját elmondása szerint a Keir Starmerrel szemben megfogalmazott kritikájával hoz összefüggésbe, erről beszélt Tucker Carlsonnak. Magyarországon eközben Szijjártó Péter az RTL híradójának szerkesztési gyakorlatát kifogásolta egy belgrádi kormányzati út kapcsán, Svédországban pedig újabb migráns erőszakkal kapcsolatos ügy került a bíróság elé.
A rendezvényen több ezer támogató előtt kijelentette, hogy 2026 a Szabadságpárt éve lesz, és új választásokat követelt, azt állítva, hogy a jelenlegi szövetségi kormányt „senki sem választotta meg”.
Beszédében bírálta a kormány működését, és azt mondta, szerinte a politika eltávolodott az állampolgároktól, ezért az FPÖ célja ennek a távolságnak a felszámolása.
A beszédben a bevándorlás leállítását sürgette, az ukrajnai háború kapcsán pedig a semlegesség politikája mellett érvelt, miközben bírálta a kormány gazdaságpolitikai lépéseit.
A mintegy hetven perces felszólalást álló ováció zárta.
Kitiltották az Egyesült Királyságból Eva Vlaardingerbroeköt
Eva Vlaardingerbroek holland újságíró és politikai kommentátor a Tucker Carlson Show-ban számolt be arról, hogy a brit kormány váratlanul visszavonta elektronikus beutazási engedélyét (ETA), amellyel megakadályozta jövőbeni belépését az Egyesült Királyságba.
Elmondása szerint egy rövid e-mailben értesítették a döntésről, amelyben az szerepelt: jelenléte „nem tekinthető a közjó szempontjából hasznosnak”, és a határozat ellen nincs jogorvoslati lehetőség.
További Külföld híreink
Az intézkedés három nappal azután történt, hogy Vlaardingerbroek bírálta Keir Starmer brit miniszterelnököt az X közösségi oldalon. Vlaardingerbroek azt írta, hogy szerinte Keir Starmer a „nők biztonságára” hivatkozva akar fellépni az X közösségi oldal ellen, miközben eltűri, hogy a brit lányokat rendszeresen megerőszakolják és meggyilkolják a migránsokból álló bandák. Bejegyzésében a brit miniszterelnököt „gonosz, megvetendő embernek” nevezte. Az újságíró szerint az időzítés nem véletlen, és más okot nem lát a döntésre.
Szijjártó Péter bírálta az RTL híradóját
Szijjártó Péter Facebook-bejegyzésben bírálta az RTL híradójának szerkesztési gyakorlatát, amely szerinte a választások előtt 85 nappal megváltozott. A külgazdasági és külügyminiszter felidézte: a belgrádi magyar–szerb tárgyalások célja a szerb olajvállalat többségi tulajdonának megszerzéséhez szükséges diplomáciai munka elvégzése volt, ami állítása szerint javíthatná a regionális ellátásbiztonságot és az energiaárak alakulását.
Kifogásolta, hogy az RTL korábban nem számolt be az egyeztetések tartalmáról, most viszont főműsoridőben a kormányzati út körülményeire, köztük az utazás és az ellátás részleteire helyezte a hangsúlyt.
Szijjártó Péter bejegyzésében azt is hangsúlyozta: a kormány továbbra is azon dolgozik, hogy Magyarországon maradjanak Európa legalacsonyabb rezsiárai.
Migráns támadott Svédországban
Svédországban büntetőeljárás folyik egy 28 éves eritreai férfi, Ahmed Mohammed Omar Salim ellen, aki az ügyészség szerint mindenfajta provokáció nélkül három embert támadott meg az utcán.
A férfi beismerte a cselekményeket, de a szándékosságot tagadta, és azt mondta a rendőrségnek: időnként uralhatatlan gondolatok és késztetések törnek rá, amelyek mások bántására sarkallják.
További Külföld híreink
Az első támadás tavaly júniusban történt, amikor egy férfit rúgott meg, később decemberben egy 75 éves nőt térden rúgott, aki súlyos fejsérülést szenvedett, majd egy nappal később egy 42 éves nőt támadott meg. Elfogása után Salim azt állította, hogy nem tudja irányítani viselkedését. A férfira pszichiátriai vizsgálatok várnak; a svéd jog szerint súlyos mentális zavar megállapítása esetén nem szabható ki vele szemben szabadságvesztés. Az ítélethirdetés a jövő hónapban várható.
Borítókép: Herbert Kickl (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Több halálos áldozata is van a lavináknak a népszerű osztrák síterep közelében
A térségben már korábban figyelmeztetést adtak ki lavinaveszély miatt.
Herbert Kickl új választásokat és „szabadságharcot” követel
Hivatalosan is elindult az FPÖ választási kampánya.
Az EU és a Mercosur aláírta a szabadkereskedelmi megállapodást
Az Európai Unió és a Mercosur (Dél-amerikai Közös Piac) képviselői szombaton a paraguayi fővárosban, Asunciónban több mint huszonöt éven át tartó tárgyalás után aláírták a két szervezet közötti szabadkereskedelmi megállapodást.
Szijjártó Péter: Bravó, RTL, joggal lehettek büszkék Magatokra!! Ja, nem…
A közösségi médiában osztotta meg bejegyzését.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Több halálos áldozata is van a lavináknak a népszerű osztrák síterep közelében
A térségben már korábban figyelmeztetést adtak ki lavinaveszély miatt.
Herbert Kickl új választásokat és „szabadságharcot” követel
Hivatalosan is elindult az FPÖ választási kampánya.
Az EU és a Mercosur aláírta a szabadkereskedelmi megállapodást
Az Európai Unió és a Mercosur (Dél-amerikai Közös Piac) képviselői szombaton a paraguayi fővárosban, Asunciónban több mint huszonöt éven át tartó tárgyalás után aláírták a két szervezet közötti szabadkereskedelmi megállapodást.
Szijjártó Péter: Bravó, RTL, joggal lehettek büszkék Magatokra!! Ja, nem…
A közösségi médiában osztotta meg bejegyzését.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!