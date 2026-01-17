Nesze neked, szólásszabadság! Tucker Carlsonnak nyilatkozott az Egyesült Királyságból kitiltott jobboldali véleményvezér

Ahogy arról a Magyar Nemzet beszámolt, a brit kormány üzenetet küldött Eva Vlaardingerbroeknek, amelyben közölte, hogy törölték az Egyesült Királyságba történő beutazáshoz szükséges elektronikus utazási engedélyét, amely egy digitális engedély a vízummentes látogatók számára. Az utazási tilalom három nappal azután lépett életbe, hogy a jobboldali aktivista kritikus bejegyzést tett közzé az Egyesült Királyság miniszterelnökéről, Keir Starmerről. Vlaardingerbroek azt írta, hogy szerinte Keir Starmer a „nők biztonságára” hivatkozva akar fellépni az X közösségi oldal ellen, miközben eltűri, hogy a brit lányokat rendszeresen megerőszakolják és meggyilkolják a migránsokból álló bandák. Bejegyzésében a brit miniszterelnököt „gonosz, megvetendő embernek” nevezte.
Eva Vlaardingerbroek holland újságíró és politikai kommentátor a Tucker Carlson Show-ban számolt be arról, hogy az Egyesült Királyság kormánya váratlanul visszavonta elektronikus beutazási engedélyét (ETA), megakadályozva ezzel a jövőbeni belépését az országba. Elmondása szerint a döntést egy rendkívül rövid e-mailben közölték vele, amelyben az szerepelt: jelenléte „nem tekinthető a közjó szempontjából hasznosnak”, a határozat ellen pedig semmilyen jogorvoslati lehetőséget nem biztosítanak.
A véleményvezér Tucker Carlson amerikai sztárriporternek nyilatkozva hangsúlyozta, hogy a döntés teljesen váratlanul érte. Nem tervezett brit utazást, nem nyújtott be új kérelmet, és korábban – 2023 szeptemberében – az ETA-engedélyét minden további kérdés nélkül jóváhagyták. Akkor azért igényelte az engedélyt, mert felszólalt egy londoni politikai rendezvényen, ahol a migráció és a remigráció kérdéséről fejtette ki álláspontját.
„Megnyitottam az e-mailt, és ennyi állt benne:
visszavontuk az ETA-ját, nem tekinthető a közjó szempontjából hasznosnak, és nincs joga fellebbezni.
Hozzátette:
Ez volt az egész. Sem magyarázat, sem figyelmeztetés
Vlaardingerbroek szerint a döntés időzítése nem tekinthető véletlennek. Elmondása alapján mindössze három nappal az ETA visszavonása előtt élesen bírálta Keir Starmer brit miniszterelnököt az X közösségi oldalon. Úgy fogalmazott, „nem lát más okot”, ami indokolná a hirtelen intézkedést.
Három nappal korábban mondtam ki a véleményemet, és továbbra is vállalom. Nehéz nem összekötni az eseményeket
– jelentette ki. Hozzátette: büntetlen előéletű, korábban gond nélkül utazhatott az Egyesült Királyságba, most mégis indoklás és jogorvoslat nélkül tiltották ki.
Vlaardingerbroek szerint az ő esete is jól mutatja, hogy a brit állam egyre keményebben lép fel a rendszerkritikus hangokkal szemben. Felhívta a figyelmet arra az ellentmondásra is, hogy miközben vele szemben ilyen szigorú intézkedést alkalmaznak, addig illegális bevándorlók ezrei léphetnek be naponta az országba érdemi ellenőrzés nélkül.
Mióta feltétel az, hogy valaki hozzájáruljon a közjóhoz, ha be akar lépni egy országba? És ki dönti el ezt? Miért nincs jogom fellebbezni?
– tette fel a kérdést.
Európai folyamatokra figyelmeztet
A beszélgetés során Eva Vlaardingerbroek rámutatott, az Európai Unióban is egyre gyakoribbak azok az intézkedések, amelyek bírósági eljárás nélkül korlátozzák állampolgárok jogait, például vagyonbefagyasztással vagy utazási tilalommal, politikai indokokra hivatkozva.
Véleménye szerint Európa egy „nyílt ég alatti börtön” irányába halad, ahol a digitális megfigyelés, a szólásszabadság szűkítése és a készülő digitális valuta további eszközöket adhat az állami kontroll kezébe. Mint fogalmazott:
Ez nem az, ahogyan egy szabad társadalomnak működnie kellene.
Az újságíró hangsúlyozta: a legnagyobb probléma nem csupán az intézkedések léte, hanem az, hogy mindez demokratikus és jogállami hivatkozások mellett történik, miközben az érintetteknek nincs valódi lehetőségük jogi védelemre vagy fellebbezésre.
Az Alapjogokért Központ főigazgatója is hozzászólt a történtekhez a közösségi oldalán:
Ez nem elszigetelt eset, hanem egy aggasztó minta: aki eltér a hivatalos narratívától, azt megpróbálják elhallgattatni. Itt tart ma a nyugati mainstream. A tolerancia és a szabadság jelszavai mögé bújva cenzúrával, tiltásokkal és politikai megtorlással lépnek fel minden békepárti, szuverenista hang ellen
– írta a főigazgató.
Borítókép: Eva Vlaardingerbroek (Forrás: Youtube)
