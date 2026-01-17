Nesze neked, szólásszabadság! Tucker Carlsonnak nyilatkozott az Egyesült Királyságból kitiltott jobboldali véleményvezér

A véleményvezér Tucker Carlson amerikai sztárriporternek nyilatkozva hangsúlyozta, hogy a döntés teljesen váratlanul érte. Nem tervezett brit utazást, nem nyújtott be új kérelmet, és korábban – 2023 szeptemberében – az ETA-engedélyét minden további kérdés nélkül jóváhagyták. Akkor azért igényelte az engedélyt, mert felszólalt egy londoni politikai rendezvényen, ahol a migráció és a remigráció kérdéséről fejtette ki álláspontját.

„Megnyitottam az e-mailt, és ennyi állt benne:

visszavontuk az ETA-ját, nem tekinthető a közjó szempontjából hasznosnak, és nincs joga fellebbezni.

Hozzátette:

Ez volt az egész. Sem magyarázat, sem figyelmeztetés

Vlaardingerbroek szerint a döntés időzítése nem tekinthető véletlennek. Elmondása alapján mindössze három nappal az ETA visszavonása előtt élesen bírálta Keir Starmer brit miniszterelnököt az X közösségi oldalon. Úgy fogalmazott, „nem lát más okot”, ami indokolná a hirtelen intézkedést.

Három nappal korábban mondtam ki a véleményemet, és továbbra is vállalom. Nehéz nem összekötni az eseményeket

– jelentette ki. Hozzátette: büntetlen előéletű, korábban gond nélkül utazhatott az Egyesült Királyságba, most mégis indoklás és jogorvoslat nélkül tiltották ki.

Vlaardingerbroek szerint az ő esete is jól mutatja, hogy a brit állam egyre keményebben lép fel a rendszerkritikus hangokkal szemben. Felhívta a figyelmet arra az ellentmondásra is, hogy miközben vele szemben ilyen szigorú intézkedést alkalmaznak, addig illegális bevándorlók ezrei léphetnek be naponta az országba érdemi ellenőrzés nélkül.

Mióta feltétel az, hogy valaki hozzájáruljon a közjóhoz, ha be akar lépni egy országba? És ki dönti el ezt? Miért nincs jogom fellebbezni?

– tette fel a kérdést.