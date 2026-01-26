Lengyel belpolitikai feszültség Trump Béketanácsa miatt

„Putyinban nem lehet megbízni az ukrajnai béketárgyalások tekintetében” – fogalmazott.

Donald Tusk miniszterelnök bírálta Kaczynskit és Nawrockit Amerika-barát álláspontjuk miatt:

Ideje felállni a térdelésből. Az emberek figyelnek

– fogalmazott.

Czas wstać z kolan, panowie @NawrockiKn i @OficjalnyJK. Ludzie patrzą. — Donald Tusk (@donaldtusk) January 24, 2026

A lengyel elnök erre reagálva azt mondta:

Viccelni próbál miniszterelnök úr? Az elmúlt két évtizedben ön Brüsszelben és Berlinben térdelt.

A sajtóban felmerült, hogy Nawrocki az amerikai támogatás révén akár állandó amerikai katonai bázis létrehozását is fontolóra veheti Lengyelországban. Jelenleg az Egyesült Államok körülbelül tízezer katonát tart rotációs rendszerben az országban, de a részleteket hivatalosan nem erősítették meg.