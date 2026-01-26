A lengyel ellenzéki párt, a PiS vezetője, Kaczynski azzal érvelt, hogy Lengyelországnak meg kell őriznie erős kapcsolatait az Egyesült Államokkal, és a tagság a Trump által létrehozott testületben hozzájárulhat a Gázai övezet újjáépítésének irányításához.
Lengyel belpolitikai feszültség Trump Béketanácsa miatt
Jaroslaw Kaczynski, a lengyel ellenzék vezetője arra szólította fel Donald Tusk miniszterelnököt, hogy támogassa Lengyelország teljes jogú részvételét Donald Trump nemzetközi Béketanácsában. Az ügy feszültséget keltett a varsói kormány és az ellenzék között, miközben a lengyel elnök már részt vett a bizottság alakuló ülésén Davosban.
Az ország aktívan kell részt vegyen a nemzetközi békefolyamatokban, hogy fenntartsuk jó kapcsolatainkat az Egyesült Államokkal
– mondta Kaczynski, írja a Brussels Signal.
A lengyel államfő, Karol Nawrocki részt vett a Béketanács alakuló ülésén Davosban, de a dokumentumok aláírására egyelőre nem került sor, mivel a részvételhez a parlament és a kormány jóváhagyása is szükséges. Nawrocki hangsúlyozta: bár szoros kapcsolatot ápol Trump elnökkel, Oroszországgal kapcsolatban óvatosságra int.
„Putyinban nem lehet megbízni az ukrajnai béketárgyalások tekintetében” – fogalmazott.
Donald Tusk miniszterelnök bírálta Kaczynskit és Nawrockit Amerika-barát álláspontjuk miatt:
Ideje felállni a térdelésből. Az emberek figyelnek
– fogalmazott.
A lengyel elnök erre reagálva azt mondta:
Viccelni próbál miniszterelnök úr? Az elmúlt két évtizedben ön Brüsszelben és Berlinben térdelt.
A sajtóban felmerült, hogy Nawrocki az amerikai támogatás révén akár állandó amerikai katonai bázis létrehozását is fontolóra veheti Lengyelországban. Jelenleg az Egyesült Államok körülbelül tízezer katonát tart rotációs rendszerben az országban, de a részleteket hivatalosan nem erősítették meg.
