LengyelországUkrajnaEurópai Unió

Szorosabbra fűzi a viszonyt Lengyelország és Ukrajna

Kétnapos látogatáson vett részt Marcin Bosacki lengyel külügyminiszter-helyettes Kijevben. A tárgyalások eredményeként Lengyelország és Ukrajna elmélyíti együttműködését az ukrán EU-csatlakozás kérdésében.

Magyar Nemzet
2026. 01. 16. 1:03
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Azt akarjuk, hogy Ukrajna az Európai Unió tagja legyen – ezt nagyon világosan kimondom” – nyilatkozta Bosacki kijevi látogatása után. A tervek szerint Lengyelország és Ukrajna elmélyíti kapcsolatait az ukrán EU-csatlakozás kérdésében, valamint a védelmi fejlesztések terén is szorosabbra fűzi a viszonyát a két ország – írja a Polskie Radio

Lengyelország és Ukrajna szorosabbra fűzi a viszonyát, többek között a védelmi együttműködések terén is
Lengyelország és Ukrajna szorosabbra fűzi a viszonyát, többek között a védelmi együttműködések terén is 
Fotó: DURSUN AYDEMIR / ANADOLU

A tárgyalásokon ukrán részről Volodimir Zelenszkij elnök hivatalának tisztviselői vettek részt, többek között Tarasz Kacska, Ukrajna európai és euroatlanti integrációjáért felelős miniszterelnök-helyettese is. A lengyel külügyminiszter-helyettes a tárgyalások kapcsán hangsúlyozta, hogy az ukrán csatlakozás támogatása mellett a lengyel kormányzat figyelembe veszi majd az ország gazdasági érdekeit, beleértve a gazdálkodók érdekeit is. 

Emellett azonban a két ország szorosabbra fűzi gazdasági kapcsolatait, kiemelt szerepet szánva a közös védelmi befektetéseknek. Ezek egy része fejlett technológiákat is magában foglal, bár a részletek egyelőre bizalmasak maradtak.

„A látogatás egyik konkrét eredménye a gazdasági kapcsolatok terén elért előrelépés volt. Vállalkozásaink már lezárt vagy a végső szakaszban lévő üzletekkel térnek vissza” – fogalmazott Bosacki. 

Az EU-integrációval kapcsolatban Bosacki elismerte, hogy bár a folyamatnak gyorsnak kell lennie, az Ukrajna egy éven belüli csatlakozásával kapcsolatos elvárások „teljesen irreálisak”. Hasonló véleményen volt a kijevi lengyel nagykövet is, aki szerint egy gyorsított csatlakozás a jogi aggályokon túl több kárt okozna mint hasznot. 

Tarasz Kacska közösségi oldalán posztolt a tárgyalásokat követően, amelyekben, hasonlóan a lengyel külügyminiszter-helyetteshez, pozitív eredményekről számolt be. 

Mint írta: „Nagyon jó megbeszélést folytattunk Marcin Bosacki külügyminiszter-helyettessel. Erős és egyértelmű jelzést kaptunk: Lengyelország Ukrajnát az Európai Unióban szeretné látni, és készen áll arra, hogy továbbra is támogasson minket ezen az úton. Közös célunk van, és erősíteni fogjuk az együttműködést, beleértve a technológiai kérdéseket is.”

Borítókép: Tarasz Kacska, Ukrajna európai és euroatlanti integrációjáért felelős miniszterelnök-helyettes és Marcin Bosacki lengyel külügyminiszter-helyettes (Forrás: X/Taras Kachka) 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmegadja gábor

Az új világrend

Bayer Zsolt avatarja

Ha ezen a héten semmi mást nem olvasol el, csak ezt a cikket Megadja Gábortól, sokat tettél önmagadért.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu