Szorosabbra fűzi a viszonyt Lengyelország és Ukrajna

„Azt akarjuk, hogy Ukrajna az Európai Unió tagja legyen – ezt nagyon világosan kimondom” – nyilatkozta Bosacki kijevi látogatása után. A tervek szerint Lengyelország és Ukrajna elmélyíti kapcsolatait az ukrán EU-csatlakozás kérdésében, valamint a védelmi fejlesztések terén is szorosabbra fűzi a viszonyát a két ország – írja a Polskie Radio.

Fotó: DURSUN AYDEMIR / ANADOLU

A tárgyalásokon ukrán részről Volodimir Zelenszkij elnök hivatalának tisztviselői vettek részt, többek között Tarasz Kacska, Ukrajna európai és euroatlanti integrációjáért felelős miniszterelnök-helyettese is. A lengyel külügyminiszter-helyettes a tárgyalások kapcsán hangsúlyozta, hogy az ukrán csatlakozás támogatása mellett a lengyel kormányzat figyelembe veszi majd az ország gazdasági érdekeit, beleértve a gazdálkodók érdekeit is.