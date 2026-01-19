Orbán Balázs: A háború és a béke között kell majd választania a magyaroknak

A miniszterelnök politikai igazgatója az Indexnek adott hosszú interjút, amelyben a Fidesz kampányáról, az abban betöltött szerepéről, Magyar Péterről és a választás tétjéről is beszélt. Orbán Balázs szerint ma már más idők járnak: életünk keretei már nem változatlanok két választás között, hiszen naponta civilizációs kérdések feszítik szét a nyugati világot. A politikus emellett azonban beszélt a kampányról és Magyar Péter akciójáról is, amit csak megköszönni tudott.

Orbán Balázs szerint a Tisza Párt akciója visszafelé sült el. Fotó: Xinhua

Orbán Balázsnak feltették a kérdést, ami feltehetőleg sokakat foglalkoztatott, azaz hogy mi volt a kampánycsapat belső reakciója Magyar Péter próbálkozására. A miniszterelnök politikai igazgatója szerint bármilyen hihetetlen is, de a Fidesz kampánycsapata nem foglalkozik doménnevek lefoglalásával, hiszen a Fidesznek van egy saját oldala, onnan bárki bármit megtudhat.

Orbán Balázs egyúttal megjegyezte: azt tanulta a régi kampányszakértőktől, hogy soha nem szabad megakadályozni az ellenfelet abban, hogy hibázzon.

A politikus szerint pedig az a nonszensz, amit Magyar Péter a Fidesz szlogene kapcsán előadott, csak egy dologra volt jó, hogy napokig mindenki arról beszéljen, hogy a Fidesz a biztos választás, így ezzel kapcsolatban nem tud mást tenni, mint megköszöni a segítséget. A politikus egyúttal hangsúlyozta, hogy a kormánypárt nem doménneveket akar lefoglalni, hanem választást akar nyerni.

A miniszterelnök politikai igazgatója szerint egészen más egy kormánypártnak választásra készülni, hiszen a kormánynak mindig a kormányzás élvez prioritást. A mostani kampány azonban Orbán Balázs szerint rengeteg újítást tartalmaz, amelyeket korábban a Fidesz nem használt korábban. „Ilyenek a háborúellenes gyűlések, a digitális polgári körök vagy éppen a civilek bevonása” – hangsúlyozta.

Ez azonban nem azt a célt szolgálja, hogy a párt politikusai megmutassák magukat, hanem sokkal inkább azt, hogy megmutassák vele azt a széles körű társadalmi támogatottságot, amely a háborúellenes álláspont mögött meghúzódik.

Orbán Balázs szerint egyébként nem véletlen a biztos választás szlogen, hiszen egy folyamatosan változó világban az embereknek az a fontos, hogy kire számíthatnak, nem az, hogy ki „cukiskodik” a legjobban. Van ugyanakkor a politikus szerint egy olyan réteg, amely szerint a Fidesznél bármi jobb, azonban azt még az ellenzéki szavazók is látják, hogy a Fidesz kormány alatt biztonságban vannak, és élhetnek a kormány által felkínált támogatásokkal, mint a 13. havi nyugdíjjal és a családtámogatásokkal.

Minden választáson arra törekszünk, hogy minél több embert meggyőzzünk. Az előző választáson Magyarország történetének egyik legnagyobb győzelmét arattuk, azóta is vezetjük a közvélemény-kutatásokat, és a következő választás esélyesei is mi vagyunk. A közvélemény-kutatásokkal kapcsolatban pedig érdemes felidézni, hogy 2022 előtt voltak olyan intézetek, amelyek húsz százalékponttal lőttek mellé. Ne legyünk naivak, nem véletlenül. Ha most is annyit »tévednek«, akkor a végén meg is vagyunk

– fogalmazott Orbán Balázs a választási esélyek és a közvélemény-kutatások kapcsán.