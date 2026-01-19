Orbán Balázs: A háború és a béke között kell majd választania a magyaroknak

Rendkívüli

Orbán Viktor: Brüsszel Ukrajnának adná a magyarok pénzét + videó

A miniszterelnök politikai igazgatója, a Fidesz országos kampányfőnöke az Index kérdéseire válaszolva beszélt Magyar Péterről és a választás tétjéről is. Orbán Balázs szerint ma már egyértelműen civilizációs kérdések feszítik nap mint nap a nyugati világot. A politikus emellett azonban beszélt a kampányról, az abban betöltött szerepéről, valamint Magyar Péter akciójáról is, amit csak megköszönni tudott.

2026. 01. 19. 11:37
A miniszterelnök politikai igazgatója az Indexnek adott hosszú interjút, amelyben a Fidesz kampányáról, az abban betöltött szerepéről, Magyar Péterről és a választás tétjéről is beszélt. Orbán Balázs szerint ma már más idők járnak: életünk keretei már nem változatlanok két választás között, hiszen naponta civilizációs kérdések feszítik szét a nyugati világot. A politikus emellett azonban beszélt a kampányról és Magyar Péter akciójáról is, amit csak megköszönni tudott. 

Orbán Balázs szerint a Tisza Párt akciója visszafelé sült el
Orbán Balázsnak feltették a kérdést, ami feltehetőleg sokakat foglalkoztatott, azaz hogy mi volt a kampánycsapat belső reakciója Magyar Péter próbálkozására. A miniszterelnök politikai igazgatója szerint bármilyen hihetetlen is, de a Fidesz kampánycsapata nem foglalkozik doménnevek lefoglalásával, hiszen a Fidesznek van egy saját oldala, onnan bárki bármit megtudhat. 

Orbán Balázs egyúttal megjegyezte: azt tanulta a régi kampányszakértőktől, hogy soha nem szabad megakadályozni az ellenfelet abban, hogy hibázzon. 

A politikus szerint pedig az a nonszensz, amit Magyar Péter a Fidesz szlogene kapcsán előadott, csak egy dologra volt jó, hogy napokig mindenki arról beszéljen, hogy a Fidesz a biztos választás, így ezzel kapcsolatban nem tud mást tenni, mint megköszöni a segítséget. A politikus egyúttal hangsúlyozta, hogy a kormánypárt nem doménneveket akar lefoglalni, hanem választást akar nyerni.

A miniszterelnök politikai igazgatója szerint egészen más egy kormánypártnak választásra készülni, hiszen a kormánynak mindig a kormányzás élvez prioritást. A mostani kampány azonban Orbán Balázs szerint rengeteg újítást tartalmaz, amelyeket korábban a Fidesz nem használt korábban. „Ilyenek a háborúellenes gyűlések, a digitális polgári körök vagy éppen a civilek bevonása” – hangsúlyozta. 

Ez azonban nem azt a célt szolgálja, hogy a párt politikusai megmutassák magukat, hanem sokkal inkább azt, hogy megmutassák vele azt a széles körű társadalmi támogatottságot, amely a háborúellenes álláspont mögött meghúzódik. 

Orbán Balázs szerint egyébként nem véletlen a biztos választás szlogen, hiszen egy folyamatosan változó világban az embereknek az a fontos, hogy kire számíthatnak, nem az, hogy ki „cukiskodik” a legjobban. Van ugyanakkor a politikus szerint egy olyan réteg, amely szerint a Fidesznél bármi jobb, azonban azt még az ellenzéki szavazók is látják, hogy a Fidesz kormány alatt biztonságban vannak, és élhetnek a kormány által felkínált támogatásokkal, mint a 13. havi nyugdíjjal és a családtámogatásokkal. 

Minden választáson arra törekszünk, hogy minél több embert meggyőzzünk. Az előző választáson Magyarország történetének egyik legnagyobb győzelmét arattuk, azóta is vezetjük a közvélemény-kutatásokat, és a következő választás esélyesei is mi vagyunk. A közvélemény-kutatásokkal kapcsolatban pedig érdemes felidézni, hogy 2022 előtt voltak olyan intézetek, amelyek húsz százalékponttal lőttek mellé. Ne legyünk naivak, nem véletlenül. Ha most is annyit »tévednek«, akkor a végén meg is vagyunk

– fogalmazott Orbán Balázs a választási esélyek és a közvélemény-kutatások kapcsán. 

A miniszterelnök politikai igazgatója szerint annak is megvan az oka, hogy miért ilyen szétágazók a közvélemény-kutatások, a Tisza sikerét mérő statisztikákat pedig érdemes Brüsszel felől megközelíteni, hiszen így válik az egész érthetővé. 

A Tisza Párt minden döntését Brüsszelből lehet megérteni. Nekik az az első számú tervük, hogy brüsszeli miniszterelnöke legyen az országnak. Először olyan helyzetet próbáltak teremteni, amelyben azt a hamis érzetet keltik, hogy a Tisza biztosan nyerni fog. Ezt az emberek nem hiszik el, a többség minden kutatás szerint a mi győzelmünket várja

– fogalmazott.

Orbán Balázs szerint egyértelmű, hogy a háború és a béke között kell majd választania a magyaroknak, hiszen a Tisza Párt több pénzt akar a háborúra, Ukrajnára és a migrációs paktum végrehajtására. Ezzel szemben a magyar kormányt – ahogy az Orbán Viktor miniszterelnök kongresszusi beszédéből kiderült – az érdekli, hogyan lehet a magyar emberek életét könnyebbé tenni. 

Nálunk nincsenek megszorítások és adóemelések, 11 százalékkal nőtt a minimálbér, emelkedtek a reálbérek, visszaépítettük a 14. havi nyugdíjat, bővültek a családi kedvezmények, energiatárolási programot indítottunk, és a közszolgálatban dolgozóknak lakhatási támogatási programot vezettünk be 

– emelte ki Orbán Balázs. 

A miniszterelnök politikai igazgatója szerint egyértelműen a háború a legégetőbb kérdés ma, hiszen amíg tart a háború, addig az árak is emelkedni fognak, azt pedig, hogy mennyire fontos is ez a kérdés, jól mutatja, hogy Európa szinte minden választása a háború és a béke kérdése között dől el. „Itt, Magyarországon az ellenfél inkább azt szeretné, ha a kampány szelfikről és domainfoglalásokról szólna, miközben a valódi, civilizációs téttel bíró kérdésekről hallgat vagy félrevezetően beszél” – fogalmazott. 

A kérdés, amit a magyar embereknek érdemes feltenniük: vajon képes lenne-e nemet mondani a külső elvárásokra? Elég erős lenne-e ahhoz, hogy nemet mondjon Kijevnek és Brüsszelnek?

– nyomatékosította Orbán Balázs. 

A miniszterelnök politikai igazgatója egyébként elmondta, hogy Magyarország szerencsére nincs egyedül a küzdelemben, hiszen ha szükség van rá, lesz segítség az Egyesült Államok részéről. „Most éppen nincs szükség rá, de ez bármikor változhat, mert a spekuláns üzleti körök és brüsszeli intézmények folyamatosan keresik annak lehetőségét, hogy borsot törjenek Magyarország orra alá. Az ezzel szembeni védekezésben immár nem vagyunk egyedül. Ez megnyugtató” – fogalmazott a politikus. 

 

