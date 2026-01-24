Tisza PártOrbán Balázskülpolitika

Orbán Balázs: Ezt úgy hívják, hogy a szuverén külpolitika helyett a behódolás politikája

A Tisza új külügyi vezetőjének szavaira reagált a miniszterelnök politikai igazgatója. Orbán Balázs elmondta, mi a különbség a szuverén külpolitika és a behódolás politikája között.

Magyar Nemzet
2026. 01. 24. 18:28
Orbán Balázs Forrás: Facebook
„A szuverén magyar külpolitikának köszönhetően sikerrel tudunk harcolni a magas energiaárak ellen, nemrég a Mol döntő befolyást szerzett a szerb energiapiac felett, folyamatosan érkeznek hazánkba a beruházások keletről és nyugatról is, alapító tagok lettünk a Trump elnök által létrehozott Béketanácsban, megszerveztük és vezetjük a Brüsszellel szembeni európai ellenállást, és mindenekelőtt kívül fogjuk tartani Magyarországot a háborúból” – írta közösségi oldalán Orbán Balázs. 

A miniszterelnök politikai igazgatója ezután felhívta a figyelmet arra, hogy 

erre a Tisza bejelentette a Bajnai- és Soros-körökből beejtőernyőzött új külügyi vezetőjét, aki az első interjújában elmondta, hogy önként lemondanának a keleti kapcsolatokról, vagyis az olcsó energiáról és a befektetésekről, önként adnák fel a tagállami vétót, és nem fognak kiállni Brüsszellel szemben a magyarok érdekében.

Orbán Balázs kiemelte:

Ezt úgy hívják, hogy a szuverén külpolitika helyett a behódolás politikája. Na, ezért a Fidesz a biztos választás!

 

Borítókép: Orbán Balázs (Forrás: Facebook)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

