Orbán Balázs: Ezt úgy hívják, hogy a szuverén külpolitika helyett a behódolás politikája

„A szuverén magyar külpolitikának köszönhetően sikerrel tudunk harcolni a magas energiaárak ellen, nemrég a Mol döntő befolyást szerzett a szerb energiapiac felett, folyamatosan érkeznek hazánkba a beruházások keletről és nyugatról is, alapító tagok lettünk a Trump elnök által létrehozott Béketanácsban, megszerveztük és vezetjük a Brüsszellel szembeni európai ellenállást, és mindenekelőtt kívül fogjuk tartani Magyarországot a háborúból” – írta közösségi oldalán Orbán Balázs.

A miniszterelnök politikai igazgatója ezután felhívta a figyelmet arra, hogy

erre a Tisza bejelentette a Bajnai- és Soros-körökből beejtőernyőzött új külügyi vezetőjét, aki az első interjújában elmondta, hogy önként lemondanának a keleti kapcsolatokról, vagyis az olcsó energiáról és a befektetésekről, önként adnák fel a tagállami vétót, és nem fognak kiállni Brüsszellel szemben a magyarok érdekében.

Orbán Balázs kiemelte: