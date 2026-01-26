Rendkívüli

Orbán Viktor: Magyarország az Európai Bírósághoz fordul

Orbán BalázsBrüsszelKijevUkrajna támogatásarezsicsökkentés

Orbán Balázs: Kijevben nem lesz új aranybudi a magyarok pénzén

A miniszterelnök politikai igazgatója új bejegyzést tett közzé a Facebook-oldalán. Orbán Balázs figyelmeztet: „1,4 millió forint. Ennyit akar Brüsszel kifizettetni minden magyar háztartással Ukrajna javára.” Hozzátette: „Egy dolog biztos: amíg nemzeti kormány van Magyarországon, Kijevben nem lesz új aranybudi a magyarok pénzén!”

Magyar Nemzet
2026. 01. 26. 15:22
1,4 millió forint. Ennyit akar Brüsszel kifizettetni minden magyar háztartással Ukrajna javára Forrás: AFP
Orbán Balázs felhívta a figyelmet: ha nem állítjuk meg, Brüsszel egy olyan tervet készít elő Ukrajna finanszírozására, amelynek a brutális összegét végső soron a magyar családokkal fizettetnék meg.

Orbán Balázs figyelmeztet: „1,4 millió forint. Ennyit akar Brüsszel kifizettetni minden magyar háztartással Ukrajna javára.” Fotó: MTI

A miniszterelnök politikai igazgatója kifejtette: egy uniós dokumentum alapján, mely az ukrán jóléti keretről szól, Ukrajna újjáépítésére nyolcszázmilliárd dollárt terveznek elkölteni

Ez a terv nem tartalmazza a katonai kiadásokat, amelyekre az eddigi nyilatkozatok szerint további mintegy hétszázmilliárd dolláros tételt jelentene. A következő évekre így összesen tehát 1500 milliárd dolláros csomagról van szó

– magyarázta. Kitért arra is, hogy az uniós hozzájárulási szabályok szerint ebből Magyarországra 5652,9 milliárd forint jutna, ami egy átlagos magyar háztartásra vetítve 1,4 millió forintos terhet jelentene. Majd figyelmeztetett: Brüsszel egy ekkora összegű számlát nyújtana be a magyar családoknak. „Tudjuk, hogy a baloldal nem tud nemet mondani Brüsszelnek. Ha rajtuk múlna, adóemeléseken és megszorításokon keresztül beszednék ezeket a pénzeket a magyar háztartásoktól.” 

Egyedül a nemzeti kormány tudja megakadályozni, hogy a magyarok fizessék meg az ukrán jólét és az európai háborús tervek árát! A Fidesz a biztos választás

– zárta a gondolatait.

A január 23-án kiszivárgott tervezetről a Századvég oldalán részletesen is olvashat.

 

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

