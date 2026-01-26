Orbán Balázs: Kijevben nem lesz új aranybudi a magyarok pénzén

Orbán Balázs felhívta a figyelmet: ha nem állítjuk meg, Brüsszel egy olyan tervet készít elő Ukrajna finanszírozására, amelynek a brutális összegét végső soron a magyar családokkal fizettetnék meg.
A miniszterelnök politikai igazgatója kifejtette: egy uniós dokumentum alapján, mely az ukrán jóléti keretről szól, Ukrajna újjáépítésére nyolcszázmilliárd dollárt terveznek elkölteni.
Ez a terv nem tartalmazza a katonai kiadásokat, amelyekre az eddigi nyilatkozatok szerint további mintegy hétszázmilliárd dolláros tételt jelentene. A következő évekre így összesen tehát 1500 milliárd dolláros csomagról van szó
– magyarázta. Kitért arra is, hogy az uniós hozzájárulási szabályok szerint ebből Magyarországra 5652,9 milliárd forint jutna, ami egy átlagos magyar háztartásra vetítve 1,4 millió forintos terhet jelentene. Majd figyelmeztetett: Brüsszel egy ekkora összegű számlát nyújtana be a magyar családoknak. „Tudjuk, hogy a baloldal nem tud nemet mondani Brüsszelnek. Ha rajtuk múlna, adóemeléseken és megszorításokon keresztül beszednék ezeket a pénzeket a magyar háztartásoktól.”
Egyedül a nemzeti kormány tudja megakadályozni, hogy a magyarok fizessék meg az ukrán jólét és az európai háborús tervek árát! A Fidesz a biztos választás
– zárta a gondolatait.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!