„Vesztésre állsz a háborúban” – Salvini üzent Zelenszkijnek + videó

Mint ismert, az olasz kormány tagjai kiábrándulva nyilatkoztak az ukrán elnök azon kijelentését követően, hogy az európai országok többet is tehettek volna Ukrajnáért. Giorgia Meloni már korábban hangot adott annak, hogy csalódott Zelenszkijben, most pedig Matteo Salvini illette kemény szavakkal az ukrán elnököt.
Az olasz miniszterelnök-helyettes az X oldalán megosztott videóban kifejtette:
Hallottuk Zelenszkijt, aki azután, hogy ennyi pénzt, erőfeszítést és segítséget kapott, még arra is veszi a bátorságot, hogy panaszkodjon. Barátom, vesztésre állsz a háborúban, embereket veszítesz, a hitelességedet és a méltóságodat is elveszíted: írd alá a békemegállapodást a lehető leghamarabb. Választanod kell a vereség és a totális összeomlás között.
