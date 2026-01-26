Matteo SalviniOlaszországZelenszkijEurópai Unióorosz-ukrán háború

„Vesztésre állsz a háborúban” – Salvini üzent Zelenszkijnek + videó

Egyre élesebben fordulnak szembe Olaszországban Volodimir Zelenszkijjel. Matteo Salvini a közösségi oldalán üzent: „Barátom, vesztésre állsz a háborúban… választhatsz a vereség és a totális összeomlás között”. Az olasz miniszterelnök-helyettes arra is felszólította Zelenszkijt, hogy a lehető leghamarabb írja alá a békemegállapodást.

Magyar Nemzet
2026. 01. 26. 12:06
„Vesztésre állsz a háborúban” – Salvini üzent Zelenszkijnek Forrás: AFP
Mint ismert, az olasz kormány tagjai kiábrándulva nyilatkoztak az ukrán elnök azon kijelentését követően, hogy az európai országok többet is tehettek volna Ukrajnáért. Giorgia Meloni már korábban hangot adott annak, hogy csalódott Zelenszkijben, most pedig Matteo Salvini illette kemény szavakkal az ukrán elnököt.  

Salvini a közösségi oldalán üzent: „Barátom, vesztésre állsz a háborúban… választhatsz a vereség és a totális összeomlás között”
Salvini a közösségi oldalán üzent: „Barátom, vesztésre állsz a háborúban… választhatsz a vereség és a totális összeomlás között”. Fotó: AFP

Az olasz miniszterelnök-helyettes az X oldalán megosztott videóban kifejtette:

Hallottuk Zelenszkijt, aki azután, hogy ennyi pénzt, erőfeszítést és segítséget kapott, még arra is veszi a bátorságot, hogy panaszkodjon. Barátom, vesztésre állsz a háborúban, embereket veszítesz, a hitelességedet és a méltóságodat is elveszíted: írd alá a békemegállapodást a lehető leghamarabb. Választanod kell a vereség és a totális összeomlás között.

Salvini, Tajani és Meloni is csalódott

Kétségtelen, hogy Volodimir Zelenszkij Európa elmarasztalására irányuló davosi felszólalása nem váltott ki tapsvihart a tagállamok vezetőiben, hiszen az Európai Unió eddig több száz milliárd eurót biztosított Kijevnek. 

Antonio Tajani hálátlannak nevezte Zelenszkijt.

Giorgia Meloni ennél diplomatikusabb szavakat használt, úgy fogalmazott, hogy sajnálattal tölti el az ukrán elnök kijelentése. Roberto Vannacci, a Liga európai parlamenti képviselője ennél sokkal keményebben fogalmazott: szerinte Zelenszkij csak milliárdokat és fegyvereket akar. 

Borítókép: Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes (Fotó: AFP)

