„Vesztésre állsz a háborúban” – Salvini üzent Zelenszkijnek + videó

Mint ismert, az olasz kormány tagjai kiábrándulva nyilatkoztak az ukrán elnök azon kijelentését követően, hogy az európai országok többet is tehettek volna Ukrajnáért. Giorgia Meloni már korábban hangot adott annak, hogy csalódott Zelenszkijben, most pedig Matteo Salvini illette kemény szavakkal az ukrán elnököt.

Salvini a közösségi oldalán üzent: „Barátom, vesztésre állsz a háborúban… választhatsz a vereség és a totális összeomlás között”. Fotó: AFP

Az olasz miniszterelnök-helyettes az X oldalán megosztott videóban kifejtette: