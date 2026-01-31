Orosz–amerikai együttműködés körvonalazódik egy óriás vasúti beruházásban

Az oroszok bejelentették, hogy az Egyesült Államokkal közösen akár egy óriási vasúti építkezésbe is belekezdhetnek. Mint azt a Világgazdaság megírta, Oroszország jelezte, hogy megvizsgálja a csatlakozás lehetőségét egy nagyszabású, amerikai kezdeményezésű infrastrukturális projekthez, a TRIPP-hez. Az orosz külügyminisztérium szóvivője közölte: Moszkva nyitott a beruházásban való részvételre, elsősorban vasúti tapasztalataira támaszkodva, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a projekt még előkészítési szakaszban van.

Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök Fotó: DREW ANGERER/AFP

A lap felidézi: a TRIPP lényege egy új közlekedési folyosó kiépítése a Dél-Kaukázusban, amely Örményországon keresztül kötné össze Azerbajdzsánt a Nahicseván nevű exklávéval.

A tervek szerint egy körülbelül 40 kilométer hosszú út- és vasútvonal épülne, amely nemcsak a közlekedést szolgálná, hanem energia- és adatátviteli vezetékeknek is helyet adna, az egész projektet pedig egy amerikai többségi tulajdonú vegyesvállalat valósítaná meg.