Rendkívüli

Orbán Viktor: A cigányság megbecsülést és elismerést érdemel – kövesse nálunk élőben! + videó

megtorló fegyverekOroszországorosz-ukrán háború

Oroszország: eljött az idő a „megtorló fegyverek” bevetésére Ukrajnában

Vjacseszlav Volodin, az orosz Állami Duma elnöke szerint Ukrajnában „megtorló fegyverek” bevetésére lenne szükség.

Magyar Nemzet
2026. 01. 31. 12:09
Mikolajiv rakétatámadás után (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Vjacseszlav Volodin szerint az orosz parlament alsóházának gyakorlatilag valamennyi képviselője határozottabb fellépést sürget az ukrán csapatokkal szemben. Megjegyezte továbbá, hogy az Állami Duma rendszeresen napirendre tűzi a különleges katonai művelet (SMO) céljainak mielőbbi elérésével kapcsolatos kérdéseket – írja az Origo. 

Oroszország „megtorló fegyverek” bevetését tervezi Ukrajnában (Fotó: AFP)
Oroszország „megtorló fegyverek” bevetését tervezi Ukrajnában (Fotó: AFP)

Hozzátette azt is, hogy az orosz fegyveres erők folytatják aktív offenzívájukat az ukrajnai harci övezetben.

Volodin tanácsot ad Zelenszkijnek

Volodin Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek azt tanácsolta, hogy tartsa be az orosz és az amerikai vezetők, Vlagyimir Putyin és Donald Trump anchorage-i tárgyalásain született valamennyi megállapodást. A dumaelnök ezt az ukrán politikus számára „az egyetlen helyes útnak” nevezte – írja a Lenta.

Zelenszkij legutóbbi nyilvános nyilatkozatában kijelentette, hogy nem hajlandó Moszkvába utazni tárgyalásokat folytatni Oroszországgal, valamint azt is közölte, hogy Kijev nem mond le a Donbászról és a Zaporizzsjai Atomerőműről „harc nélkül”.

Volodin erre reagálva „elégtelennek” nevezte Zelenszkij kijelentéseit, és emlékeztetett arra, hogy szerinte az ukrán elnök „lerombolta Ukrajna államiságát, és számos állampolgár haláláért felelős”. A dumaelnök szerint Zelenszkij hozzáállása a rendezéshez további problémákat okoz az ukrán nép számára.

Megtorló fegyverek

Andrej Kolesznyik, az Állami Duma képviselője szintén megszólalt a „megtorló fegyverek” kérdésében. Elmondása szerint elérkezett az ideje annak, hogy az orosz hadsereg erősebb fegyvereket vessen be az ukrajnai harci műveletek során.

Kolesznyik úgy fogalmazott, szerinte „egyszer és mindenkorra véget kell vetni” a konfliktusnak. Hozzátette: jelenleg Oroszország elsősorban hagyományos fegyvereket alkalmaz, nagy hatóerejűeket pedig nem. Kijelentette, hogy Oroszországnak ennél erősebb, nem nukleáris fegyverei is vannak, amelyek TNT-egyenértéke nagyobb, például a Burevesztnyikénél.

A képviselő egyetértett a duma többségének álláspontjával, miszerint Oroszországnak növelnie kellene katonai erejét az úgynevezett északi katonai körzetben. Kolesznyik emlékeztetett arra is, hogy Moszkva jelenleg egyoldalúan tesz tűzszüneti javaslatokat, amelyeket Kijev szerinte gyengeségként értelmezhet.

Véleménye szerint ezért kulcsfontosságú, hogy Oroszország minél hamarabb lezárja a konfliktust, mivel annak elhúzódása további veszteségeket okozna mindkét ország polgárainak.

Borítókép: Mikolajiv rakétatámadás után (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Zelenszkij: Év végéig felkészülünk az uniós csatlakozásra

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekTisza Párt

Kik is üvöltöztek Lázárral Gyöngyösön?

Bayer Zsolt avatarja

Na ezért mondtam: kuss a nevetek!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu