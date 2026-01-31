Hozzátette azt is, hogy az orosz fegyveres erők folytatják aktív offenzívájukat az ukrajnai harci övezetben.

Volodin tanácsot ad Zelenszkijnek

Volodin Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek azt tanácsolta, hogy tartsa be az orosz és az amerikai vezetők, Vlagyimir Putyin és Donald Trump anchorage-i tárgyalásain született valamennyi megállapodást. A dumaelnök ezt az ukrán politikus számára „az egyetlen helyes útnak” nevezte – írja a Lenta.

Zelenszkij legutóbbi nyilvános nyilatkozatában kijelentette, hogy nem hajlandó Moszkvába utazni tárgyalásokat folytatni Oroszországgal, valamint azt is közölte, hogy Kijev nem mond le a Donbászról és a Zaporizzsjai Atomerőműről „harc nélkül”.

Volodin erre reagálva „elégtelennek” nevezte Zelenszkij kijelentéseit, és emlékeztetett arra, hogy szerinte az ukrán elnök „lerombolta Ukrajna államiságát, és számos állampolgár haláláért felelős”. A dumaelnök szerint Zelenszkij hozzáállása a rendezéshez további problémákat okoz az ukrán nép számára.