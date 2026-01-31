Vjacseszlav Volodin szerint az orosz parlament alsóházának gyakorlatilag valamennyi képviselője határozottabb fellépést sürget az ukrán csapatokkal szemben. Megjegyezte továbbá, hogy az Állami Duma rendszeresen napirendre tűzi a különleges katonai művelet (SMO) céljainak mielőbbi elérésével kapcsolatos kérdéseket – írja az Origo.
Oroszország: eljött az idő a „megtorló fegyverek” bevetésére Ukrajnában
Vjacseszlav Volodin, az orosz Állami Duma elnöke szerint Ukrajnában „megtorló fegyverek” bevetésére lenne szükség.
Hozzátette azt is, hogy az orosz fegyveres erők folytatják aktív offenzívájukat az ukrajnai harci övezetben.
Volodin tanácsot ad Zelenszkijnek
Volodin Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek azt tanácsolta, hogy tartsa be az orosz és az amerikai vezetők, Vlagyimir Putyin és Donald Trump anchorage-i tárgyalásain született valamennyi megállapodást. A dumaelnök ezt az ukrán politikus számára „az egyetlen helyes útnak” nevezte – írja a Lenta.
Zelenszkij legutóbbi nyilvános nyilatkozatában kijelentette, hogy nem hajlandó Moszkvába utazni tárgyalásokat folytatni Oroszországgal, valamint azt is közölte, hogy Kijev nem mond le a Donbászról és a Zaporizzsjai Atomerőműről „harc nélkül”.
Volodin erre reagálva „elégtelennek” nevezte Zelenszkij kijelentéseit, és emlékeztetett arra, hogy szerinte az ukrán elnök „lerombolta Ukrajna államiságát, és számos állampolgár haláláért felelős”. A dumaelnök szerint Zelenszkij hozzáállása a rendezéshez további problémákat okoz az ukrán nép számára.
További Külföld híreink
Megtorló fegyverek
Andrej Kolesznyik, az Állami Duma képviselője szintén megszólalt a „megtorló fegyverek” kérdésében. Elmondása szerint elérkezett az ideje annak, hogy az orosz hadsereg erősebb fegyvereket vessen be az ukrajnai harci műveletek során.
Kolesznyik úgy fogalmazott, szerinte „egyszer és mindenkorra véget kell vetni” a konfliktusnak. Hozzátette: jelenleg Oroszország elsősorban hagyományos fegyvereket alkalmaz, nagy hatóerejűeket pedig nem. Kijelentette, hogy Oroszországnak ennél erősebb, nem nukleáris fegyverei is vannak, amelyek TNT-egyenértéke nagyobb, például a Burevesztnyikénél.
A képviselő egyetértett a duma többségének álláspontjával, miszerint Oroszországnak növelnie kellene katonai erejét az úgynevezett északi katonai körzetben. Kolesznyik emlékeztetett arra is, hogy Moszkva jelenleg egyoldalúan tesz tűzszüneti javaslatokat, amelyeket Kijev szerinte gyengeségként értelmezhet.
További Külföld híreink
Véleménye szerint ezért kulcsfontosságú, hogy Oroszország minél hamarabb lezárja a konfliktust, mivel annak elhúzódása további veszteségeket okozna mindkét ország polgárainak.
Borítókép: Mikolajiv rakétatámadás után (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
A CDU ifjúsági szervezete is beállt a sorkatonaság visszaállítása mögé
A magyarok többsége is elutasítja a sorkatonaság visszaállítását.
A NATO támadó műveletekre készíti fel Európát
Putyin ellen.
Magyar Levente: Az energetika a központi témája a magyar–amerikai kapcsolatoknak
Az új megállapodásokat a magyar háztartások is érzékelni fogják.
Befogadási program keretében érkezett a hamburgi gyilkosságot elkövető migráns
Egy 18 éves lányt a beérkező szerelvény elé lökött, majd vele együtt a sínekre zuhant.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
A CDU ifjúsági szervezete is beállt a sorkatonaság visszaállítása mögé
A magyarok többsége is elutasítja a sorkatonaság visszaállítását.
A NATO támadó műveletekre készíti fel Európát
Putyin ellen.
Magyar Levente: Az energetika a központi témája a magyar–amerikai kapcsolatoknak
Az új megállapodásokat a magyar háztartások is érzékelni fogják.
Befogadási program keretében érkezett a hamburgi gyilkosságot elkövető migráns
Egy 18 éves lányt a beérkező szerelvény elé lökött, majd vele együtt a sínekre zuhant.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!