Rendkívüli

Zelenszkij ismét Magyarországot támadja

XIV. Leó pápaBéketanácsDonald Trump

XIV. Leó pápa is csatlakozhat a Béketanácshoz

XIV. Leó pápa is meghívást kapott a Gáza újjáépítésére meghirdetett Béketanácsba. A katolikus egyháznak azonban több kétsége is felmerült.

Jánosi Dalma (Róma)
2026. 01. 22. 17:02
XIV. Leó pápa
XIV. Leó pápa Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Hatvan világi vezető és üzletember kapott meghívást Donald Trump amerikai elnöktől a Gáza újjáépítésére létrehozott Béketanácsba, köztük XIV. Leó pápa is. Ezt Pietro Parolin bíboros, szentszéki államtitkár jelentette be.

XIV. Leó pápa is meghívást kapott a Béketanácsba
XIV. Leó pápa is meghívást kapott a Béketanácsba Fotó: AFP

A sajtónak nyilatkozva elmondta, egyelőre nem született döntés a kérdésben, átgondolják, megvizsgálják. Egyvalami azonban egészen biztos, a Szentszék nincs abban a helyzetben, hogy a Trump által kért egymilliárd dollárral csatlakozni tudjon. 

Pietro Parolin bíboros államtitkár hozzátette, időre van szükségük, hogy választ adjanak.

A Szentszéknek ugyanis vannak kétségei, de kijelentette, olyan kezdeményezéseket támogatnak, amely biztosítja a palesztinok jogát arra, hogy békében éljenek a saját földjükön.

Borítókép: XIV. Leó pápa (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekpeti marhái

Marhatermelők

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu