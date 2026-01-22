XIV. Leó pápa is csatlakozhat a Béketanácshoz

Hatvan világi vezető és üzletember kapott meghívást Donald Trump amerikai elnöktől a Gáza újjáépítésére létrehozott Béketanácsba, köztük XIV. Leó pápa is. Ezt Pietro Parolin bíboros, szentszéki államtitkár jelentette be.
XIV. Leó pápa is meghívást kapott a Gáza újjáépítésére meghirdetett Béketanácsba. A katolikus egyháznak azonban több kétsége is felmerült.
A sajtónak nyilatkozva elmondta, egyelőre nem született döntés a kérdésben, átgondolják, megvizsgálják. Egyvalami azonban egészen biztos, a Szentszék nincs abban a helyzetben, hogy a Trump által kért egymilliárd dollárral csatlakozni tudjon.
Pietro Parolin bíboros államtitkár hozzátette, időre van szükségük, hogy választ adjanak.
A Szentszéknek ugyanis vannak kétségei, de kijelentette, olyan kezdeményezéseket támogatnak, amely biztosítja a palesztinok jogát arra, hogy békében éljenek a saját földjükön.
