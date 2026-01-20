Románialakosságháború

Románia lakosságának felkészültnek kell lennie egy háborús erőfeszítés támogatására a vezérkari főnök szerint

Románia lakosságának felkészültnek kell lennie egy háborús erőfeszítés támogatására. Erről Gheorghita Vlad tábornok, a román hadsereg vezérkari főnöke beszélt kedden a NATO európai szövetséges haderejének főparancsnokával, Alexus Grynkewich tábornokkal közösen tartott sajtótájékoztatón Nagyszebenben.

Magyar Nemzet
2026. 01. 20. 16:47
Román katona Fotó: DANIEL MIHAILESCU Forrás: AFP
A sajtóval való találkozóra Alexus Grynkewich romániai munkalátogatásának második napján került sor, amikor az amerikai tábornok a nagyszebeni NATO-parancsnokságra és a nagysinki (Cincu) katonai bázisra látogatott el.

(Fotó: AFP)

A román vezérkari főnök újságírói kérdésre válaszolva közölte: 

Románia lakosságának felkészültnek kell lennie egy háborús erőfeszítés támogatására, ahogyan más különböző krízishelyzetekre – tűzvészek, földrengések, árvizek – is. Közölte, hogy a védelmi minisztérium számos felkészítő program indítását tervezi az országos katasztrófavédelmi felügyelőséggel (IGSU) közösen.

Arról is beszélt, hogy a román hadsereg idén ezer-kétezer önkéntes fiatal katonai kiképzését tervezi – a költségvetési források függvényében –, de évi tízezer fiatal kiképzésére van kapacitása.

Vlad újságírói kérdésre válaszolva korábbi nyilatkozatára is visszatért, miszerint a Romániához tartozó fekete-tengeri kizárólagos gazdasági övezetre nem terjed ki a NATO ötödik cikkelyének védőernyője, így Romániának kell gondoskodnia a tenger alatti energetikai és távközlési vezetékek vagy a Neptun Deep gázmező védelméről. Aláhúzta: ez nemzeti terület, és a román hadseregnek kötelessége megvédeni az ország infrastruktúráját, amihez szerinte a haditengerészet fejlesztése is szükséges.

Alexus Grynkewich tábornokot az újságírók arról kérdezték, hogy veszélyben van-e a NATO Donald Trump amerikai elnök Grönlanddal kapcsolatos kijelentései miatt, és az Egyesült Államok kiléphet-e az észak-atlanti szövetségből. Az amerikai tábornok aláhúzta: 

a grönlandi téma politikai kérdés, a hadsereg a NATO fenyegetésekkel szembeni védelmére és az elrettentésre összpontosít, ahogy mindig is tette. Megköszönte Romániának a NATO iránti elkötelezettségét és a keleti szárny védelmét, valamint az Ukrajnának nyújtott támogatást.

Egy NATO-tagország elleni orosz támadás lehetőségét firtató újságírói kérdésre kijelentette: nagyon bízik abban, hogy Oroszországot a román hadsereg felkészültségi szintje visszatartja egy szövetséges tagállam megtámadásától. Ugyanakkor hozzátette: lehetetlen megjósolni, hogy mikor és hogyan ér véget az ukrajnai háború, vagy Oroszország megtámadhat-e egy NATO-tagországot, és ha igen, mikor. A román vezérkari főnök hozzátette, hogy Oroszország egy kiszámíthatatlan állami szereplő, és meggyőződésének adott hangot, hogy Románia a szövetségeseivel megfelelő választ tudna adni egy esetleges támadásra.

Alexus Grynkewich romániai munkalátogatása során hétfőn Nicuşor Dan államfővel, Ilie Bolojan kormányfővel és Radu Miruta védelmi miniszterrel is találkozott.

Borítókép: Román katona (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

