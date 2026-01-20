A sajtóval való találkozóra Alexus Grynkewich romániai munkalátogatásának második napján került sor, amikor az amerikai tábornok a nagyszebeni NATO-parancsnokságra és a nagysinki (Cincu) katonai bázisra látogatott el.

Románia lakosságának felkészültnek kell lennie egy háborús erőfeszítés támogatására a vezérkari főnök szerint

(Fotó: AFP)

A román vezérkari főnök újságírói kérdésre válaszolva közölte:

Románia lakosságának felkészültnek kell lennie egy háborús erőfeszítés támogatására, ahogyan más különböző krízishelyzetekre – tűzvészek, földrengések, árvizek – is. Közölte, hogy a védelmi minisztérium számos felkészítő program indítását tervezi az országos katasztrófavédelmi felügyelőséggel (IGSU) közösen.

Arról is beszélt, hogy a román hadsereg idén ezer-kétezer önkéntes fiatal katonai kiképzését tervezi – a költségvetési források függvényében –, de évi tízezer fiatal kiképzésére van kapacitása.

Vlad újságírói kérdésre válaszolva korábbi nyilatkozatára is visszatért, miszerint a Romániához tartozó fekete-tengeri kizárólagos gazdasági övezetre nem terjed ki a NATO ötödik cikkelyének védőernyője, így Romániának kell gondoskodnia a tenger alatti energetikai és távközlési vezetékek vagy a Neptun Deep gázmező védelméről. Aláhúzta: ez nemzeti terület, és a román hadseregnek kötelessége megvédeni az ország infrastruktúráját, amihez szerinte a haditengerészet fejlesztése is szükséges.