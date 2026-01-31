A CDU ifjúsági szervezete is beállt a sorkatonaság visszaállítása mögé

A CDU/CSU ifjúsági szervezete világos döntést sürget: véleményük szerint ha az önkéntes modell nem hoz eredményt, vissza kell állítani a kötelező katonai szolgálatot. Javaslatuk szerint 2027-ig egyértelműen el kell dönteni, hogy Németország újra bevezeti-e az általános sorkatonaságot – számolt be róla a Merkur német lap.
A kötelező sorkatonaság visszaállítását sürgetik
A Junge Union, vagyis a CDU/CSU ifjúsági szervezete a februári pártkongresszusra benyújtott indítványában határidőt szabna a döntésnek. Javaslatuk szerint 2027-ig egyértelműen el kell dönteni, hogy Németország újra bevezeti-e az általános sorkatonai szolgálatot. Az ifjúsági szervezet úgy látja, a jelenlegi bizonytalan kommunikáció nem tartható fenn tovább. A tervezet konkrét forgatókönyvet is vázol.
Amennyiben a január óta működő önkéntes rendszer nem biztosítja a szükséges létszámot a német fegyveres erők számára, úgy 2027. július 1-jétől ismét kötelezővé válhatna a katonai szolgálat.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!