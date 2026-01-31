Rendkívüli

Orbán Viktor: A béke győzni fog Európában, és ezt a harcot mi fogjuk vezetni + videó

sorkatonaságCDU/CSUNémetországMerzTisza PártNézőpont Intézetkatonai szolgálat

A CDU ifjúsági szervezete is beállt a sorkatonaság visszaállítása mögé

Miközben Németországban egyre több fiatal elutasítja a sorkatonaság visszaállítását, a CDU/CSU ifjúsági szervezete határidőt szabna a kötelező katonai szolgálat újbóli bevezetéséhez. Ezzel ők is beállnának abba a sorba, amely a katonai felkészülés felgyorsítását sürgeti – és amelyet Friedrich Merz pártja a társadalmi ellenállás ellenére is napirenden tart. A magyarok többsége is elutasítja a sorkatonaság visszaállítását – ez derült ki a Nézőpont Intézet friss kutatásából. A Tisza azonban bárkit szívesen besorozna és a frontra küldene.

Magyar Nemzet
2026. 01. 31. 13:13
A sorkatonaság visszaállítását támogató anyagot tett közzé a Telex
Sorkatonaság – illusztráció (Fotó: AFP)
A CDU/CSU ifjúsági szervezete világos döntést sürget: véleményük szerint ha az önkéntes modell nem hoz eredményt, vissza kell állítani a kötelező katonai szolgálatot. Javaslatuk szerint 2027-ig egyértelműen el kell dönteni, hogy Németország újra bevezeti-e az általános sorkatonaságot – számolt be róla a Merkur német lap.

A CDU ifjúsági szervezete is beállt a sorkatonaság visszaállítása mögé. Fotó: AFP

A kötelező sorkatonaság visszaállítását sürgetik

A Junge Union, vagyis a CDU/CSU ifjúsági szervezete a februári pártkongresszusra benyújtott indítványában határidőt szabna a döntésnek. Javaslatuk szerint 2027-ig egyértelműen el kell dönteni, hogy Németország újra bevezeti-e az általános sorkatonai szolgálatot. Az ifjúsági szervezet úgy látja, a jelenlegi bizonytalan kommunikáció nem tartható fenn tovább. A tervezet konkrét forgatókönyvet is vázol.

Amennyiben a január óta működő önkéntes rendszer nem biztosítja a szükséges létszámot a német fegyveres erők számára, úgy 2027. július 1-jétől ismét kötelezővé válhatna a katonai szolgálat. 

A döntés alapjául egy, 2027. január 1-jére tervezett létszám-felülvizsgálat szolgálna. A tervek szerint 2026-ra az aktív állomány létszámának 186 ezer és 190 ezer fő közé kellene emelkednie. Jelenleg a német hadseregben mintegy 184 ezer katona szolgál. Vivian Tauschwitz CDU-s parlamenti képviselő a személyi állomány rendszeres, éves ellenőrzését sürgette, számolt be róla a Kurier

Szerinte az átláthatóság elengedhetetlen, és ha az önkéntes jelentkezők száma nem elegendő, akkor a kötelező katonai szolgálat bevezetése „logikus és szükséges következmény”.

Johannes Volkmann CDU-s politikus szintén a vita lezárását sürgette. Úgy fogalmazott, az elmúlt hetek eseményei ismét világossá tették, hogy Európának többet kell tennie saját védelméért. Ebben a helyzetben a CDU/CSU szerinte nem engedheti meg magának, hogy homályos szándéknyilatkozatok mögé bújjon a sorkatonaság kérdésében – számolt be róla a T-Online.

Németországban az év eleje óta átalakított katonai szolgálati rendszer van érvényben. Ennek keretében a férfiaknak kötelező kitölteniük egy kérdőívet, és meg kell jelenniük az orvosi vizsgálaton. Maga a tényleges szolgálat azonban továbbra is önkéntes maradt. A hosszú távú tervek kifejezetten ambiciózusak: 2035-re az aktív katonák számát 255 ezer és 270 ezer közé szeretnék emelni. 

A jogszabály már most is tartalmaz egy úgynevezett „keresletalapú besorozási” lehetőséget. Fotó: AFP

A jogszabály már most is tartalmaz egy úgynevezett „keresletalapú besorozási” lehetőséget. 

Ez elvileg akkor lépne életbe, ha túl nagy lenne a különbség a hadsereg igényei és a tényleges létszám között. A törvény azonban nem rögzíti pontosan, mikor és milyen módon vizsgálják felül a célok teljesülését.

Újabb követelések a párton belül

A CDU női szervezete is benyújtott javaslatokat a pártkongresszusra. 

Azt szeretnék, ha a katonai szolgálatra vonatkozó kérdőív kitöltése a nők számára is kötelező lenne. 

Emellett egy év kötelező szociális szolgálat bevezetését is szorgalmazzák Németországban. A női szervezet szerint a jelenlegi, önkéntességen alapuló modell fejlesztésre szorul.

A magyarok többsége ellenzi a sorkatonaságot (Fotó: AFP)

A Nézőpont Intézet a sorkatonaság esetleges visszaállításának magyarországi társadalmi megítélését vizsgálta meg, tekintettel arra, hogy az elmúlt hónapokban már nemcsak elméleti kérdésként merült fel az Európai Unió és több tagállam vezetőiben, hogy felkészítse az európaiakat egy közvetlen katonai konfrontációra Oroszországgal. A háborúra készülés legegyértelműbb intézkedése a sorkatonaság visszaállítása, amelyről Lettország már 2023-ban döntött, a horvát kormány 2026 első napjaiban küldte ki katonai behívóit, Németország pedig úgynevezett „szükségalapú sorkatonaságot” vezetett be – sorolták a kutatásról szóló összegzésben.

Kitértek arra: Magyarországon a kormánypártok egyértelműen a háború és a sorkatonaság ellen foglalnak állást. 

Magyar Péter és párttársai viszont tagjai a háborúpárti Európai Néppárt frakciójának (amelynek a német CDU is tagja), leendő országgyűlési képviselőjelöltjük, Ruszin-Szendi Romulusz pedig kifejezetten hangsúlyozta, hogy a sorkatonaság csak felfüggesztett intézmény. Ezért szerintük a kérdés leginkább a Tisza Párt fiatal szavazóit bizonytalaníthatja el.

A Nézőpont Intézet kutatása szerint Magyarországon a teljes választókorú népesség 71 százaléka nem támogatná a kötelező sorkatonai szolgálat bevezetését, sőt nem találtak olyan társadalmi csoportot, ahol ne lenne legalább kétharmados elutasítottsága ennek az intézkedésnek. 

Ezzel szemben a választók egynegyede egyetértene a sorkatonaság visszaállításával és mindössze kétszázaléknyian nem tudnak vagy akarnak állást foglalni a kérdésben. Berzétei Ákos, a Nézőpont Intézet elemzője az M1 műsorában elmondta, a sorkatonaság elutasításának lehetnek elvi okai, emellett a fiatalabb generációk már egyáltalán nem militáns szellemben nőttek fel, szemben az idősebbekkel. A szocializmus időszakában a hidegháborús fenyegetettség miatt a háborús felkészülés a mindennapok része volt, ezzel szemben a későbbi generációknak nincsenek ilyen tapasztalatai.

A fiataloknak nincsenek első kézből tapasztalataik arról sem, mit jelentett a sorkatonaság. Az idősebbek beszámolhatnak arról, hogy »a sorkatonai szolgálat finoman szólva sem a rózsás üdülőévekről szólt«

– közölte az elemző. Az Európai Unió vezetői a háborús veszéllyel indokolják a hitelfelvételt és azt a rettenetes mennyiségű pénzt, amit a hadsereg fejlesztésére fognak elkölteni, elsősorban Németországban – mutatott rá a szakember, hozzátéve: a hadieszközök üzemeltetésére „emberanyagra” is szükség van.

Berzétei Ákos szerint azonban a modern kor háborúiban megkérdőjelezhető, hogy a sorkatonaság keretén belül gyorsan kiképzettek mennyire képesek a korszerű technika üzemeltetéséhez szükséges képességeket elsajátítani. A szakértők azt mondják, a drónok, informatikai megoldások, a mesterséges intelligenciát felhasználó felderítési eszközök alkalmazásához hosszú évek gyakorlására van szükség, hogy azokat maximális hatékonyságát el lehessen érni 

– emelte ki. Felhívta a figyelmet arra, az orosz–ukrán konfliktus is azt mutatja, hogy a pár hetes felkészüléssel, „ágyútöltelékként” kivezényelt katonáknak sajnos nagyon rövid a várható élettartama.

Berzétei Ákos közölte: annak, hogy Nyugat-Európa háborúra készül Oroszországgal szemben, elsősorban ideológiai okai vannak. 

Oroszországról mint egy diktatórikus berendezkedésű országról beszélnek, amelynek vezetője, Vlagyimir Putyin egy autokrata diktátor. Így álláspontjuk szerint Európa nem lehet biztos abban, hogy mindig békések lesznek Oroszország szándékai. Minden korábbi kereskedelmi kapcsolatot igyekeznek beszüntetni Oroszországgal, annak ellenére, hogy korábban éppen az olcsó orosz nyersanyag és energia volt az európai gazdaság mozgatórugója – mondta. Az elemző azzal kapcsolatban, hogy Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt szakértője hangsúlyozta, a kötelező sorkatonaságot csak felfüggesztették, ezért ha baj van, mindenkit be kell rántani azonnal, azt mondta, a honvédség számára a minél nagyobb bevethető létszám fontos szempont.

Berzétei Ákos úgy fogalmazott, a Tisza Párt politikusa katonaként bárkit szívesen besoroz és a frontra küld, ha a katonai szempontok ezt kívánják. A Tiszának itthon is azt az álláspontot kell átvennie, amelyet az európai pártcsaládja Brüsszelben megfogalmazott – közölte az elemző, megjegyezve, ki más tudná ezt hitelesebben kommunikálni, mint a korábbi vezérkari főnök.

A kormánynak azonban nemcsak azokat a szempontokat kell mérlegelnie, ami kényelmes a hadseregnek, hanem a demokratikus, a társadalmi igényekkel inkább találkozó elvárásokat is – mondta.

Berzétei Ákos rámutatott ugyanakkor, azok, akik elhivatottak a haza szolgálatára, az önkéntes programokon keresztül vagy a hivatalos állomány tagjaiként részt vehetnek a honvédség munkájában, senki elől nincs elzárva ez a pálya. A Nézőpont Intézet reprezentatív kutatása az MTVA-val együttműködésben január 26–27-én, ezer ember telefonos megkérdezésével készült.

Borítókép: Sorkatonaság – illusztráció (Fotó: AFP)

