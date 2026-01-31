A CDU/CSU ifjúsági szervezete világos döntést sürget: véleményük szerint ha az önkéntes modell nem hoz eredményt, vissza kell állítani a kötelező katonai szolgálatot. Javaslatuk szerint 2027-ig egyértelműen el kell dönteni, hogy Németország újra bevezeti-e az általános sorkatonaságot – számolt be róla a Merkur német lap.

A CDU ifjúsági szervezete is beállt a sorkatonaság visszaállítása mögé. Fotó: AFP

A kötelező sorkatonaság visszaállítását sürgetik

A Junge Union, vagyis a CDU/CSU ifjúsági szervezete a februári pártkongresszusra benyújtott indítványában határidőt szabna a döntésnek. Javaslatuk szerint 2027-ig egyértelműen el kell dönteni, hogy Németország újra bevezeti-e az általános sorkatonai szolgálatot. Az ifjúsági szervezet úgy látja, a jelenlegi bizonytalan kommunikáció nem tartható fenn tovább. A tervezet konkrét forgatókönyvet is vázol.