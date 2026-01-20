Szijjártó Péter: A Norvégiából hazahozott profitjából építi új gyárát Dunaföldváron a Vajda-Papír

Szijjártó Péter az eseményen kiemelte, hogy az elmúlt másfél évtizedben váratlan kihívásokkal és súlyos veszélyekkel kellett szembenézni a pénzügyi válságtól kezdve a migráción és a világjárványon át az ukrajnai háborúig. A megpróbáltatások átalakították a világpolitikai és a világgazdasági rendszert, ebben a helyzetben kellett a magyar gazdaságot megerősíteni, a magyarok fizikai és anyagi biztonságát megvédeni. 2010 után a szuverén, nemzeti, munkaalapú gazdaságstratégia egymillió munkahelyet hozott létre, miközben a világ válságról válságra bukdácsolt.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Süli János, a térség KDNP-s országgyűlési képviselője és Vajda Attila, a Vajda-Papír Csoport alapítója és ügyvezető igazgatója a Vajda-Papír Kft. alapkőletételi ünnepségén a cég dunaföldvári telephelyén 2026. január 20-án (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

Ma már Magyarországon kell fizetni a legkisebb adókat, itt a legalacsonyabbak a családok számára az energiaárak, a családi adókedvezményre másutt világszenzációként hivatkoznak, az idősek megbecsülésének pedig kézzelfogható, világos jele, hogy 2026-tól már 14. havi nyugdíj is van – mondta.

A tárcavezető szerint az elmúlt 15 éven belül az utóbbi négy volt a legnehezebb, mert egy háború árnyékában kellett gazdaságpolitikát csinálni. A konfliktus hatásai és a brüsszeli szankciós politika összességében nagyon komoly mélyütés Európa gazdaságának, ezért is tekinthető jelentős magyar sikernek, hogy beruházási szempontból ez volt a magyar gazdaságtörténet legsikeresebb időszaka. Soha korábban ennyi gyár nem épült Magyarországon, ennyi szolgáltatóközpont nem jött létre, ebből fakadóan soha annyi munkahelyet nem hoztak létre a vállalatok Magyarországon, mint az elmúlt négy év során, miközben az európai gazdaság csak keresi önmagát.

Ennek a gazdasági teljesítménynek köszönhető az is, hogy 2026-tal kezdve a családi adókedvezmény a kétszeresére nőtt, a 14. havi nyugdíj első részletét hamarosan megkapják az idősek, az édesanyák egy újabb csoportja élvez élethosszig tartó személyi jövedelemadó-mentességet, a minimálbér pedig 11 százalékkal nőtt. Mindez nem jöhetett volna létre a magyar vállalatok, pontosabban a magyar tulajdonban lévő vállalatok megerősödése nélkül. Fejlődésükben fontos lépcsőfok volt az, amiben a Vajda-Papír is úttörő volt: elérték az erőnek azt a szintjét, hogy már a nemzetközi vállalatokéhoz hasonló nagyságrendű beruházásokra képesek belföldön.

Az elmúlt 11 évben 1130 magyar vállalat nagyberuházásához a kormány összesen 620 milliárd forint támogatást adott, ebből 2500 milliárd forintnyi beruházás jött létre – tette hozzá.

A miniszter szerint teljesen új vízió kezdődhet, ugyanis a magyar kormány létrehozta azt a támogatási programot, amelynek keretében a magyar vállalatok kiemelt pénzügyi támogatást kaphatnak, ha a külföldön megtermelt profitot hazahozzák, és azt beruházásra fordítják, vagyis a máshol megtermelt profitból magyarországi munkahelyek jöhetnek létre, magyar emberek kaphatnak fizetést. A Vajda-Papír a Norvégiában megtermelt profitjából Dunaföldváron 64 munkahelyet teremt, 71 milliárd forint összértékű beruházásuk jelentősen növeli a termelési kapacitást. Ezzel a belföldi nedvestörlő-gyártás is elkezdődhet, ami azért fontos, mert ez a termék eddig importként érkezett Magyarországra. A megújuló energiára összpontosítva a vállalat napelemparkot is épít, így jóval versenyképesebbé válik a működése, és elkezdenek egy képzési programot, amely a legmodernebb informatikai és papíripari ismereteket teszi hozzáférhetővé a munkavállalók számára.