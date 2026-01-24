Szijjártó Péter: Két magyar konzul lesz jelen a Magyarország-Lengyelország futsalmérkőzés helyszínén

Ezért természetesen ott lesznek a konzuljaink. Két konzul kollégám és a minisztérium sportdiplomáciai osztályáról még egy kolléga fog szolgálatot teljesíteni a mérkőzés alatt

– tudatta. „Nem lesz szervezett vonulás, a szurkolók a sportcsarnok bejáratánál fognak találkozni. Ott lesznek a kollégáink is, akik természetesen az egész mérkőzés alatt ott lesznek, és hogyha bárkinek bármilyen ügyes-bajos dolga akad, vagy segítségre szorul, akkor kérem forduljanak bizalommal a kollégáinkhoz” – folytatta.

Szijjártó Péter tájékoztatása szerint ügyeleti telefonszám működik ezúttal is egész nap: +386 5163 4220. „Ha nem találják a konzul kollégákat, akkor ezen a telefonszámon is tudnak segítséget kérni” - mondta.