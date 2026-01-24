A minisztérium közlése szerint Szijjártó Péter arról számolt be, hogy a magyar válogatott mérkőzése 17 óra 30 perckor kezdődik a szlovén fővárosban a Stožice arénában, ahova mintegy 1100 hazai szurkoló váltott jegyet.
Szijjártó Péter: Két magyar konzul lesz jelen a Magyarország-Lengyelország futsalmérkőzés helyszínén
Két magyar konzul lesz jelen a futsal Európa-bajnokság magyar-lengyel csoportmérkőzésének helyszínén szombaton Ljubljanában, akik szükség esetén segítséget nyújthatnak a szurkolóknak - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a meccs reggelén Budapesten.
Ezért természetesen ott lesznek a konzuljaink. Két konzul kollégám és a minisztérium sportdiplomáciai osztályáról még egy kolléga fog szolgálatot teljesíteni a mérkőzés alatt
– tudatta. „Nem lesz szervezett vonulás, a szurkolók a sportcsarnok bejáratánál fognak találkozni. Ott lesznek a kollégáink is, akik természetesen az egész mérkőzés alatt ott lesznek, és hogyha bárkinek bármilyen ügyes-bajos dolga akad, vagy segítségre szorul, akkor kérem forduljanak bizalommal a kollégáinkhoz” – folytatta.
Szijjártó Péter tájékoztatása szerint ügyeleti telefonszám működik ezúttal is egész nap: +386 5163 4220. „Ha nem találják a konzul kollégákat, akkor ezen a telefonszámon is tudnak segítséget kérni” - mondta.
Mindenkinek jó szórakozást és jó szurkolást kívánok a mai mérkőzésre!
– tette hozzá.
Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)
