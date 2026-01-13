fejlesztésUkrajnaberuházásipari parkKelet-Magyarország

A Tisza adatbotránya mélyebb, mint hittük, új nevek kerültek elő

Súlyos veszélyt jelenthet a magyar szuverenitásra, hogy a Tisza Párt kiszivárgott adatbázisban számos olyan profil azonosítható, amely ukrán informatikai szakemberekhez és vállalatokhoz köthető, és kapcsolódik Ukrajna kiberinfrastruktúrájához, valamint az amerikai mélyállamhoz is – olvasható a Szuverenitásvédelmi Hivatalnak az MTI-hez kedden eljuttatott közleményében.

Magyar Nemzet
2026. 01. 13. 16:16
Magyar Péter a Tisza elnöke Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP
Ahogy arról lapunk is beszámolt, decemberben megjelent az adatvédelmi hatóság a Tiszánál, ahol a Tisza Világ applikációt érintő adatvédelmi incidens miatt indult eljárás. A Szuverenitásvédelmi Hivatal közleménye szerint az Ukrajnához köthető profilok között szerepel az FS Group nevű kiberbiztonsági cégcsoport, amely kifejezetten nemzetbiztonsági jelentőségű rendszerek védelmével, fejlesztésével és üzemeltetésével foglalkozik. 

A Tisza Világ applikáció esetében kétszázezer magyar adatai szivárogtak ki
A Tisza Világ applikáció esetében kétszázezer magyar adatai szivárogtak ki. Fotó: AFP

A vállalat több alkalommal nyert el ukrán állami megbízásokat, többek között az ukrán rendőrségtől, a belügyminisztériumtól, a Naftogaztól és az ukrán jegybanktól is 

– közölte a hivatal. A cégcsoport részben egy olyan vállalat tulajdonában van, amely kapcsolatban áll az amerikai hírszerzéssel, és amelynek kiberfelderítő rendszerét az ukrán rendőrség is használja, így az hozzáférhet rendőrségi és nemzetközi hírszerzési adatokhoz is – tették hozzá. Azt írták, hogy a PettersonApp nevű szoftverfejlesztő cég több munkatársa szintén megjelenik a Tisza Világ applikáció körül tesztelői vagy adminisztrátori szerepkörben.

A cég magyarellenes, szélsőséges, neonáci szervezetekkel hozható összefüggésbe, vezetője, Oleh Osztroverh pedig Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elkötelezett támogatója. A kiszivárgott adatokból kiderült, hogy az applikáció egyik adminisztrátora, Miroszlav Tokar is a PettersonApps alkalmazottja – ismertették.

Mindezek alapján a Tisza Pártnak magyarázatot kell adnia arra, hogy miért ukrán cégekre bízta a magyar választók személyes adatait kezelő, politikai mozgósításra használt alkalmazásának fejlesztését. Olyan vállalatokra, amelyek egy háborúban álló ország védelmi infrastruktúrájához, állami intézményeihez, valamint szélsőséges, magyarellenes szervezetekhez köthetők. 

A Tisza Párt adatbázisának kiszivárgása az elmúlt évek egyik legsúlyosabb magyar adatvédelmi incidense volt: több mint kétszázezer ember neve, telefonszáma, e-mail-címe, tartózkodási helye és lakcímadata vált bárki számára hozzáférhetővé és felhasználhatóvá – áll a közleményben.

 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: AFP)

