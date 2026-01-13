A Tisza adatbotránya mélyebb, mint hittük, új nevek kerültek elő

Ahogy arról lapunk is beszámolt, decemberben megjelent az adatvédelmi hatóság a Tiszánál, ahol a Tisza Világ applikációt érintő adatvédelmi incidens miatt indult eljárás. A Szuverenitásvédelmi Hivatal közleménye szerint az Ukrajnához köthető profilok között szerepel az FS Group nevű kiberbiztonsági cégcsoport, amely kifejezetten nemzetbiztonsági jelentőségű rendszerek védelmével, fejlesztésével és üzemeltetésével foglalkozik.

A Tisza Világ applikáció esetében kétszázezer magyar adatai szivárogtak ki. Fotó: AFP

A vállalat több alkalommal nyert el ukrán állami megbízásokat, többek között az ukrán rendőrségtől, a belügyminisztériumtól, a Naftogaztól és az ukrán jegybanktól is

– közölte a hivatal. A cégcsoport részben egy olyan vállalat tulajdonában van, amely kapcsolatban áll az amerikai hírszerzéssel, és amelynek kiberfelderítő rendszerét az ukrán rendőrség is használja, így az hozzáférhet rendőrségi és nemzetközi hírszerzési adatokhoz is – tették hozzá. Azt írták, hogy a PettersonApp nevű szoftverfejlesztő cég több munkatársa szintén megjelenik a Tisza Világ applikáció körül tesztelői vagy adminisztrátori szerepkörben.