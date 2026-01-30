Viták árnyékolták be a Trump feleségéről szóló film bemutatóját + videó

Donald Trump a Melania című dokumentumfilm premierjén a Breitbart Newsnak adott interjúban arról beszélt, mit üzen a film a több tízmillió Trump-szavazónak. Nick Gilbertson riporter kérdésére az elnök úgy fogalmazott: – Azt, hogy ő egy nagyon okos ember, nagyon befolyásos ember, és törődik az országgal, szereti az országot, pont úgy, mint a Breitbart.

A Melania című dokumentumfilm bemutatóján Donald Trump a felesége hazaszeretetét hangsúlyozta. Fotó: AFP

Trump felesége elkötelezett az Egyesült Államok iránt

Trump hangsúlyozta, hogy felesége elkötelezett az Egyesült Államok iránt, és a film ezt a képet kívánja bemutatni. A bemutató kapcsán a The Hollywood Reporter azt írta: „Ha minden jól megy, Melania Trump first lady és az Amazon MGM Studios az évtized legnagyobb dokumentumfilm-bemutatójával büszkélkedhet.”

A Brett Ratner rendezésében készült Melaniát ezen a hétvégén több mint 1500 moziban mutatják be az Egyesült Államokban.

A film megjelenése nem csak a mozikban volt téma

A BreitBart arról is írt, hogy a Los Angeles-i Metro bejelentette, hogy átirányította a Melania reklámjait hordozó városi buszok egy részét.

A közlekedési vállalat szerint erre a vandalizmus veszélyének csökkentése miatt volt szükség, ám republikánus politikusok más okot sejtenek a háttérben.

Elizabeth Barochana, a Los Angeles-i Republikánus Párt központi bizottságának tagja az X-en tette fel a kérdést, miért küldik szisztematikusan vissza a Melania reklámjaival ellátott buszokat a buszpályaudvarokra ahelyett, hogy a megszokott útvonalakon közlekednének. Úgy vélte, a cél az lehetett, hogy megakadályozzák a film reklámjainak nyilvános megjelenését.