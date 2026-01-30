Viták árnyékolták be a Trump feleségéről szóló film bemutatóját + videó

Rendkívüli

A Melania című dokumentumfilm bemutatóján Donald Trump felesége hazaszeretetét hangsúlyozta, közben Los Angelesben vita alakult ki amiatt, hogy a film reklámjait hordozó buszokat kivonták a forgalomból. A közlekedési vállalat szerint erre a vandalizmus veszélyének csökkentése miatt volt szükség, ám republikánus politikusok más okot sejtenek a háttérben.

Sebők Barbara
2026. 01. 30. 13:25
Viták árnyékolták be Trump feleségéről szóló film bemutatóját Forrás: AFP
Donald Trump a Melania című dokumentumfilm premierjén a Breitbart Newsnak adott interjúban arról beszélt, mit üzen a film a több tízmillió Trump-szavazónak. Nick Gilbertson riporter kérdésére az elnök úgy fogalmazott: – Azt, hogy ő egy nagyon okos ember, nagyon befolyásos ember, és törődik az országgal, szereti az országot, pont úgy, mint a Breitbart.

A Melania című dokumentumfilm bemutatóján Donald Trump felesége hazaszeretetét hangsúlyozta
A Melania című dokumentumfilm bemutatóján Donald Trump a felesége hazaszeretetét hangsúlyozta. Fotó: AFP

Trump felesége elkötelezett az Egyesült Államok iránt

Trump hangsúlyozta, hogy felesége elkötelezett az Egyesült Államok iránt, és a film ezt a képet kívánja bemutatni. A bemutató kapcsán a The Hollywood Reporter azt írta: „Ha minden jól megy, Melania Trump first lady és az Amazon MGM Studios az évtized legnagyobb dokumentumfilm-bemutatójával büszkélkedhet.”

A Brett Ratner rendezésében készült Melaniát ezen a hétvégén több mint 1500 moziban mutatják be az Egyesült Államokban.

A film megjelenése nem csak a mozikban volt téma

A BreitBart arról is írt, hogy a Los Angeles-i Metro bejelentette, hogy átirányította a Melania reklámjait hordozó városi buszok egy részét. 

A közlekedési vállalat szerint erre a vandalizmus veszélyének csökkentése miatt volt szükség, ám republikánus politikusok más okot sejtenek a háttérben.

Elizabeth Barochana, a Los Angeles-i Republikánus Párt központi bizottságának tagja az X-en tette fel a kérdést, miért küldik szisztematikusan vissza a Melania reklámjaival ellátott buszokat a buszpályaudvarokra ahelyett, hogy a megszokott útvonalakon közlekednének. Úgy vélte, a cél az lehetett, hogy megakadályozzák a film reklámjainak nyilvános megjelenését.

Hasonlóan fogalmazott Roxanne Hoge, a Los Angeles megyei republikánus párt elnöke is. 

Azt írta követőinek, hogy információi szerint több mint száz, Melania-reklámokat hordozó buszt vontak ki a forgalomból.

– Azt hallom, azért van, mert valaki nem akarja, hogy a filmnek jó premierje legyen – fogalmazott.

A Los Angeles-i Metro a válaszában cáfolta ezeket az állításokat. Közlésük szerint nem vonták ki a buszokat a forgalomból. „A hirdetéseket nem szedtük le. A buszok a napi üzemeltetés során különböző okokból – tankolás, üzemeltetőváltás, takarítás, karbantartás stb. – visszatérnek a régiónkban található buszdivíziókhoz” – közölték. Miután Barochana ezt nem tartotta megnyugtatónak, újabb kérdést tett fel:

A Melania-reklámokkal ellátott buszok a következő két napban a szokásos útvonalukon fognak közlekedni?

A Metro erre már konkrétabban reagált, és elismerte, hogy az átütemezés célja részben a vandalizmus megelőzése volt.

Néhány buszt más telephelyre és útvonalra irányítottunk át, mert úgy ítéltük meg, hogy így csökkenthető az esetleges vandalizmus kockázata. Fontos hangsúlyozni, hogy nem a rajtuk elhelyezett hirdetések miatt igyekszünk elkerülni, hogy bármelyik busz forgalomba álljon

– közölték.

A városban több buszmegállót is megrongáltak, amelyeken a Melania című film plakátjai jelentek meg. 

A dokumentumfilm a first lady életútját, valamint a férje második elnöki ciklusát megelőző húsz nap eseményeit követi nyomon. A film január 30-án, pénteken kerül az amerikai mozikba.

 

Borítókép: Donald Trump és a felesége a film premier előtti vetítésén (Fotó: AFP)

