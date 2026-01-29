A BlackRock Magyarországnak évről évre nőtt a bevétele, már a húszmilliárdot is meghaladták

Ugyanakkor érdekes, hogy még a G7/Telex is megengedett magának egy kritikus cikket Normális, hogy két-három cég kezel szinte minden vagyont a világon? címmel, amelyet azzal kezdenek, hogy mindenhol ott vannak tulajdonosként, nekik van a legnagyobb szavuk, mégsem érdeklik őket annyira a cégeik. A BlackRock és a Vanguard áll most a legközelebb a világkormányhoz. A BlackRock kiemelkedik az ETF-es cégek közül, mivel emberei sokkal láthatóbb módon jelen vannak tanácsadóként, közvetítőként és lobbistaként. Leírják, hogy a vezérigazgató, Larry Fink még Joe Biden pénzügyminiszter-jelöltjei között is felbukkant. A BlackRock egy ideje felváltotta a Goldman Sachsot az amerikai pénzügyi rendszer emblematikus árnyékszereplőjeként.