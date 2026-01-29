A BlackRock Magyarországnak évről évre nőtt a bevétele, már a húszmilliárdot is meghaladták

Az amerikai BlackRock, a világ legnagyobb alapkezelője berendezkedett új budapesti irodájában – amelyet akkor a hazai szabályozási környezet és szabályozó is támogatott –, ahol innovációs és technológiai központja tovább bővülhet. A budapesti iroda kevesebb mint két év alatt az EMEA-régióban (Európa, Közel-Kelet és Afrika) található húsz BlackRock-iroda közül a harmadik legnagyobbá nőtte ki magát, míg az európai kontinensen ez a legnagyobb egysége a vállalatnak – hívja fel a figyelmet legfrissebb elemzésében a Tűzfalcsoport.
A BlackRock Magyarország Kft. – amelynek a tulajdonosa a Blackrock Group Limited – az elmúlt években folyamatosan növelte hazánkban a bevételét, 2020 óta évi 20 milliárd körüli árbevételt realizált.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!