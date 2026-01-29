blackrockmagyarországlarry finkblackrock magyarországtűzfalcsoport

A BlackRock Magyarországnak évről évre nőtt a bevétele, már a húszmilliárdot is meghaladták

A BlackRockot 1988-ban alapították a Blackstone Group égisze alatt, mindössze nyolc fővel. Harminc év alatt a vállalat napjainkra a világ vezető vagyonkezelőjévé vált, 1999 óta jegyzik a New York-i tőzsdén. A világszerte mintegy 14 000 főt foglalkoztató cég innovatív technológiai megoldásokat alkalmazva nyújt vagyon- és kockázatkezelési szolgáltatásokat mind vállalati, mind egyéni ügyfelei részére. Az általuk kezelt vagyon 2018. június végén megközelítette a 6300 milliárd dollárt – írja elemzésében a Tűzfalcsoport.

2026. 01. 29.
Illusztráció (Forrás: AFP)
Az amerikai BlackRock, a világ legnagyobb alapkezelője berendezkedett új budapesti irodájában – amelyet akkor a hazai szabályozási környezet és szabályozó is támogatott –, ahol innovációs és technológiai központja tovább bővülhet. A budapesti iroda kevesebb mint két év alatt az EMEA-régióban (Európa, Közel-Kelet és Afrika) található húsz BlackRock-iroda közül a harmadik legnagyobbá nőtte ki magát, míg az európai kontinensen ez a legnagyobb egysége a vállalatnak – hívja fel a figyelmet legfrissebb elemzésében a Tűzfalcsoport.

A BlackRock vezérigazgatója, Larry Fink még Joe Biden pénzügyminiszter-jelöltjei között is felbukkant
A BlackRock vezérigazgatója, Larry Fink még Joe Biden pénzügyminiszter-jelöltjei között is felbukkant (Fotó: Anadolu via AFP)

A BlackRock Magyarország Kft. – amelynek a tulajdonosa a Blackrock Group Limited – az elmúlt években folyamatosan növelte hazánkban a bevételét, 2020 óta évi 20 milliárd körüli árbevételt realizált.

Ugyanakkor érdekes, hogy még a G7/Telex is megengedett magának egy kritikus cikket Normális, hogy két-három cég kezel szinte minden vagyont a világon? címmel, amelyet azzal kezdenek,  hogy mindenhol ott vannak tulajdonosként, nekik van a legnagyobb szavuk, mégsem érdeklik őket annyira a cégeik. A BlackRock és a Vanguard áll most a legközelebb a világkormányhoz. A BlackRock kiemelkedik az ETF-es cégek közül, mivel emberei sokkal láthatóbb módon jelen vannak tanácsadóként, közvetítőként és lobbistaként. Leírják, hogy a vezérigazgató, Larry Fink még Joe Biden pénzügyminiszter-jelöltjei között is felbukkant. A BlackRock egy ideje felváltotta a Goldman Sachsot az amerikai pénzügyi rendszer emblematikus árnyékszereplőjeként. 

A kötvénypiacon még csak most kezdenek felfutni az ETF-ek, de ha ez a folyamat tartós lesz, akkor a vagyonkezelők nemcsak tulajdonosként, hanem hitelezőként is szerepet kapnak a vállalatok életében, ami egy további összeférhetetlen helyzethez vezet.

A BlackRock Magyarország Kft. ügyvezetője Juvancz Beáta, aki 2022-ben a Menedzserszövetség és a Bayer Hungária Év Női Menedzsere Különdíjának kitüntetettje volt, a Blackrock előtt a Morgan Stanley nevű globális pénzügyi szervezetnél dolgozott. Korábban az SOS Gyermekfalvak Magyarország kuratóriumi elnöke, illetve alelnöke volt az SOS Children’s Villages International nevű, számos botrányba keveredett nemzetközi szervezetnek. 

Utóbbi egyik legfontosabb partnere az az OAK Foundation, amely kapcsán tudható, hogy alapítója, Alan M. Parker korábban Soros György üzlettársa volt. Emellett az Open Society Foundations Emberi Jogi Kezdeményezésének igazgatósági tagja, Adrian Arena egyben az Oak Foundation Nemzetközi emberi jogi programjának igazgatója is.

Érdekesség, hogy a 2014-es Összehasonlító gyorsjelentés a magyar közélet meghatározó résztvevőinek Facebook-aktivitásairól című dokumentum szerint a cég jelenlegi vezetőjének neve felmerül egy korábban nyíltan Bajnai Gordon mellett kiálló Facebook-poszt kapcsán.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: AFP)

