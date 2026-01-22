Brüsszelt csak Ukrajna érdekli

Ami a biztonságot illeti, minden eddiginél fontosabb, hogy továbbra is Ukrajnára összpontosítsunk. Mert európai biztonságunk – és európai függetlenségünk – azon múlik, hogy mi történik a jövőben. Már majdnem négy éve, hogy az orosz tankok bevonultak Ukrajnába. A béketárgyalások folyamatban vannak, és elismerjük az Egyesült Államok erőfeszítéseit ebben a régióban. De miközben ezek az erőfeszítések fokozódnak, Oroszország támadásai is fokozódnak