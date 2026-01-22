Brüsszelt csak Ukrajna érdekli

Rendkívüli

Zelenszkij ismét Magyarországot támadja

Ursula von der Leyen úgy látja, hogy Európa biztonsága Ukrajna jövőjétől függ, ezért az Európai Unió továbbra is minden rendelkezésére álló eszközzel finanszírozza Ukrajna támogatását. Ennek részeként Brüsszel egy 90 milliárd eurós hitelfelvételről határozott.

Magyar Nemzet
2026. 01. 22. 16:21
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Fotó: AFP
Ursula von der Leyen az Európai Parlament plenáris vitáján tartott felszólalásában a jelenlegi nemzetközi kihívásokról, valamint Ukrajna támogatásának szerepéről beszélt.

Brüsszel szerint Európa biztonsága Ukrajnán múlik (Fotó: AFP)
Brüsszel szerint Európa  biztonsága Ukrajnán múlik (Fotó: AFP)

Most egy olyan világban élünk, amelyet a nyers hatalom határoz meg – legyen az gazdasági vagy katonai, technológiai vagy geopolitikai. És bár sokunknak nem tetszik, úgy kell bánnunk a világgal, ahogyan az most van.

– jelentette ki Ursula von der Leyen.

Ami a biztonságot illeti, minden eddiginél fontosabb, hogy továbbra is Ukrajnára összpontosítsunk. Mert európai biztonságunk – és európai függetlenségünk – azon múlik, hogy mi történik a jövőben. Már majdnem négy éve, hogy az orosz tankok bevonultak Ukrajnába. A béketárgyalások folyamatban vannak, és elismerjük az Egyesült Államok erőfeszítéseit ebben a régióban. De miközben ezek az erőfeszítések fokozódnak, Oroszország támadásai is fokozódnak

– fogalmazott, majd hangsúlyozta:

Tehát Európa továbbra is minden módon támogatni fogja Ukrajnát. És ezért volt olyan fontos, hogy az Európai Tanács legutóbbi ülésén megállapodtunk abban, hogy közösen 90 milliárd eurót gyűjtünk Ukrajna számára. Európa egyértelmű felelősséget vállalt Ukrajna szükségleteiért – mind a polgári, mind a katonai szükségletekért. Ez a 90 milliárd euró pedig rendíthetetlen elkötelezettségünket és szolidaritásunkat mutatja, és Ukrajna mellett fogunk állni, amíg igazságos és tartós béke nem lesz.

Borítókép: Ursula von der Leyen (Fotó: AFP) 

