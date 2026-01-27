UkrajnaJobboldali SzektorZelenszkij

Ez az ukrán náci akar kormányváltást Magyarországon

Megfenyegette Orbán Viktor miniszterelnököt az ukrán náci fegyveres banda (UDA) vezére, kormányváltást követelve. Dmitro Jaros nézetei mindig is radikálisak voltak, „pártja” pedig Munkácson is letette kézjegyét.

Magyar Nemzet
2026. 01. 27. 14:33
Fotó: STR Forrás: NurPhoto
Nemrég egy közismert ukrán náci fegyveres banda vezére követelt kormányváltást Magyarországon. Dmitro Jaros nézetei a legsötétebb náci időket idézik, az általa vezetett katonai–politikai szervezet pedig Munkácson is letette kézjegyét. Az ottani események ügyében a nyomozás során nem véletlenül került elő Ihor Kolomojszkij oligarcha neve is – aki Volodimir Zelenszkij karrierjét is egyengette, pénzelte. 

Dmitro Jaros egész életében szélsőséges nacionalista volt
Dmitro Jaros egész életében szélsőséges nacionalista volt. Fotó: (AFP)

Dmitro Jaros soha nem titkolta radikális nézeteit. A 2013–2014-es Euromajdan idején a szélsőséges Pravij Szektor vezetőjeként ismertté vált bajkeverő a nacionalista politikai és félkatonai szervezeteket tömörítő mozgalmat is a saját képére formálta. A szervezet még a szélsőséges mozgalmak között is szélsőséges volt, amely a „belső megszállási rezsim” felszámolását és az ukrán nemzeti forradalom befejezését tűzte ki célul. 

Jaros életében a be nem fejezett ukrán forradalom visszatérő motívum. A férfi 1993-ban lépett be a Trizub nevű ukrán félkatonai szervezetbe.

A Sztepan Banderáról elnevezett összukrán szervezet fő célja az Ukrán Egyesült Független Állam létrehozása. A Trizub saját bevallása szerint ellenségnek tekinti az „imperializmust és sovinizmust, a fasizmust és a kommunizmust, a kozmopolitizmus és az álnacionalizmust, valamint a totalitarianizmust és az anarchizmust”. (Bandera 1941. június 22-én, amikor Németország megtámadta a Szovjetuniót, megalakította az Ukrán Nemzeti Bizottságot. A bizottság vezetője 1941. június 30-án jelentette be a független Ukrán Állam létrehozását a németek által elfoglalt Lembergben. A kiáltvány ígéretet tett a nemzetiszocialista Németországgal való együttműködésre.)

Nem lehet meglepő tehát, hogy a Pravij Szektor aktívan kivette a részét az Euromajdan idején folyó összecsapásokból. Voltak azonban már akkor is arra utaló jelek, hogy a szervezet szélsőségessége veszélyt jelent. 2014. március 31-én vita tört ki a Majdanon, melynek következtében a szervezet egyik tagja, Andrij Kozjubcsik, becenevén „Oreszt”, egy pisztollyal tüzet nyitott, és megsebesítette a Majdan Önvédelmi Erők két harcosát, valamint Bohdan Dubaszt, a Kijevi Városi Államigazgatás helyettes vezetőjét. 

Dmitro Jaros szervezete Kárpátalján is járt 

Nem sokkal az Euromajdan eseményei után a nacionalizmus új lendületet kapott a lakosság körében, amit nem volt rest meglovagolni Jaros sem. A Pravij Szektor több ukrán városban is tüntetést szervezett, ahol náci nézeteket hangoztattak. Ezen városok között volt Munkács is, ahol túl messzire mentek. 

2015. július 11-én összecsaptak a rendőrséggel és a helyi vállalkozásokkal a városban, ahol már a géppuskák és egy gránátvető is előkerült. A rendőrség szerint négy ember meghalt és 13-an megsérültek.

A Belügyminisztérium szerint a munkácsi konfliktusban a Pravij Szektor fegyveresei vetettek be elsőként halálos fegyvereket: lelőttek egy civilt, akinek a holttestét ezután berakták az autójukba. Ezekkel az eseményekkel összefüggésben a rendőrség körözési listára helyezte Roman Sztojkát, a Pravij Szektor kárpátaljai vezetőjét. 

Az esetet az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) is vizsgálta, ennek kapcsán érdekes kapcsolatra bukkantak. 

Zelenszkij mecénása  

Az ukrán sajtó által megszerzett információk Ihor Kolomojszkij oligarcha legközelebbi barátja, Gennagyij Korban által szervezett bandáról szólnak, amelynek tagjai között volt többek között Szemen Szemencsenko, a „Donbasz” zászlóalj volt harcosa, Andrij Gyeniszenko, a BPP parlamenti képviselője és Valentyin Manko, a Pravij Szektor helyettes vezetője. 

Az iratok szerint a banda emberrablással, Kolomojszkij javára történő üzleti csalással és tisztviselők eltávolításával foglalkozott.

Ez egybevág azokkal a vádakkal, ami szerint a Pravij Szektor egy ideig az akkori dnyipropetrovszki kormányzó, Kolomojszkij „magánhadseregeként” funkcionált. Az oligarcha neve azonban máshonnan is ismerős lehet. Kolomojszkij volt ugyanis az az ember, aki egykor pénzzel és médiával segítette hatalomra Volodimir Zelenszkijt. 

Kolomojszkij a 90-es évek privatizációs hullámában alapozta meg vagyonát. Társaságai az ipartól az energetikáig, a pénzügyi szektortól a médiáig szinte mindenhol jelen voltak. 

Zelenszkij eredetileg színész, humorista és producer volt, akinek legsikeresebb projektje A nép szolgája című politikai szatírasorozat lett. Ebben egy átlagos tanárból lesz korrupcióellenes elnök, aki a nép egyszerű embereinek igazságát képviseli a korrupt elit ellen. Később, amikor elindult az elnökségért, az 1+1 tévé folyamatosan képernyőn tartotta, és a választási kampányban is nagy teret adott neki – amit ellenfelei nyílt oligarchikus támogatásnak tartottak.

2019-ben Zelenszkij választási győzelme után sokan úgy vélték: ezt a sikert Kolomojszkij pénze, médiája és kapcsolatrendszere nélkül nem sikerült volna elérni. 

Borítókép: Dmitro Jaros (Fotó: AFP)

