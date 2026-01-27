Nemrég egy közismert ukrán náci fegyveres banda vezére követelt kormányváltást Magyarországon. Dmitro Jaros nézetei a legsötétebb náci időket idézik, az általa vezetett katonai–politikai szervezet pedig Munkácson is letette kézjegyét. Az ottani események ügyében a nyomozás során nem véletlenül került elő Ihor Kolomojszkij oligarcha neve is – aki Volodimir Zelenszkij karrierjét is egyengette, pénzelte.

Dmitro Jaros egész életében szélsőséges nacionalista volt. Fotó: (AFP)

Dmitro Jaros soha nem titkolta radikális nézeteit. A 2013–2014-es Euromajdan idején a szélsőséges Pravij Szektor vezetőjeként ismertté vált bajkeverő a nacionalista politikai és félkatonai szervezeteket tömörítő mozgalmat is a saját képére formálta. A szervezet még a szélsőséges mozgalmak között is szélsőséges volt, amely a „belső megszállási rezsim” felszámolását és az ukrán nemzeti forradalom befejezését tűzte ki célul.

Jaros életében a be nem fejezett ukrán forradalom visszatérő motívum. A férfi 1993-ban lépett be a Trizub nevű ukrán félkatonai szervezetbe.

A Sztepan Banderáról elnevezett összukrán szervezet fő célja az Ukrán Egyesült Független Állam létrehozása. A Trizub saját bevallása szerint ellenségnek tekinti az „imperializmust és sovinizmust, a fasizmust és a kommunizmust, a kozmopolitizmus és az álnacionalizmust, valamint a totalitarianizmust és az anarchizmust”. (Bandera 1941. június 22-én, amikor Németország megtámadta a Szovjetuniót, megalakította az Ukrán Nemzeti Bizottságot. A bizottság vezetője 1941. június 30-án jelentette be a független Ukrán Állam létrehozását a németek által elfoglalt Lembergben. A kiáltvány ígéretet tett a nemzetiszocialista Németországgal való együttműködésre.)