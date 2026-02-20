UkrajnaEurópai BizottságBarátság kőolajvezeték

Az Európai Bizottság Ukrajna mellett tette le voksát

Brüsszel világossá tette, hogy a Barátság kőolajvezeték körüli helyzetben Ukrajna mellé állt. Az Európai Bizottság több tisztviselője is arról beszélt, hogy eszük ágában sincs nyomást gyakorolni Ukrajnára a vezeték újraindítása kapcsán.

Magyar Nemzet
2026. 02. 20. 21:32
Fotó: IDA MARIE ODGAARD Forrás: Ritzau Scanpix
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ukrajna több mint egy hónapja nem szállít olajat a Barátság kőolajvezetéken, annak ellenére, hogy az Európai Unióval kötött társulási megállapodás világosan kötelezi erre. Az Európai Bizottság azonban úgy tűnik, nem kíván semmit tenni a tagországok védelmében, sőt egyértelműen Ukrajna mellett tette le a voksát. 

Az Európai Bizottság ismét Ukrajnát választotta
Az Európai Bizottság ismét Ukrajnát választotta 
Fotó: LUDOVIC MARIN / AFP

Az Európai Bizottság szóvivője, Anna-Kaisa Itkonen nemrég világossá tette, hogy Magyarország és Szlovákia nem számíthat Brüsszelre a Barátság Kőolajvezeték újraindítása kapcsán. A szóvivő külön hangsúlyozta egy sajtótájékoztató keretében, hogy az Európai Bizottság nem kíván nyomást gyakorolni Ukrajnára a vezeték újraindítása érdekében. 

Ukrajna egyébként arra hivatkozott korábban, hogy a vezeték egy orosz támadásban megsérült, így műszakilag nem alkalmas olaj szállítására. Ezt azonban többen megcáfolták, köztük a külgazdasági és külügyminiszter, Szijjártó Péter is. 

 

A miniszter már több alkalommal is leszögezte, hogy egyértelmű politikai támadásról van szó. Ennek oka, hogy Ukrajna szeretne egy számára kedvező kormányt látni áprilisban Magyarországon, a Tisza Párt pedig már többször is hitet tett amellett, hogy Magyarországot leválasztja az olcsó orosz energiahordozókról, valamint Ukrajna katonai támogatásában is egészen más irányt képviselne, mint a jelenlegi nemzeti kormány. 

Orbán Viktor miniszterelnök nemrég Washingtonban a Béketanács ülése után szintén arról beszélt, hogy Ukrajna abban érdekelt, hogy Magyarországon zűrzavar legyen, aminek az árát a magyar emberek fizetik meg. 

 

Az Európai Bizottság ismét kimutatta a foga fehérjét 

Brüsszel egyébként láthatóan nem sietett lépni a kőolajvezeték ügye kapcsán, annak ellenére sem, hogy Szijjártó Péter és szlovák kollégája levélben fordult a bizottsághoz. Nem sokkal később hazánk és Szlovákia is válaszlépéseket jelentett be Ukrajnával szemben. Szijjártó Péter a kormányülés után maga jelentette be, hogy nem szállítunk több gázolajat Ukrajna számára, amíg a vezeték újra nem indul. 

Ez természetesen már az Európai Bizottság ingerküszöbét is elérte, és gyorsan egy rendkívüli ülést hívtak össze. 

Sok segítségre azonban biztos nem számít sem hazánk, sem Szlovákia, miután Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke nemrég maga jelentette ki, hogy a Barátság kőolajvezeték újraindítása kapcsán „nem erőltetjük, nem gyakorolunk nyomást Ukrajnára, és nem szabunk neki határidőt ennek megtételére”.

Szijjártó Péter egyébként nemrég újabb válaszlépéseket jelentett be. A külgazdasági és külügyminiszter jelezte, hogy amíg Ukrajna nem tesz eleget az Európai Unióval való társulási szerződésben foglalt kötelezettségének – azaz nem indítja újra a Barátság kőolajvezetéket –, addig hazánk minden Ukrajna számára fontos uniós döntést blokkolni fog. 

Ebbe pedig természetesen beletartozik a 90 milliárd eurós hadikölcsön is, amit nemrég fogadott el a bizottság. 

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelek444

Amikor szembejön a valóság

Bayer Zsolt avatarja

Cím a reinkarnálódott Szabad Nép, a 444 címlapjáról: „A Viktor mondta, hogy a kevésből nincs mit adni”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu