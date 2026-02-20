Az Európai Bizottság Ukrajna mellett tette le voksát

Ukrajna több mint egy hónapja nem szállít olajat a Barátság kőolajvezetéken, annak ellenére, hogy az Európai Unióval kötött társulási megállapodás világosan kötelezi erre. Az Európai Bizottság azonban úgy tűnik, nem kíván semmit tenni a tagországok védelmében, sőt egyértelműen Ukrajna mellett tette le a voksát.

Az Európai Bizottság ismét Ukrajnát választotta

Fotó: LUDOVIC MARIN / AFP

Az Európai Bizottság szóvivője, Anna-Kaisa Itkonen nemrég világossá tette, hogy Magyarország és Szlovákia nem számíthat Brüsszelre a Barátság Kőolajvezeték újraindítása kapcsán. A szóvivő külön hangsúlyozta egy sajtótájékoztató keretében, hogy az Európai Bizottság nem kíván nyomást gyakorolni Ukrajnára a vezeték újraindítása érdekében.