Az Európai Bizottság Ukrajna mellett tette le voksát

Ukrajna több mint egy hónapja nem szállít olajat a Barátság kőolajvezetéken, annak ellenére, hogy az Európai Unióval kötött társulási megállapodás világosan kötelezi erre. Az Európai Bizottság azonban úgy tűnik, nem kíván semmit tenni a tagországok védelmében, sőt egyértelműen Ukrajna mellett tette le a voksát.
Az Európai Bizottság szóvivője, Anna-Kaisa Itkonen nemrég világossá tette, hogy Magyarország és Szlovákia nem számíthat Brüsszelre a Barátság Kőolajvezeték újraindítása kapcsán. A szóvivő külön hangsúlyozta egy sajtótájékoztató keretében, hogy az Európai Bizottság nem kíván nyomást gyakorolni Ukrajnára a vezeték újraindítása érdekében.
Ukrajna egyébként arra hivatkozott korábban, hogy a vezeték egy orosz támadásban megsérült, így műszakilag nem alkalmas olaj szállítására. Ezt azonban többen megcáfolták, köztük a külgazdasági és külügyminiszter, Szijjártó Péter is.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!