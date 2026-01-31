Rendkívüli

Meghalt Fenyő Miklós

Venezuelapolitikai fogolyamnesztia

Venezuela: átfogó amnesztiát hirdetett a kormány

A politikai foglyokra vonatkozó átfogó amnesztiát jelentett be pénteken a venezuelai kormány. Arról is tájékoztatott, hogy bezárja a venezuela fővárosában, Caracasban lévő, politikai okok miatt őrizetbe vetteket őrző El Helicoide börtönt.

Magyar Nemzet
2026. 01. 31. 8:39
Illusztráció Fotó: PEDRO MATTEY Forrás: AFP
Delcy Rodríguez, Venezuela ország átmeneti elnöke azt mondta, az amnesztia az 1999-től egészen az utóbbi évekig őrizetbe vetteket érinti. Mint mondta, a lépés célja a politikai szembenállás okozta sebek begyógyítása. 

This handout picture released by the Venezuelan Presidency on January 30, 2026 shows Venezuela's interim President Delcy Rodriguez during the opening ceremony of the judicial year at the headquarters of the Supreme Court of Justice in Caracas. Venezelan interim President Delcy Rodriguez announced a "general amnesty" law in Venezuela on January 30, 2026, just days before marking one month since she took power following the overthrow of Nicolas Maduro in a US military incursion. (Photo by Efrain Gonzalez / Venezuelan Presidency / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / VENEZUELAN PRESIDENCY / EFRAIN GONZALEZ" - HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
Delcy Rodríguez, Venezuela ország átmeneti elnöke azt mondta, az amnesztia az 1999-től egészen az utóbbi évekig őrizetbe vetteket érinti. Fotó: AFP

Az El Helicoide börtön sorsára kitérve elmondta, az épület a jövőben kulturális és sportesemények színhelye lesz, elsősorban a rendőrség állományában szolgálók, illetve a környéken élők számára. 

Mindeközben az Egyesült Államok Bogotában lévő, Venezueláért is felelős nagykövetsége bejelentette, hogy minden ismert, Venezuelában őrizetben lévő amerikai állampolgár visszanyerte szabadságát. 

Azt követően, hogy az amerikai egységek január 3-i akciójuk során megbuktatták és az Egyesült Államokba hurcolták Nicolás Maduro venezuelai elnököt és feleségét, Caracas már több száz politikai foglyot engedett szabadon. A Venezuelában őrzött politikai foglyokat számontartó Foro Penal szervezet úgy tudja, az országban jelenleg 711-en vannak politikai okok miatt őrizetben.

Borítókép: Illusztráció. Rendőrök Venezuelában (Fotó: AFP)

