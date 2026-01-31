Venezuela: átfogó amnesztiát hirdetett a kormány

Delcy Rodríguez, Venezuela ország átmeneti elnöke azt mondta, az amnesztia az 1999-től egészen az utóbbi évekig őrizetbe vetteket érinti. Mint mondta, a lépés célja a politikai szembenállás okozta sebek begyógyítása.

Az El Helicoide börtön sorsára kitérve elmondta, az épület a jövőben kulturális és sportesemények színhelye lesz, elsősorban a rendőrség állományában szolgálók, illetve a környéken élők számára.

Mindeközben az Egyesült Államok Bogotában lévő, Venezueláért is felelős nagykövetsége bejelentette, hogy minden ismert, Venezuelában őrizetben lévő amerikai állampolgár visszanyerte szabadságát.