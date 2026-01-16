John Ratcliffe, a CIA igazgatója csütörtökön Caracasban találkozott Venezuela ideiglenes elnökével, Delcy Rodríguezzel „Trump elnök utasítására” – közölte egy amerikai tisztviselő. A kétórás megbeszélés célja a bizalom és a kommunikáció kiépítése volt, miután az Egyesült Államok csaknem két héttel ezelőtt elfogta Venezuela korábbi elnökét, Nicolás Madurót – számolt be az eseményről a BBC.
Venezuela hatalmas változások előtt állhat
John Ratcliffe, a CIA igazgatója kétórás tárgyalást folytatott Caracasban Venezuela ideiglenes elnökével. Később Delcy Rodríguez évértékelő beszédében olajipari reformokat jelentett be az Egyesült Államok közreműködésével. Donald Trump eközben Maria Corina Machadót fogadta.
Ratcliffe és Rodríguez a lehetséges gazdasági együttműködésről is tárgyaltak, valamint arról, hogy „Venezuela többé nem lehet biztonságos menedék Amerika ellenségei számára”
– mondta az amerikai tisztviselő.
Venezuela történelmi lehetőség előtt áll
A találkozóra ugyanazon a napon került sor, amikor Rodríguez ideiglenes elnökként megtartotta első évértékelő beszédét, amelyben az olajipar reformját jelentette be a nagyobb külföldi befektetések engedélyezése érdekében – ezzel szakítva Maduro politikájával. A nemzethez intézett beszédében Rodríguez kijelentette, nem fél az Egyesült Államokkal „diplomáciai úton, politikai párbeszéden keresztül” szembenézni, hozzátéve, hogy Venezuelának meg kell védenie „méltóságát és becsületét”.
Donald Trump elnök kijelentette, hogy amerikai olajcégek fognak belépni Venezuelába, és a nyereség az ott élő emberekhez, valamint az Egyesült Államokhoz kerül majd, miközben egy magas rangú tisztviselő közölte, hogy az Egyesült Államok „határozatlan ideig” ellenőrizni fogja a szankcionált venezuelai olaj értékesítését.
Trump arra kérte az olajvállalatokat, hogy legalább százmilliárd dollárt (75 milliárd fontot) fektessenek be Venezuelában. Rodríguezt, a korábbi alelnököt január 5-én iktatták be, miután az amerikai erők egy caracasi művelet során elfogták Madurót és feleségét, Cilia Florest. Jelenleg New Yorkban tartják őket fogva, ahol ártatlannak vallották magukat kábítószer-kereskedelemmel és más vádakkal kapcsolatban.
Az amerikai tisztviselő „történelminek” nevezte Rodríguez és Ratcliffe találkozóját, hozzátéve, hogy Ratcliffe volt az első kabinet szintű tisztviselő, aki Venezuelába látogatott.
A megbeszélésre azon a napon került sor, amikor Trump Washingtonban találkozott az ellenzéki vezető Maria Corina Machadóval is, aki átadta az amerikai elnöknek a Nobel-békedíj érmét.
Arra utalva, hogy az Egyesült Államok nukleáris hatalom, az ideiglenes elnök kijelentette, nem fél a diplomáciai párbeszédtől, mondván: „venezuelaiakként együtt kell fellépnünk a szuverenitás, a függetlenség és a területi integritás védelmében, valamint meg kell védenünk méltóságunkat és becsületünket”.
Beszédében Rodríguez bejelentette az ország szénhidrogén-törvényének reformjára vonatkozó javaslatot, és közölte, hogy felkérte a törvényhozó testületet annak jóváhagyására.
Eddig Venezuela szénhidrogén-törvénye kimondta, hogy a külföldi partnereknek együtt kell működniük az állami tulajdonú olaj- és gázipari vállalattal, a PDVSA-val, amelynek többségi részesedéssel kell rendelkeznie. Rodríguez szerint a reformok lehetővé tennék, hogy a befektetések új mezőkre áramoljanak.
Venezuela gazdasági válsággal küzd, amelyet az élelmiszerárak meredek emelkedése és a vásárlóerő hiánya jellemez.
Rodríguez reformjai mellett azonban most Trump és amerikai befektetők lehetőséget látnak Venezuelában, amely a világ legnagyobb igazolt kőolajkészleteivel rendelkezik. Az amerikai olajipari óriáscégek vezetői, akik a múlt héten részt vettek egy fehér házi találkozón, elismerték, hogy Venezuela vonzó lehetőséget jelent.
Ugyanakkor azt is hozzátették, jelentős változásokra lenne szükség ahhoz, hogy a térség valóban vonzó befektetési célponttá váljon. Trump kijelentette, hogy kormánya fogja eldönteni, mely vállalatok működhetnek az országban.
Borítókép: Az új amerikai–venezuelai kapcsolatokat ünneplő tömeg (Fotó: AFP)
