Venezuela hatalmas változások előtt állhat

Ratcliffe és Rodríguez a lehetséges gazdasági együttműködésről is tárgyaltak, valamint arról, hogy „Venezuela többé nem lehet biztonságos menedék Amerika ellenségei számára”

– mondta az amerikai tisztviselő.

Venezuela történelmi lehetőség előtt áll

A találkozóra ugyanazon a napon került sor, amikor Rodríguez ideiglenes elnökként megtartotta első évértékelő beszédét, amelyben az olajipar reformját jelentette be a nagyobb külföldi befektetések engedélyezése érdekében – ezzel szakítva Maduro politikájával. A nemzethez intézett beszédében Rodríguez kijelentette, nem fél az Egyesült Államokkal „diplomáciai úton, politikai párbeszéden keresztül” szembenézni, hozzátéve, hogy Venezuelának meg kell védenie „méltóságát és becsületét”.

Donald Trump elnök kijelentette, hogy amerikai olajcégek fognak belépni Venezuelába, és a nyereség az ott élő emberekhez, valamint az Egyesült Államokhoz kerül majd, miközben egy magas rangú tisztviselő közölte, hogy az Egyesült Államok „határozatlan ideig” ellenőrizni fogja a szankcionált venezuelai olaj értékesítését.

Trump arra kérte az olajvállalatokat, hogy legalább százmilliárd dollárt (75 milliárd fontot) fektessenek be Venezuelában. Rodríguezt, a korábbi alelnököt január 5-én iktatták be, miután az amerikai erők egy caracasi művelet során elfogták Madurót és feleségét, Cilia Florest. Jelenleg New Yorkban tartják őket fogva, ahol ártatlannak vallották magukat kábítószer-kereskedelemmel és más vádakkal kapcsolatban.

🇺🇸🇻🇪 CIA director John Ratcliffe meets interim president Delcy Rodriguez pic.twitter.com/ahJQCB4X4B — 🇻🇪 Venezuela Insider 🇻🇪 (@Andresevd) January 16, 2026

Az amerikai tisztviselő „történelminek” nevezte Rodríguez és Ratcliffe találkozóját, hozzátéve, hogy Ratcliffe volt az első kabinet szintű tisztviselő, aki Venezuelába látogatott.

A megbeszélésre azon a napon került sor, amikor Trump Washingtonban találkozott az ellenzéki vezető Maria Corina Machadóval is, aki átadta az amerikai elnöknek a Nobel-békedíj érmét.