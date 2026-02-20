Egy magyarországi bejelentett lakcímmel rendelkező férfi hat számjegyű összeget hagyott (euróban) az Alternatíva Németországért (AfD) pártra, amivel a párt vagyona több mint negyvenmillió euróra emelkedett. A 2024-es üzleti évre vonatkozó beszámoló szerint egy Wolfgang Karl Quader nevű férfi – aki Hévízen lakott – egyedüli örököseként az AfD-t jelölte meg a hagyatéki iratokon – írja a Spiegel.
Az AfD-re hagyta a vagyonát egy férfi, aki Hévízen élt
Egy magyarországi lakcímmel rendelkező férfi hatalmas összeget hagyott az AfD pártra. Az eljárás még folyamatban van, de azt elárulták, hogy hétszázezer euróról van szó és nem ez az első eset, hogy az AfD-re valaki jelentős összeget hagy örökség formájában.
Az örökhagyóról, akinek címét az AfD a beszámolójában csupán a magyarországi Hévízként tüntették fel, nem hoztak nyilvánosságra további információkat. Az AfD pénztárnoka, Carsten Hütter elmondta, hogy az örökhagyó német állampolgár volt, aki Magyarországon hunyt el. Az öröklési eljárás még folyamatban van, ezért további részleteket nem árulhattak el, azon kívül, hogy hétszázezer eurónyi összegről van szó.
További Külföld híreink
A beszámoló szerint nem ez volt az első eset, hogy valaki az AfD-t bevette a végrendeletébe, egy müncheni taxis vállalkozótól 432 ezer euró érkezett, egy bajorországi támogatótól több mint 571 ezer euró, egy augsburgi nőtől pedig majd 1,1 millió euró érkezett a párthoz örökség formájában. Az iratok szerint az örökségeken túl az AfD 2024-ben mintegy nyolcmillió euró adományt könyvelhetett el, teljes vagyonuk pedig meghaladta a negyvenmillió eurós határt.
Korábban arról is beszámoltunk, hogy Alice Weidel, az AfD elnöke visszakérné a Kijevnek nyújtott mintegy hetvenmilliárd eurós pénzügyi és katonai támogatást.
Borítókép: Alice Weidel és Orbán Viktor (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Itt az ukrán beismerés: beavatkoznak a választásokba, Magyar Pétert várják győztesnek
Makszim Nesvitalov ukrán politológus nyíltan Orbán Viktor választási vereségét sürgette.
Orosz rakétatámadás végzett pusztítást Harkivban
A becsapódások következtében jelentős károk keletkeztek.
Rejtélyes támadások érték az ukrán korrupcióellenes szerveket
Újabb támadási hullám indult.
Dráma a levegőben: amerikai vadászgépeket riasztottak az orosz bombázók miatt Alaszkánál
Az Északi-sarkvidék a 21. századi geopolitikai versengés egyik kulcsterületévé vált.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Itt az ukrán beismerés: beavatkoznak a választásokba, Magyar Pétert várják győztesnek
Makszim Nesvitalov ukrán politológus nyíltan Orbán Viktor választási vereségét sürgette.
Orosz rakétatámadás végzett pusztítást Harkivban
A becsapódások következtében jelentős károk keletkeztek.
Rejtélyes támadások érték az ukrán korrupcióellenes szerveket
Újabb támadási hullám indult.
Dráma a levegőben: amerikai vadászgépeket riasztottak az orosz bombázók miatt Alaszkánál
Az Északi-sarkvidék a 21. századi geopolitikai versengés egyik kulcsterületévé vált.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!