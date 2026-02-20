Az AfD-re hagyta a vagyonát egy férfi, aki Hévízen élt

A beszámoló szerint nem ez volt az első eset, hogy valaki az AfD-t bevette a végrendeletébe, egy müncheni taxis vállalkozótól 432 ezer euró érkezett, egy bajorországi támogatótól több mint 571 ezer euró, egy augsburgi nőtől pedig majd 1,1 millió euró érkezett a párthoz örökség formájában. Az iratok szerint az örökségeken túl az AfD 2024-ben mintegy nyolcmillió euró adományt könyvelhetett el, teljes vagyonuk pedig meghaladta a negyvenmillió eurós határt.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy Alice Weidel, az AfD elnöke visszakérné a Kijevnek nyújtott mintegy hetvenmilliárd eurós pénzügyi és katonai támogatást.

Borítókép: Alice Weidel és Orbán Viktor (Fotó: AFP)