Az AfD-re hagyta a vagyonát egy férfi, aki Hévízen élt

Egy magyarországi lakcímmel rendelkező férfi hatalmas összeget hagyott az AfD pártra. Az eljárás még folyamatban van, de azt elárulták, hogy hétszázezer euróról van szó és nem ez az első eset, hogy az AfD-re valaki jelentős összeget hagy örökség formájában.

2026. 02. 20. 9:25
Egy magyarországi bejelentett lakcímmel rendelkező férfi hat számjegyű összeget hagyott (euróban) az Alternatíva Németországért (AfD) pártra, amivel a párt vagyona több mint negyvenmillió euróra emelkedett. A 2024-es üzleti évre vonatkozó beszámoló szerint egy Wolfgang Karl Quader nevű férfi – aki Hévízen lakott – egyedüli örököseként az AfD-t jelölte meg a hagyatéki iratokon – írja a Spiegel.

Az AfD elnöke és Orbán Viktor miniszterelnök
Az AfD elnöke és Orbán Viktor miniszterelnök
Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Az örökhagyóról, akinek címét az AfD a beszámolójában csupán a magyarországi Hévízként tüntették fel, nem hoztak nyilvánosságra további információkat. Az AfD pénztárnoka, Carsten Hütter elmondta, hogy az örökhagyó német állampolgár volt, aki Magyarországon hunyt el. Az öröklési eljárás még folyamatban van, ezért további részleteket nem árulhattak el, azon kívül, hogy hétszázezer eurónyi összegről van szó.

A beszámoló szerint nem ez volt az első eset, hogy valaki az AfD-t bevette a végrendeletébe, egy müncheni taxis vállalkozótól 432 ezer euró érkezett, egy bajorországi támogatótól több mint 571 ezer euró, egy augsburgi nőtől pedig majd 1,1 millió euró érkezett a párthoz örökség formájában. Az iratok szerint az örökségeken túl az AfD 2024-ben mintegy nyolcmillió euró adományt könyvelhetett el, teljes vagyonuk pedig meghaladta a negyvenmillió eurós határt.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy Alice Weidel, az AfD elnöke visszakérné a Kijevnek nyújtott mintegy hetvenmilliárd eurós pénzügyi és katonai támogatást.

Borítókép: Alice Weidel és Orbán Viktor (Fotó: AFP)

