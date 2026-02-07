A szombattól érvényes végrehajtási rendeletben Trump felhatalmazta a külügyminisztert, a kereskedelmi minisztert és az Egyesült Államok kereskedelmi képviselőjét, hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket.
Trump nem bízik Iránban
Donald Trump amerikai elnök pénteken végrehajtási rendeletet írt alá, ami megerősíti a nemzeti vészhelyzetet Iránnal kapcsolatban. Az Egyesült Államok létrehoz egy olyan mechanizmust, amelynek részeként Washington újabb vámokat vethet ki azokkal az országokkal szemben, amelyek továbbra is üzleti kapcsolatban állnak Teheránnal – közölte a Fehér Ház pénteken.
A rendelet nem vezet be konkrét vámtarifát. Ehelyett azt mondja, hogy kiegészítő értékvám – például 25 százalék – vethető ki. A dokumentum szerint az illeték azon országok termékei esetében alkalmazhatók, amelyek közvetlenül vagy közvetve Irántól vásárolnak, importálnak vagy más módon szereznek be árukat vagy szolgáltatásokat. A Kereskedelmi Világszervezet (WTO) adatai szerint Irán kereskedelmének több mint egynegyede Kínával zajlik, az import 18 milliárd dollár, az export pedig 14,5 milliárd dollár volt 2024-ben – írta az MTI.
Borítókép: Donald Trump (Fotó: AFP)
