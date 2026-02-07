Trump nem bízik Iránban

A rendelet nem vezet be konkrét vámtarifát. Ehelyett azt mondja, hogy kiegészítő értékvám – például 25 százalék – vethető ki. A dokumentum szerint az illeték azon országok termékei esetében alkalmazhatók, amelyek közvetlenül vagy közvetve Irántól vásárolnak, importálnak vagy más módon szereznek be árukat vagy szolgáltatásokat. A Kereskedelmi Világszervezet (WTO) adatai szerint Irán kereskedelmének több mint egynegyede Kínával zajlik, az import 18 milliárd dollár, az export pedig 14,5 milliárd dollár volt 2024-ben – írta az MTI.

Borítókép: Donald Trump (Fotó: AFP)