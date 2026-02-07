Rendkívüli

Orbán Viktor: Arról, hogy háborúba megyünk vagy kimaradunk, a 2026-ban megválasztott kormány fog dönteni, ez a választás tétje

irántrumpegyesült államok

Trump nem bízik Iránban

Donald Trump amerikai elnök pénteken végrehajtási rendeletet írt alá, ami megerősíti a nemzeti vészhelyzetet Iránnal kapcsolatban. Az Egyesült Államok létrehoz egy olyan mechanizmust, amelynek részeként Washington újabb vámokat vethet ki azokkal az országokkal szemben, amelyek továbbra is üzleti kapcsolatban állnak Teheránnal – közölte a Fehér Ház pénteken.

2026. 02. 07. 12:58
Donald Trump Fotó: SAMUEL CORUM Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A szombattól érvényes végrehajtási rendeletben Trump felhatalmazta a külügyminisztert, a kereskedelmi minisztert és az Egyesült Államok kereskedelmi képviselőjét, hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket. 

Donald Trump Fotó: ANDREW LEYDEN / NurPhoto
Donald Trump (Fotó: NurPhoto/Andrew Leyden)

A rendelet nem vezet be konkrét vámtarifát. Ehelyett azt mondja, hogy kiegészítő értékvám – például 25 százalék – vethető ki. A dokumentum szerint az illeték azon országok termékei esetében alkalmazhatók, amelyek közvetlenül vagy közvetve Irántól vásárolnak, importálnak vagy más módon szereznek be árukat vagy szolgáltatásokat. A Kereskedelmi Világszervezet (WTO) adatai szerint Irán kereskedelmének több mint egynegyede Kínával zajlik, az import 18 milliárd dollár, az export pedig 14,5 milliárd dollár volt 2024-ben – írta az MTI.

Borítókép: Donald Trump (Fotó: AFP)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojeleknyugat

Találjátok meg a különbségeket!

Bayer Zsolt avatarja

Megnyugtató volt látni, hogy még nem tart ott az egész Nyugat, mint a franciák.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu