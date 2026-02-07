Trump: Valami történhet

Donald Trump úgy fogalmazott, hogy „nagyon jól mentek a tárgyalások a teheráni küldöttséggel pénteken”.
Hozzátette:
a jövő hét elején újra találkozunk, és ők megállapodást akarnak kötni. Tudják, milyen következményekkel jár, ha nem kötnek megállapodást. Ha nem kötnek megállapodást, a következmények nagyon súlyosak. Szóval meglátjuk, mi történik.
Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter, aki részt vett a tárgyalásokon, szintén pozitívan nyilatkozott a pénteki megbeszélésekről.
Jó kezdet volt, a bizalomépítés fázisában vagyunk
– jelentette ki.
