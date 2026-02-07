Trump: Valami történhet

Donald Trump az Air Force One fedélzetén arról is beszélt, hogy az Egyesült Államok nagyon jó tárgyalásokat folytat Oroszországgal és Ukrajnával, és arra számít, hogy „valami történhet” a tárgyalások eredményeként. Csütörtökön zárult le Abu-Dzabiban a Washington közvetítésével zajló orosz–ukrán tárgyalások második fordulója.

Mindkét fél megállapodott egy nagyszabású fogolycserében, de nem sikerült érdemi áttörést elérniük olyan alapvető kérdésben, mint a területi megállapodás.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön kijelentette, hogy a következő béketárgyalásokat az amerikai és orosz delegációval „a közeljövőben, valószínűleg az Egyesült Államokban” tartják.

Borítókép: Donald Trump (Fotó: AFP)