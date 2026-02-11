Brüsszel háborúra készül

A cselekvési terv célja, hogy összehangolt fellépések révén támogassa a tagállamokat, kiegészítve a nemzeti intézkedéseket a felkészültség fokozása, az észlelési kapacitások növelése, a válaszlépések koordinálása és az EU védelmi készenlétének megerősítése érdekében – írták. A cselekvési terv a polgári belső biztonsági dimenzióra összpontosít, miközben kiegészíti és támogatja a védelmi területen végzett munkát, illetve megerősíti a polgári és katonai együttműködéseket. Ezenkívül hozzájárul egy versenyképes európai drónpiac fejlesztéséhez, kihasználva az innováció, a növekedés és a munkahelyteremtés lehetőségeit ebben az ágazatban – emelték ki.

Az Európai Bizottság felülvizsgálja a polgári felhasználású drónokra vonatkozó meglévő szabályokat, és azokat az új biztonsági realitásokhoz igazítja – írták.

„A cselekvési terv a megfizethető védelmi technológia fejlesztésének, és a tömeggyártás felgyorsításával támogatja Európa katonai felkészültségének fokozását az innováció és az ipari együttműködés révén, beleértve a kritikus nyersanyagok ellátásának biztosítását is”– fogalmaztak.