Drónok ellen védekezne Brüsszel. A közleményben az uniós bizottság emlékeztetett: az elmúlt években az Európai Unió egyre növekvő és sokrétű kihívásokkal nézett szembe a drónokkal és a meteorológiai ballonokkal kapcsolatban. Megsokszorozódtak az ellenséges át- és berepülések, a légtér megsértésének, a repülőterek és a külső határok megzavarásának, valamint a kritikus infrastruktúra fenyegetésének esetei, írja az MTI.
Brüsszel háborúra készül
Az Európai Bizottság a versenyképes európai drónpiac fejlesztését és a vonatkozó szabályozások frissítést célzó cselekvési tervet mutatott be szerdán a drónok által az Európai Unió biztonságára jelentett növekvő fenyegetések elhárítására.
A cselekvési terv célja, hogy összehangolt fellépések révén támogassa a tagállamokat, kiegészítve a nemzeti intézkedéseket a felkészültség fokozása, az észlelési kapacitások növelése, a válaszlépések koordinálása és az EU védelmi készenlétének megerősítése érdekében – írták. A cselekvési terv a polgári belső biztonsági dimenzióra összpontosít, miközben kiegészíti és támogatja a védelmi területen végzett munkát, illetve megerősíti a polgári és katonai együttműködéseket. Ezenkívül hozzájárul egy versenyképes európai drónpiac fejlesztéséhez, kihasználva az innováció, a növekedés és a munkahelyteremtés lehetőségeit ebben az ágazatban – emelték ki.
Az Európai Bizottság felülvizsgálja a polgári felhasználású drónokra vonatkozó meglévő szabályokat, és azokat az új biztonsági realitásokhoz igazítja – írták.
„A cselekvési terv a megfizethető védelmi technológia fejlesztésének, és a tömeggyártás felgyorsításával támogatja Európa katonai felkészültségének fokozását az innováció és az ipari együttműködés révén, beleértve a kritikus nyersanyagok ellátásának biztosítását is”– fogalmaztak.
A csomag intézkedéseket tartalmaz a drónok és a drónellenes rendszerek ellátási láncainak védelmére vonatkozóan, valamint egy címke bevezetésére, ami a kereskedelemben megtalálható, megbízható és biztonságos berendezéseket azonosítja.
A kritikus infrastruktúra védelmére a brüsszeli testület iránymutatásokat ad majd az üzemeltetők számára, kísérleti projektet indít a tengeri megfigyelés javítására, és segíti a tagállamokat a nagy magasságban fenyegető veszélyek, például az EU-n kívülről felbocsátott meteorológiai léggömbök elleni védekezésben.
„A rosszindulatú drónok felderítése, nyomon követése és azonosítása kulcsfontosságú a fenyegetések elhárításához. Ehhez jobb helyzetelemzésre van szükség, amely segít megkülönböztetni a barátokat az ellenségektől”– fogalmaztak.
Ennek érdekében a cselekvési terv sorvezetőt biztosít a szükséges adatok elemzéséhez mesterséges intelligencia használatával. Az uniós bizottság szerint a jelenlegi fenyegetésekkel teli környezetben, és a drónok egyre növekvő használata miatt ki kell használni az 5G hálózatokat, azok ugyanis a repülő tárgyak pontos, valós idejű követését leszik lehetővé, ami – mint kiemelték – elengedhetetlen az égbolt biztonságának megőrzéséhez és a belső biztonság védelméhez.
A rosszindulatú dróntevékenységek elleni hatékonyabb fellépés érdekében az uniós bizottság a drónellenes rendszerek közbeszerzésének és telepítésének egyesítését javasolja, miközben támogatná egy önálló, európai, mesterséges intelligenciával működő parancsnoki és irányítási rendszer fejlesztését. Megvizsgálja emellett a drónok elleni fellépést koordináló vészhelyzeti gyorsreagálású csoport létrehozásának lehetőségét a tagállamok közötti szolidaritás fokozása érdekében.
Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke felszólal az Európai Parlamentben (Fotó: AFP/Frederick Florin)
