Egy férfi egy mozgólépcsőn síelt Bécsben – perrel fenyeget a tömegközlekedési vállalat + videó

A közösségi médiában gyorsan terjedni kezdett az a videó, amelyen David Meier egykori műlesikló egy bécsi metróállomás mozgólépcsőjén „síel” lefelé, mintha egy alpesi pályán lenne. A felvételen jól látszik, ahogy nagy sebességgel halad a szűk térben.

Az extrémsportoló később azt állította, hogy akcióját előre megszervezte, és több segítővel biztosította a helyszínt, hogy másokat ne veszélyeztessen.

A közlekedési társaság azonban hangsúlyozta: az ilyen mutatványok szigorúan tiltottak, és komoly balesetveszélyt jelentenek nemcsak az elkövetőre, hanem az utasokra is.

A Heute.at beszámolója szerint a videó rövid idő alatt hatalmas nézettséget ért el (egy napon belül elérte az egymillió megtekintést), miközben heves vitát váltott ki arról, hol húzódik a határ az extrém sport és a felelőtlen közterületi akciók között.

A Wiener Linien közölte:

vizsgálják az eset körülményeit, és jogi lépéseket fontolgatnak.

Hangsúlyozták, hogy a metróállomások közlekedési terek, nem sportpályák, és az ilyen akciók súlyos következményekkel járhatnak.

Borítókép: Egy férfi síléceken száguldott a mozgólépcsőn Bécsben (Forrás: Képernyőfotó)