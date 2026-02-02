Egy férfi egy mozgólépcsőn síelt Bécsben – perrel fenyeget a tömegközlekedési vállalat + videó

A közösségi médiában gyorsan terjedni kezdett az a videó, amelyen David Meier egykori műlesikló egy bécsi metróállomás mozgólépcsőjén „síel” lefelé, mintha egy alpesi pályán lenne. A felvételen jól látszik, ahogy nagy sebességgel halad a szűk térben.
Az extrémsportoló később azt állította, hogy akcióját előre megszervezte, és több segítővel biztosította a helyszínt, hogy másokat ne veszélyeztessen.
A közlekedési társaság azonban hangsúlyozta: az ilyen mutatványok szigorúan tiltottak, és komoly balesetveszélyt jelentenek nemcsak az elkövetőre, hanem az utasokra is.
A Heute.at beszámolója szerint a videó rövid idő alatt hatalmas nézettséget ért el (egy napon belül elérte az egymillió megtekintést), miközben heves vitát váltott ki arról, hol húzódik a határ az extrém sport és a felelőtlen közterületi akciók között.
A Wiener Linien közölte:
vizsgálják az eset körülményeit, és jogi lépéseket fontolgatnak.
Hangsúlyozták, hogy a metróállomások közlekedési terek, nem sportpályák, és az ilyen akciók súlyos következményekkel járhatnak.
Borítókép: Egy férfi síléceken száguldott a mozgólépcsőn Bécsben (Forrás: Képernyőfotó)
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!