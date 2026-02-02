jogi lépésdavid meiersielésbécs

Egy férfi egy mozgólépcsőn síelt Bécsben – perrel fenyeget a tömegközlekedési vállalat + videó

Veszélyes mutatvánnyal borzolta a kedélyeket egy freerider Bécs egyik metróállomásán: a férfi síléceken száguldott végig a mozgólépcsőn, az akció miatt pedig a Wiener Linien már jogi lépéseket is kilátásba helyezett.

Magyar Nemzet
2026. 02. 02. 16:08
A közösségi médiában gyorsan terjedni kezdett az a videó, amelyen David Meier egykori műlesikló egy bécsi metróállomás mozgólépcsőjén „síel” lefelé, mintha egy alpesi pályán lenne. A felvételen jól látszik, ahogy nagy sebességgel halad a szűk térben.

VIENNA, AUSTRIA - December 28, 2025: Interior of Westbahnhof station, a transfer station between U3 and U6 lines of Vienna U-Bahn. It is located at Vienna West railway station, it opened in 1993.
Illusztráció. Fotó: Shutterstock

Az extrémsportoló később azt állította, hogy akcióját előre megszervezte, és több segítővel biztosította a helyszínt, hogy másokat ne veszélyeztessen. 

A közlekedési társaság azonban hangsúlyozta: az ilyen mutatványok szigorúan tiltottak, és komoly balesetveszélyt jelentenek nemcsak az elkövetőre, hanem az utasokra is.

A Heute.at beszámolója szerint a videó rövid idő alatt hatalmas nézettséget ért el (egy napon belül elérte az egymillió megtekintést), miközben heves vitát váltott ki arról, hol húzódik a határ az extrém sport és a felelőtlen közterületi akciók között.

A Wiener Linien közölte: 

vizsgálják az eset körülményeit, és jogi lépéseket fontolgatnak. 

Hangsúlyozták, hogy a metróállomások közlekedési terek, nem sportpályák, és az ilyen akciók súlyos következményekkel járhatnak.

 

Borítókép: Egy férfi síléceken száguldott a mozgólépcsőn Bécsben (Forrás: Képernyőfotó)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

