Donald Trump látogatása és a budapesti békecsúcs hatalmas előny lehet a Fidesznek

Fodor Gábor elmondta, egyáltalán nem lepte meg az amerikai elnök Orbán Viktorról szóló közösségi médiás bejegyzése, amelyben arról írt, hogy támogatja a magyar miniszterelnököt.

Hozzátette, annak idején Orbán Viktor is támogatta Donald Trumpot. Úgy vélte, a Trump-féle támogatásnak nagyobb a jelentősége Magyarországon, mint az Egyesült Államokban, ráadásul „a történelmünk miatt egyszerűen a magyar történelmi tudatban nagyon benne van az, hogy mi kiszolgáltatottak vagyunk a nagyhatalmaknak, (…) tehát nekünk az jó, hogyha vannak barátaink”. Cs. Király Tamás arra hívta fel a figyelmet, hogy bár az alapkérdésekben Orbán Viktor és Donald Trump egyetértenek, jó lenne eredményt is produkálni. Példaként említette a gazdasági védőpajzs gyakorlati megvalósulását, a globális minimumadó kérdését.

Megjegyezte, hogy nemrégiben járt az Egyesült Államokban, és „mindenhol, tényleg mindenhol ismerték Orbán Viktor nevét, aki gyakorlatilag egy legendás hős lett az Egyesült Államokban, aki megállította a migrációt, aki családvédelmi intézkedéseket hozott, tehát csodát csinált Magyarországon”.

Fodor Gábor az április parlamenti választással kapcsolatban kijelentette: „nem Magyar Péter lesz annyira érdekes, hanem valójában Orbán Viktorról lesz egy szavazás, hogy akarjuk-e, hogy tovább kormányozzon, vagy azt akarjuk, hogy valami más jöjjön”. Mint mondta, jelenleg a Tisza Párt „egy nagyon heterogén képződmény” belső konfliktusokkal, a fő összetartó ereje pedig valójában a miniszterelnökkel szembeni indulat és „nem a nagyszerű program, nem a kiváló vezetők”.