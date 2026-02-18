Hidvéghi Balázs: Folytatódik az elképesztő botrány az Európai Bizottság által működtetett cenzúragépezet körül

Mint Hidvéghi Balázs emlékeztet, a Politico pedig már arról ír, hogy az EU egy magas rangú tisztviselője elismerte: a cenzúragépezet körül kialakult botrányok és az egyre fokozódó társadalmi felháborodás miatt az uniós tisztviselők zárt ajtók mögötti egyeztetésekre tértek át, és automatikusan törlődő üzeneteket használnak a cenzúrával kapcsolatos műveletek koordinálására.
Hát nem szép? Azok tárgyalnak most eldugott szobákban és használnak automatikusan törlődő üzeneteket, akik nap mint nap átláthatóságról és jogállamiságról oktatnak ki minket
– fogalmaz az EP-képviselő, és hozzáteszi: az elmúlt hetek történéseiből már világos, hogy a brüsszeli elit Orbán Viktor és a nemzeti kormány megbuktatásán dolgozik.
Útjában állunk Ukrajna EU-tagságának és a háborús politikának. És el is akarnak követni mindent annak érdekében, hogy a háborús követeléseiket kiszolgáló Tisza-kormányt juttassanak hatalomra. A választások rohamosan közelednek, így borítékolható, hogy egyre jobban megpróbálják cenzúrázni a jobboldali hangokat. Figyeljünk oda, és ne hagyjuk, hogy elhallgattassanak minket!
– zárta gondolatait Hidvéghi Balázs.
Borítókép: Hidvgéhi Balázs (Forrás: Facebook)
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!