Hidvéghi Balázs: Folytatódik az elképesztő botrány az Európai Bizottság által működtetett cenzúragépezet körül

Tegnap egy németországi bíróság arra kötelezte Elon Musk közösségimédia-oldalát, az X-et, hogy a közelgő magyarországi választással kapcsolatos adatokat adjon át kutatóknak „vizsgálat” céljából – írja közösségi oldalán a Fidesz EP-képviselője. Hidvéghi Balázs emlékeztet: az amerikai kongresszusi jelentés szerint az Európai Bizottság cenzúragépezetet működtetve mintegy nyolc (!) európai választásba avatkozott be az elmúlt évtizedben.

2026. 02. 18. 18:57
Hidvéghi Balázs Forrás: Facebook
Mint Hidvéghi Balázs emlékeztet, a Politico pedig már arról ír, hogy az EU egy magas rangú tisztviselője elismerte: a cenzúragépezet körül kialakult botrányok és az egyre fokozódó társadalmi felháborodás miatt az uniós tisztviselők zárt ajtók mögötti egyeztetésekre tértek át, és automatikusan törlődő üzeneteket használnak a cenzúrával kapcsolatos műveletek koordinálására. 

Fotó: AFP

Hát nem szép? Azok tárgyalnak most eldugott szobákban és használnak automatikusan törlődő üzeneteket, akik nap mint nap átláthatóságról és jogállamiságról oktatnak ki minket

– fogalmaz az EP-képviselő, és hozzáteszi: az elmúlt hetek történéseiből már világos, hogy a brüsszeli elit Orbán Viktor és a nemzeti kormány megbuktatásán dolgozik. 

Útjában állunk Ukrajna EU-tagságának és a háborús politikának. És el is akarnak követni mindent annak érdekében, hogy a háborús követeléseiket kiszolgáló Tisza-kormányt juttassanak hatalomra. A választások rohamosan közelednek, így borítékolható, hogy egyre jobban megpróbálják cenzúrázni a jobboldali hangokat. Figyeljünk oda, és ne hagyjuk, hogy elhallgattassanak minket!

– zárta gondolatait Hidvéghi Balázs. 

Borítókép: Hidvgéhi Balázs (Forrás: Facebook)

