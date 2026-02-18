Hidvéghi Balázs: Folytatódik az elképesztő botrány az Európai Bizottság által működtetett cenzúragépezet körül

Mint Hidvéghi Balázs emlékeztet, a Politico pedig már arról ír, hogy az EU egy magas rangú tisztviselője elismerte: a cenzúragépezet körül kialakult botrányok és az egyre fokozódó társadalmi felháborodás miatt az uniós tisztviselők zárt ajtók mögötti egyeztetésekre tértek át, és automatikusan törlődő üzeneteket használnak a cenzúrával kapcsolatos műveletek koordinálására.

Hidvéghi Balázs emlékeztet: az amerikai kongresszusi jelentés szerint az Európai Bizottság cenzúragépezetet működtetve mintegy nyolc (!) európai választásba avatkozott be az elmúlt évtizedben

Hát nem szép? Azok tárgyalnak most eldugott szobákban és használnak automatikusan törlődő üzeneteket, akik nap mint nap átláthatóságról és jogállamiságról oktatnak ki minket

– fogalmaz az EP-képviselő, és hozzáteszi: az elmúlt hetek történéseiből már világos, hogy a brüsszeli elit Orbán Viktor és a nemzeti kormány megbuktatásán dolgozik.

Útjában állunk Ukrajna EU-tagságának és a háborús politikának. És el is akarnak követni mindent annak érdekében, hogy a háborús követeléseiket kiszolgáló Tisza-kormányt juttassanak hatalomra. A választások rohamosan közelednek, így borítékolható, hogy egyre jobban megpróbálják cenzúrázni a jobboldali hangokat. Figyeljünk oda, és ne hagyjuk, hogy elhallgattassanak minket!

– zárta gondolatait Hidvéghi Balázs.

Borítókép: Hidvgéhi Balázs (Forrás: Facebook)