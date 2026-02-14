Hidvéghi Balázs: Zelenszkijnek szemmel láthatóan fáj, hogy Orbán Viktor nemet mond a Brüsszel–Kijev-tengely tervére

Köszönöm az újabb kampánybeszédet Ukrajna Európai Unióhoz való csatlakozásának támogatásáról. Ez nagyban segíteni fogja a magyarokat abban, hogy tisztábban lássák a helyzetet. Van azonban valami, amit félreértesz: ez a vita nem rólam szól, és nem is rólad, hanem Magyarország, Ukrajna és Európa jövőjéről. Éppen ezért nem válhatsz az Európai Unió tagjává!