Hidvéghi Balázs: Zelenszkijnek szemmel láthatóan fáj, hogy Orbán Viktor nemet mond a Brüsszel–Kijev-tengely tervére

„Zelenszkijnek szemmel láthatóan fáj, hogy Orbán Viktor nemet mond a Brüsszel–Kijev-tengely tervére, a Zelenszkij-tervre” – írja közösségi oldalán a Miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára. Hidvéghi Balázs megjegyezte, az ukrán elnök ismét éles hangvételű üzenetet küldött Budapestre.

2026. 02. 14. 19:08
Hidvéghi Balázs
„Még egy Viktor is azon gondolkodhat, hogy hogyan növelje a hasát, és nem azon, hogyan növelje a hadseregét, hogy megakadályozza az orosz tankok visszatérését Budapest utcáira” – fogalmazott Zelenszkij, számolt be róla lapunk is. Hidvéghi Balázs arra is felhívta a figyelmet, hogy Orbán Viktor határozott válasszal tette helyre Zelenszkijt, világossá téve Magyarország álláspontját.

Orbán Viktor úgy fogalmazott: 

Köszönöm az újabb kampánybeszédet Ukrajna Európai Unióhoz való csatlakozásának támogatásáról. Ez nagyban segíteni fogja a magyarokat abban, hogy tisztábban lássák a helyzetet. Van azonban valami, amit félreértesz: ez a vita nem rólam szól, és nem is rólad, hanem Magyarország, Ukrajna és Európa jövőjéről. Éppen ezért nem válhatsz az Európai Unió tagjává!

Hidvéghi Balázs megjegyezte: 

Zelenszkijnek szemmel láthatóan fáj, hogy Orbán Viktor nemet mond a Brüsszel–Kijev-tengely tervére, a Zelenszkij-tervre.

Borítókép: Hidvéghi Balázs (Forrás: Facebook)

