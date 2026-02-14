Hidvéghi Balázs: Zelenszkijnek szemmel láthatóan fáj, hogy Orbán Viktor nemet mond a Brüsszel–Kijev-tengely tervére

„Még egy Viktor is azon gondolkodhat, hogy hogyan növelje a hasát, és nem azon, hogyan növelje a hadseregét, hogy megakadályozza az orosz tankok visszatérését Budapest utcáira” – fogalmazott Zelenszkij, számolt be róla lapunk is. Hidvéghi Balázs arra is felhívta a figyelmet, hogy Orbán Viktor határozott válasszal tette helyre Zelenszkijt, világossá téve Magyarország álláspontját.
Orbán Viktor úgy fogalmazott:
Köszönöm az újabb kampánybeszédet Ukrajna Európai Unióhoz való csatlakozásának támogatásáról. Ez nagyban segíteni fogja a magyarokat abban, hogy tisztábban lássák a helyzetet. Van azonban valami, amit félreértesz: ez a vita nem rólam szól, és nem is rólad, hanem Magyarország, Ukrajna és Európa jövőjéről. Éppen ezért nem válhatsz az Európai Unió tagjává!
Hidvéghi Balázs megjegyezte:
Zelenszkijnek szemmel láthatóan fáj, hogy Orbán Viktor nemet mond a Brüsszel–Kijev-tengely tervére, a Zelenszkij-tervre.
Borítókép: Hidvéghi Balázs (Forrás: Facebook)
