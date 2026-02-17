A holland pénzügyi államtitkári poszt jelöltje, aki a kormány sokat vitatott adóreformjának felügyeletével lett volna megbízva, visszalépett, miután kiderült, hogy az önéletrajzában és a LinkedIn-profilján félrevezető adatokat közölt a tanulmányaival kapcsolatban. A botrány Nathalie van Berkel, a Demokraták 66 (D66) párt jelöltje körül alakult ki. Az ügy csorbítja a hivatalba lépő koalíciós kormány hitelességét éppen akkor, amikor az jelentős költségvetési reformokra készül – adott hírt az esetről a Brussels Signal.
Hazudott a végzettségéről a holland államtitkárjelölt
Hollandiában visszalépett a pénzügyi államtitkári posztra jelölt politikus, miután kiderült, hogy az önéletrajzában és a LinkedIn-profilján valótlanságot állított a tanulmányaival kapcsolatban. Az ügy meglehetősen rossz pillanatban érte a készülő holland koalíciós kormányt, amely jelentős adóreformokat kíván megvalósítani.
A 43 éves parlamenti képviselőt és a holland Munkavállalói Biztosítási Ügynökség egykori vezetőjét a beiktatásra váró miniszterelnök és párttársa, Rob Jetten vezette új kabinetben jelentették be leendő államtitkárként.
A botrány azután robbant ki, hogy holland újságírók megvizsgálták a posztra jelölt politikus tanulmányaira vonatkozó állításokat. Mint kiderült, évekig az szerepelt a LinkedIn-profilján és az önéletrajzának különböző változataiban, hogy 2011 és 2013 között közigazgatási mesterszakot folytatott a Leiden University intézményében. Azt is állította, hogy jogot tanult az Erasmus University Rotterdam egyetemen.
Valójában Van Berkel csupán középfokú végzettséggel rendelkezik, valamint megszerezte a közigazgatási alapképzés első évének elvégzését igazoló tanúsítványt a hágai Alkalmazott Tudományok Egyetemén.
Részt vett a Leideni Egyetem Public Management mesterszakához kapcsolódó előfelvételi programban, de azt nem fejezte be, jogi tanulmányait pedig csupán az első évig folytatta.
Több napon keresztül Van Berkel egymásnak ellentmondó magyarázatokat adott, és három különböző önéletrajz-változatot nyújtott be. Azt mondta, az akkori személyes nehézségek miatt homályosak az emlékei a tanulmányai időrendjével kapcsolatban.
A következmények nem várattak magukra sokáig. A képviselőnő tegnap írásos nyilatkozatban jelentette be a visszalépését, sajnálatát fejezve ki amiatt, hogy az ügy elvonja a figyelmet a kabinet prioritásairól.
További Külföld híreink
Jetten megerősítette, hogy a döntést az botrányba keveredett képviselőnő hozta, és jelezte, hogy a parlamenti pozíciója továbbra is megmarad.
A D66 kezdetben kompetens és elkötelezett közigazgatási szakemberként védte őt, emellett a szóvivőjük megerősítette, hogy a párt tudott arról, hogy nem fejezte be tanulmányait, ugyanakkor továbbra is bízott a képességeiben.
Az esetet véleményezők szerint ez azonban jelentős hitelvesztés a Demokraták 66 párt számára, különösen annak fényében, hogy Jetten a kampányában a kormányzati bizalom helyreállítását hangsúlyozta. Ez már a második alkalom, hogy a kormányalakítási folyamat során botrány alakul ki egy D66-os politikus körül. Korábban az egykori miniszter, Hans Wijers kénytelen volt visszalépni az informátori szerepétől megosztó megnyilvánulásai miatt.
Borítókép: Nathalie van Berkel, a Demokraták 66 politikusa (Fotó: AFP )
