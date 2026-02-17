Hazudott a végzettségéről a holland államtitkárjelölt

A 43 éves parlamenti képviselőt és a holland Munkavállalói Biztosítási Ügynökség egykori vezetőjét a beiktatásra váró miniszterelnök és párttársa, Rob Jetten vezette új kabinetben jelentették be leendő államtitkárként.

A botrány azután robbant ki, hogy holland újságírók megvizsgálták a posztra jelölt politikus tanulmányaira vonatkozó állításokat. Mint kiderült, évekig az szerepelt a LinkedIn-profilján és az önéletrajzának különböző változataiban, hogy 2011 és 2013 között közigazgatási mesterszakot folytatott a Leiden University intézményében. Azt is állította, hogy jogot tanult az Erasmus University Rotterdam egyetemen.

Valójában Van Berkel csupán középfokú végzettséggel rendelkezik, valamint megszerezte a közigazgatási alapképzés első évének elvégzését igazoló tanúsítványt a hágai Alkalmazott Tudományok Egyetemén.

Beoogd staatssecretaris Financiën Nathalie van Berkel (@D66) flufte cv op, 'heeft alleen havo en hbo-propedeuse'

Részt vett a Leideni Egyetem Public Management mesterszakához kapcsolódó előfelvételi programban, de azt nem fejezte be, jogi tanulmányait pedig csupán az első évig folytatta.

Több napon keresztül Van Berkel egymásnak ellentmondó magyarázatokat adott, és három különböző önéletrajz-változatot nyújtott be. Azt mondta, az akkori személyes nehézségek miatt homályosak az emlékei a tanulmányai időrendjével kapcsolatban.

A következmények nem várattak magukra sokáig. A képviselőnő tegnap írásos nyilatkozatban jelentette be a visszalépését, sajnálatát fejezve ki amiatt, hogy az ügy elvonja a figyelmet a kabinet prioritásairól.