J. D. Vance: Washingtonnak lehetnek nézetkülönbségei Moszkvával, mégis lehetséges az együttműködés

Az Egyesült Államok alelnöke, J. D. Vance szerint az, hogy Washingtonnak komoly vitái vannak Oroszországgal, nem jelenti azt, hogy bizonyos területeken ne lehetne együttműködni Moszkvával. A republikánus politikus hangsúlyozta: a lehetséges kétoldalú együttműködés egyes kérdésekben nem mond ellent az Egyesült Államok Ukrajnával kapcsolatos álláspontjának.

Szabó István
Forrás: 24tv.ua2026. 02. 06. 15:52
J. D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke beszédet mond Fotó: Oliver Contreras Forrás: AFP
J. D. Vance egy interjúban fejtette ki álláspontját. Mint mondta, az az elterjedt vélekedés, hogy Ukrajna megtámadása miatt semmilyen kapcsolat nem lehetséges Vlagyimir Putyin elnökkel, nem tükrözi a jelenlegi amerikai kormányzat megközelítését, írja a 24tv.ua.

J. D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke (Fotó: Anadolu/AFP/Kyle Mazza)

Az alelnök emlékeztetett: Donald Trump elnök világossá tette, hogy Oroszországnak nem lett volna szabad háborút indítania Ukrajna ellen, és Washington azon dolgozik, hogy véget vessen a konfliktusnak. Ugyanakkor – tette hozzá – létezhetnek olyan területek, ahol a két ország érdekei találkoznak.

Lehetnek komoly nézetkülönbségeink Oroszországgal számos kérdésben, de ez nem jelenti azt, hogy teljesen le kell mondanunk a kétoldalú párbeszédről

– fogalmazott Vance.

„Szövetségek és érdekek mentén gondolkodunk”

Az alelnök szerint Trump külpolitikájának lényege nem az, hogy a világot „barátokra” és „ellenségekre” ossza fel, hanem az, hogy az amerikai érdekek mentén, pragmatikusan működjön együtt más országokkal.

Az elnök álláspontja az, hogy mi a szövetségekben hiszünk. Lehet olyan ország, amellyel 90 százalékban közösek az érdekeink, de 10 százalékban nem értünk egyet. Oroszországgal sok kérdésben nem értünk egyet, de bizonyos területeken igen – és ez szerintem alapvető újragondolása a külpolitikának

– mondta Vance.

Béketárgyalások a háttérben

Az alelnök kitért az ukrajnai béketárgyalásokra is, hangsúlyozva: Washington aktívan dolgozik a háború lezárásán. Ugyanakkor szerinte az amerikai külpolitika jelenleg az „Amerika az első” elvre és a pragmatizmusra épül, ami azt is jelenti, hogy Moszkvával bizonyos kérdésekben továbbra is lehet együttműködés.

Elemzők szerint Vance nyilatkozata azt jelzi, hogy a Trump-adminisztráció kevésbé ideologikus, inkább érdekalapú megközelítést alkalmaz Oroszországgal szemben, miközben továbbra is támogatja Ukrajnát és a háború diplomáciai lezárását.

A következő hetekben is várhatóan folytatódnak az egyeztetések, amelyek megmutathatják, hogy Washington milyen szerepet szán magának a konfliktus rendezésében – és milyen viszonyt kíván ápolni Moszkvával a jövőben.

Borítókép: J. D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke beszédet mond (Fotó: AFP/Oliver Contreras) 

