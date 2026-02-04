A háború veszélyeire figyelmeztetett a libanoni kormányfő + videó

Navaf Szalám a dubaji csúcstalálkozón elmondott beszédében kiemelte: Libanonnak nem szabad „egy újabb kalandba” belekeverednie, különösen a gázai háború miatt fizetett nagy ár után. Mint mondta, az ország védelmét az államból kiindulva kell megszervezni, és nem szabad olyan háborúkba sodorni, „amelyekhez semmi köze” – idézte az arab és a kínai hírügynökség.

Libanonnak nem szabad „egy újabb kalandba” belekeverednie a gázai háború miatt fizetett nagy ár után Fotó: AFP

A szuverenitás és a reformok a két alappillére Libanon megmentésének és a libanoni nép biztonsága helyreállításának

– szögezte le. Izrael, illetve az elsősorban az arab ország déli, Izraellel határos térségében aktív Hezbollah síita milícia között 2023-ban, a gázai háború kitörése hatására újultak ki az összecsapások, amelyeket végül a 2024 novemberében életbe lépett tűzszünet zárt le.