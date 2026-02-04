háborúLibanonIzraelgázai háborúizraeli-libanoni konfliktus

A háború veszélyeire figyelmeztetett a libanoni kormányfő + videó

Nem szabad tűrni, hogy Libanon ismét belesodródjon olyan konfliktusba, amelyhez semmi köze – szögezte le az arab ország miniszterelnöke.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 02. 04. 7:16
Nem szabad tűrni, hogy Libanon ismét belesodródjon olyan konfliktusba, amelyhez semmi köze – szögezte le kedden az arab ország miniszterelnöke Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Navaf Szalám a dubaji csúcstalálkozón elmondott beszédében kiemelte: Libanonnak nem szabad „egy újabb kalandba” belekeverednie, különösen a gázai háború miatt fizetett nagy ár után. Mint mondta, az ország védelmét az államból kiindulva kell megszervezni, és nem szabad olyan háborúkba sodorni, „amelyekhez semmi köze” – idézte az arab és a kínai hírügynökség.

Libanonnak nem szabad „egy újabb kalandba” belekeverednie a gázai háború miatt fizetett nagy ár után
Libanonnak nem szabad „egy újabb kalandba” belekeverednie a gázai háború miatt fizetett nagy ár után Fotó: AFP

A szuverenitás és a reformok a két alappillére Libanon megmentésének és a libanoni nép biztonsága helyreállításának

– szögezte le. Izrael, illetve az elsősorban az arab ország déli, Izraellel határos térségében aktív Hezbollah síita milícia között 2023-ban, a gázai háború kitörése hatására újultak ki az összecsapások, amelyeket végül a 2024 novemberében életbe lépett tűzszünet zárt le. 

Izrael mindazonáltal nem hagyott fel a Libanon elleni légitámadásokkal, amelyeket a Hezbollah jelentette fenyegetéssel indokol, illetve a határ menti térség öt, libanoni területen elhelyezkedő pontján továbbra is katonákat állomásoztat.

Az Egyesült Államok és Izrael emellett régóta sürgeti az arab országot, hogy tegyen meg mindent a Hezbollah lefegyverzésére. Bejrút tavaly augusztusban döntött a fegyverek beszolgáltatási kötelezettségéről. A fegyveres erők január eleji tájékoztatása szerint Dél-Libanonban már sikerült begyűjteni a magánkézben lévő fegyvereket.

Borítókép: Navaf Szalám, Libanon miniszterelnöke (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekvilággazdasági fórum

Következmények nélküli világ

Kondor Katalin avatarja

Az idő – úgy tűnik – ki van zökkenve a helyéből, legalább is mindennapi tapasztalataink ezt bizonyítják.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu