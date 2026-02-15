Magyar PéterLengyelországTisza PártDonald Tuskadóemelés

Donald Tusk lengyelországi kormányzása is leleplezi Magyar Péter valódi szándékait

Rosonczy-Kovács Mihály, a Nézőpont Intézet külügyi igazgatója új bejegyzést osztott meg a Facebook-oldalán. Rámutatott, hogy a Magyar Péter által példaként hivatkozott Donald Tusk lengyelországi kormányzása is leleplezi a Tisza valódi szándékait az adókat és Ukrajna támogatását illetően.

Magyar Nemzet
2026. 02. 15. 15:42
A Tisza minden áron igyekszik letagadni, hogy a kiszivárgott adóemelési tervei valósak
A Tisza minden áron igyekszik letagadni, hogy a kiszivárgott adóemelési tervei valósak Forrás: AFP
Rosonczy-Kovács Mihály bejegyzésben kitért rá, hogy a Tisza mindenáron igyekszik letagadni, hogy a kiszivárgott adóemelési tervei valósak. Állítása szerint Ukrajna kérdésében Magyar Péterék bár nem tagadják: eladósítanák az országot azért, hogy részt vegyenek a Kijevnek folyósított támogatásban, de igyekeznek erről egyáltalán nem beszélni. A Nézőpont Intézet külügyi igazgatója arra utalt, hogy egy órán át kerülte a kérdést Magyar Péter Orbán Anita külügyi vezető bemutatása során, és azóta se nyilatkoznak az ügyben. 

Donald Tusk lengyelországi kormányzása is leleplezi Magyar Péter valódi szándékait
Donald Tusk lengyelországi kormányzása is leleplezi Magyar Péter valódi szándékait. Fotó: AFP

Rosonczy-Kovács Mihály szerint az egymással összefüggő két témában érdemes tudatosítani a Magyar Péter által mintaként hivatkozott Donald Tusk magatartását:

  • Tusk adócsökkentést ígért a 2023-as lengyelországi kampányában. Erről az első száz napban, legkésőbb 2024 márciusában szavazni kellett volna a parlamentnek. Az elemző azonban rámutatott, hogy

két év alatt sem teljesítette az ígéretét, és most már bevallja, hogy a ciklus végéig nem is fogja. Helyette viszont elkezdte emelni az adókat, sőt a brüsszeli ajánlásokat végrehajtva új adónemet is bevezet.

  • A múlt héten jelentette be Kijevben Volodimir Zelenszkij mellett állva, hogy a lengyel adófizetők pénzével is támogatni fogja Ukrajnát. Rosonczy-Kovács Mihály szerint

ez is magyarázza, miért van szükség adóemelésekre adócsökkentés helyett Lengyelországban.

A Tisza mind az adóemelések, mind Ukrajna támogatásának kérdésében a Tarr Zoltán-i „nem áruljuk el a valós terveinket, mert akkor megbukunk” irányadást követi. Alighanem ezért is hezitál Magyar Péter azzal kapcsolatban, hogy már most a kampányban megjelenjen Budapesten Tusk, ahogyan tette az 2022-ben

– fogalmazott a Nézőpont Intézet külügyi igazgatója. Véleménye szerint árulkodó volt, ahogyan a müncheni találkozójukról beszámolt: csak ősszel szeretné vendégül látni néppárti szövetségesét Budapesten. 

A beváltatlan ígéretek, az egekbe szökő energiaárak, emelkedő adók, Ukrajna támogatása, a brüsszeli-néppárti ajánlások kiszolgálása miatt egyre inkább kényelmetlen a Tiszának a Tusk példájára hivatkozni, mivel ezzel is leleplezik valódi szándékaikat

– zárta gondolatait Rosonczy-Kovács Mihály.

Magyar Péter most ugyanazt játssza, mint korábban Donald Tusk

Rosonczy-Kovács Mihály korábban arra is rámutatott, hogy Magyar Péter mostani viselkedéséhez hasonlóan Donald Tusk is megpróbálta eltolni magától az Európai Néppártot, hogy aztán a választás után első útja Ursula von der Leyenhez vezessen. 

Miután Tusk maga mondta el, hogy Magyar Pétert segíti, joggal feltételezhetjük, hogy a Tisza az EPP-hez való viszonyban is hasonlóan jár el: a választás előtt eltolja magától az Európai Néppártot és annak népszerűtlen politikáját, a választás után pedig sietne kiszolgálni, függetlenül a választási eredménytől

– fogalmazott az elemző korábban.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

