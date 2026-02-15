Rosonczy-Kovács Mihály bejegyzésben kitért rá, hogy a Tisza mindenáron igyekszik letagadni, hogy a kiszivárgott adóemelési tervei valósak. Állítása szerint Ukrajna kérdésében Magyar Péterék bár nem tagadják: eladósítanák az országot azért, hogy részt vegyenek a Kijevnek folyósított támogatásban, de igyekeznek erről egyáltalán nem beszélni. A Nézőpont Intézet külügyi igazgatója arra utalt, hogy egy órán át kerülte a kérdést Magyar Péter Orbán Anita külügyi vezető bemutatása során, és azóta se nyilatkoznak az ügyben.

Donald Tusk lengyelországi kormányzása is leleplezi Magyar Péter valódi szándékait. Fotó: AFP

Rosonczy-Kovács Mihály szerint az egymással összefüggő két témában érdemes tudatosítani a Magyar Péter által mintaként hivatkozott Donald Tusk magatartását:

Tusk adócsökkentést ígért a 2023-as lengyelországi kampányában. Erről az első száz napban, legkésőbb 2024 márciusában szavazni kellett volna a parlamentnek. Az elemző azonban rámutatott, hogy

két év alatt sem teljesítette az ígéretét, és most már bevallja, hogy a ciklus végéig nem is fogja. Helyette viszont elkezdte emelni az adókat, sőt a brüsszeli ajánlásokat végrehajtva új adónemet is bevezet.

A múlt héten jelentette be Kijevben Volodimir Zelenszkij mellett állva, hogy a lengyel adófizetők pénzével is támogatni fogja Ukrajnát. Rosonczy-Kovács Mihály szerint