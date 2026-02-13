Melania Trump közbenjárására ukrán gyerekek térhettek haza

Melania Trump február 12-én arról beszélt, hogy a mostani már a harmadik újraegyesítés, mióta stratégiai együttműködésben dolgozik mindkét féllel. Azt mondta, biztos benne, hogy lesz folytatás. Jelezte azt is, hogy humanitárius programjának középpontjában az elhurcolt gyerekek állnak – írta az Kyiv Independent forrásaira hivatkozva az Origo.

Melania Trump segítségével újabb ukrán gyerekek kerültek haza Fotó: AFP

Az amerikai first lady arról is beszélt, hogy orosz gyerekek esetében is történt sikeres családegyesítés. Az ukrán állami nyilvántartás, a Children of War több mint húszezer olyan fiatalt tart számon, akiket a háború kitörése óta az orosz megszállás alá került térségekből Oroszországba, illetve orosz fennhatóságú területekre vittek.

Arról ugyanakkor továbbra sincs megbízható adat, hogy az ukrán fél orosz gyermekeket hurcolt volna el.

RUSSIAN – UKRAINIAN CHILD REUNIFICATION

Today marks the third reunification since I have been working with both nations. I am confident that even greater progress lies ahead.https://t.co/lePRnbxlF6 — First Lady Melania Trump (@FLOTUS) February 12, 2026

A Fehér Ház nem válaszolt a Kyiv Independent megkeresésére, amely az ügy részleteiről kért volna pontosítást. Arról sem adtak tájékoztatást, hány ukrán gyermek juthatott most vissza a családjához. Ezzel párhuzamosan Marija Lvova-Belova, Oroszország gyermekjogi biztosa – akivel szemben a Nemzetközi Büntetőbíróság elfogatóparancsot adott ki – azt mondta, hogy öt kiskorú tért vissza Ukrajnába.

Közlése szerint négy fiú és egy lány érintett, életkoruk 4 és 15 év közé esik.

Arról is beszélt, hogy egy gyermek Oroszországba került vissza. Az ukrán hatóságok eddig nem reagáltak a bejelentésre.