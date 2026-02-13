ukrán gyermekOroszországUkrajnaorosz-ukrán háborúMelania Trump

Melania Trump közbenjárására ukrán gyerekek térhettek haza

A Fehér Ház közlése alapján ismét több, korábban Oroszországba vitt ukrán kiskorú gyermek térhetett haza a családjához. Mindezt Melania Trump kezdeményezése tette lehetővé.

Sebők Barbara
2026. 02. 13. 7:31
Melania Trump közbenjárására ukrán gyerekek térhettek haza Forrás: AFP
Melania Trump február 12-én arról beszélt, hogy a mostani már a harmadik újraegyesítés, mióta stratégiai együttműködésben dolgozik mindkét féllel. Azt mondta, biztos benne, hogy lesz folytatás. Jelezte azt is, hogy humanitárius programjának középpontjában az elhurcolt gyerekek állnak – írta az Kyiv Independent forrásaira hivatkozva az Origo.

Melania Trump segítségével újabb ukrán gyerekek kerültek haza Fotó: AFP
Az amerikai first lady arról is beszélt, hogy orosz gyerekek esetében is történt sikeres családegyesítés. Az ukrán állami nyilvántartás, a Children of War több mint húszezer olyan fiatalt tart számon, akiket a háború kitörése óta az orosz megszállás alá került térségekből Oroszországba, illetve orosz fennhatóságú területekre vittek.

Arról ugyanakkor továbbra sincs megbízható adat, hogy az ukrán fél orosz gyermekeket hurcolt volna el.

A Fehér Ház nem válaszolt a Kyiv Independent megkeresésére, amely az ügy részleteiről kért volna pontosítást. Arról sem adtak tájékoztatást, hány ukrán gyermek juthatott most vissza a családjához. Ezzel párhuzamosan Marija Lvova-Belova, Oroszország gyermekjogi biztosa – akivel szemben a Nemzetközi Büntetőbíróság elfogatóparancsot adott ki – azt mondta, hogy öt kiskorú tért vissza Ukrajnába. 

Közlése szerint négy fiú és egy lány érintett, életkoruk 4 és 15 év közé esik.

Arról is beszélt, hogy egy gyermek Oroszországba került vissza. Az ukrán hatóságok eddig nem reagáltak a bejelentésre.

Melania Trump közleményében azt emelte ki, hogy a kapcsolattartás folyamatos a felek között, de szerinte ez nem elég. Úgy fogalmazott, 

Oroszországnak és Ukrajnának további lépéseket kell tennie azért, hogy minden érintett gyermek biztonságban visszakerülhessen a családjához.

Az amerikai first lady nem először szólal fel az ügyben. 2025 augusztusában levelet juttatott el Vlagyimir Putyinhoz, amelyet Donald Trump adott át személyesen az alaszkai találkozón.

Kijev álláspontja változatlan: a kiskorúak hazatérése nélkül nincs miről tárgyalni Moszkvával.

A Nemzetközi Büntetőbíróság 2023 márciusában adott ki elfogatóparancsot Putyin és Lvova-Belova ellen, azzal a váddal, hogy ukrán gyermekeket telepítettek át jogellenesen. Moszkva ezt tagadja. A hivatalos kimutatások szerint az érintettek közül eddig kevesebb mint kétezer térhetett vissza a hozzátartozóihoz.

Hollywoodot meglepte a Melania Trumpról készült dokumentumfilm kasszasikere

Lapunk korábban arról is beszámolt, hogy a „Melania: Twenty Days to History” című dokumentumfilm váratlanul erős nyitóhétvégét produkált az amerikai mozikban, komoly zavart keltve a Trump-kritikus hollywoodi sajtóban. A film hétmillió dolláros bevételt ért el az első hétvégén – jóval többet, mint amire a baloldali kulturális elit számított.

Borítókép: Melania Trump (Fotó: AFP)

