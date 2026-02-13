Melania Trump közbenjárására ukrán gyerekek térhettek haza

Melania Trump február 12-én arról beszélt, hogy a mostani már a harmadik újraegyesítés, mióta stratégiai együttműködésben dolgozik mindkét féllel. Azt mondta, biztos benne, hogy lesz folytatás. Jelezte azt is, hogy humanitárius programjának középpontjában az elhurcolt gyerekek állnak – írta az Kyiv Independent forrásaira hivatkozva az Origo.
Az amerikai first lady arról is beszélt, hogy orosz gyerekek esetében is történt sikeres családegyesítés. Az ukrán állami nyilvántartás, a Children of War több mint húszezer olyan fiatalt tart számon, akiket a háború kitörése óta az orosz megszállás alá került térségekből Oroszországba, illetve orosz fennhatóságú területekre vittek.
Arról ugyanakkor továbbra sincs megbízható adat, hogy az ukrán fél orosz gyermekeket hurcolt volna el.
A Fehér Ház nem válaszolt a Kyiv Independent megkeresésére, amely az ügy részleteiről kért volna pontosítást. Arról sem adtak tájékoztatást, hány ukrán gyermek juthatott most vissza a családjához. Ezzel párhuzamosan Marija Lvova-Belova, Oroszország gyermekjogi biztosa – akivel szemben a Nemzetközi Büntetőbíróság elfogatóparancsot adott ki – azt mondta, hogy öt kiskorú tért vissza Ukrajnába.
Közlése szerint négy fiú és egy lány érintett, életkoruk 4 és 15 év közé esik.
Arról is beszélt, hogy egy gyermek Oroszországba került vissza. Az ukrán hatóságok eddig nem reagáltak a bejelentésre.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!