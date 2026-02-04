Pénzügyőröket támadtak és sebesítettek meg migránsok Torinóban + videó

Rendkívüli

Orbán Viktor: Ha melózunk, nyerünk, ha nem melózunk, nem nyerünk + videó

Óriási a feszültség Torinóban, ismét hatósági személyek sérültek meg. Ezúttal migránsok támadtak pénzügyőrökre. Matteo Piantedosi olasz belügyminiszter szerint a szélsőbaloldal és a migránsok összehangolt támadást indítottak a kormány ellen, céljuk pedig a rendszer felforgatása.

Jánosi Dalma
2026. 02. 04. 18:30
Az esemény egy szélesebb körű torinói feszültséghullám folytatása Forrás: AFP
A legfrissebb híradások szerint három pénzügyőr megsérült Torinóban, miután lázadás tört ki egy migránsoknak fenntartott kiutasítási központban. Konfliktus robbant ki különböző nemzetiségű bevándorló csoportok között. Nigériai migránsok akartak leszámolni egyiptomi rabtársaikkal. 

Nigériai migránsok akartak leszámolni egyiptomi rabtársaikkal
Nigériai migránsok akartak leszámolni egyiptomi rabtársaikkal. Fotó: AFP

A lázadók a cellákban is tüzet gyújtottak. A rendfenntartó erők azonnal beavatkoztak, de az afrikai migránsok nekimentek a pénzügyőröknek, és hármat közülük megsebesítettek. Ők a későbbiekben orvosi ellátásra szorultak. A pénzügyőrség szakszervezetének szóvivője a sajtónak úgy nyilatkozott, hogy tarthatatlan állapotok alakultak ki a városban. Szigorú beavatkozásokra van szükség a város közrendjének helyreállításához és a migránsok kezeléséhez. 

Az esemény egy szélesebb körű torinói feszültséghullám folytatása. 

A hétvégén erőszakos utcai összecsapások is voltak Torinóban radikális baloldali aktivisták és a rendőrség között. Szombaton több mint száz rendőr sérült meg. A Giorgia Meloni vezette kormány a korábbiaknál is szigorúbb rendelkezések bevezetésére készül. Ezzel többek között erősebb védelmet garantálnának a hatóság munkatársaink, akik naponta kockáztatják az életüket az állampolgárok biztonságáért.

Matteo Piantedosi olasz belügyminiszter kedden tartott beszámolót a parlament képviselőházában a torinói eseményekről, melynek során úgy fogalmazott, hogy terrorista dinamikákhoz hasonló támadások voltak a torinói összecsapások. 

Beszédében elítélte az erőszakot, és a tüntetéseket egyfajta államellenes stratégiának minősítette. Piantedosi kijelentette, hogy a torinói események, különösen az Askatasuna radikális baloldali központ kiürítése elleni tiltakozások egyértelműen felforgató stratégiát mutatnak. Az összecsapások dinamikája a terrorizmushoz és a szélsőséges félkatonai erőszakhoz hasonlítható. A tárcavezető szolidaritását fejezte ki a torinói tüntetés során megsérült rendőrökkel, valamint a migránsokat fogva tartó központban szolgálatot teljesítő pénzügyőrökkel.

A továbbiakban azt is hangsúlyozta, hogy ha a tervben lévő biztonsági és migrációs csomag szigorításai érvényben lettek volna, akkor a rendőrök hatékonyabban tudtak volna védekezni, 

több rendbontót még a tüntetés megkezdése előtt őrizetbe vehettek volna.

Matteo Pianteodsi élesen bírálta a tüntetés azon résztvevőit is, akik részt vettek a menetben. 

Úgy fogalmazott, hogy az erőszakmentes személyek valójában egyfajta védőpajzsként szolgáltak az erőszakos tüntetők elfedésére. Sokan fekete esernyőt nyitottak ki az összecsapásokkor, hogy a térfigyelő kamerák ne rögzíthessék az elkövetők arcát. Beszédében, melyet az Ilsole24 olasz lap idézett, arra is utalt, hogy a Torinóban történt erőszakhullám is azt bizonyítja, hogy elérkezett az idő a jogellenesen elfoglalt szociális központok kiüresítésére. Az Askatasuna központ felszámolásával harmincévnyi erőszaknak és törvénytelenségnek vetettek véget. A belügyminiszter végül felszólította a parlament összes tagját, hogy kategorikusan ítélje el a Torinóban történt erőszakot.

Az ellenzék tiltakozással válaszolt a belügyminiszter felszólalására. 

A baloldali Demokrata Párt és az Öt Csillag Mozgalom politikusai azzal vádolják a jobbközép kormányt, hogy propagandát kovácsolt a torinói zavargásokból. Ahelyett, hogy valós megoldásokat keresne, politikai céljaira használja az erőszakot. Egyes baloldali újságírók azt állították, hogy a kormány tudatosan engedi eszkalálódni a szélsőbaloldali tüntetéseket. Azt feltételezik, hogy a hatóságok pontosan tudják, hogy kik az erőszakos csoportok tagjai, de csak az események után avatkoznak közbe, hogy ezáltal igazolják az újabb elnyomó intézkedéseket.

 

Borítókép: Pillanatkép az erőszakos összecsapásokról Torinóban (Fotó: AFP)

