Pénzügyőröket támadtak és sebesítettek meg migránsok Torinóban + videó

A legfrissebb híradások szerint három pénzügyőr megsérült Torinóban, miután lázadás tört ki egy migránsoknak fenntartott kiutasítási központban. Konfliktus robbant ki különböző nemzetiségű bevándorló csoportok között. Nigériai migránsok akartak leszámolni egyiptomi rabtársaikkal.
A lázadók a cellákban is tüzet gyújtottak. A rendfenntartó erők azonnal beavatkoztak, de az afrikai migránsok nekimentek a pénzügyőröknek, és hármat közülük megsebesítettek. Ők a későbbiekben orvosi ellátásra szorultak. A pénzügyőrség szakszervezetének szóvivője a sajtónak úgy nyilatkozott, hogy tarthatatlan állapotok alakultak ki a városban. Szigorú beavatkozásokra van szükség a város közrendjének helyreállításához és a migránsok kezeléséhez.
Az esemény egy szélesebb körű torinói feszültséghullám folytatása.
A hétvégén erőszakos utcai összecsapások is voltak Torinóban radikális baloldali aktivisták és a rendőrség között. Szombaton több mint száz rendőr sérült meg. A Giorgia Meloni vezette kormány a korábbiaknál is szigorúbb rendelkezések bevezetésére készül. Ezzel többek között erősebb védelmet garantálnának a hatóság munkatársaink, akik naponta kockáztatják az életüket az állampolgárok biztonságáért.
