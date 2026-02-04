Pénzügyőröket támadtak és sebesítettek meg migránsok Torinóban + videó

A legfrissebb híradások szerint három pénzügyőr megsérült Torinóban, miután lázadás tört ki egy migránsoknak fenntartott kiutasítási központban. Konfliktus robbant ki különböző nemzetiségű bevándorló csoportok között. Nigériai migránsok akartak leszámolni egyiptomi rabtársaikkal.

Nigériai migránsok akartak leszámolni egyiptomi rabtársaikkal. Fotó: AFP

A lázadók a cellákban is tüzet gyújtottak. A rendfenntartó erők azonnal beavatkoztak, de az afrikai migránsok nekimentek a pénzügyőröknek, és hármat közülük megsebesítettek. Ők a későbbiekben orvosi ellátásra szorultak. A pénzügyőrség szakszervezetének szóvivője a sajtónak úgy nyilatkozott, hogy tarthatatlan állapotok alakultak ki a városban. Szigorú beavatkozásokra van szükség a város közrendjének helyreállításához és a migránsok kezeléséhez.

Az esemény egy szélesebb körű torinói feszültséghullám folytatása.

A hétvégén erőszakos utcai összecsapások is voltak Torinóban radikális baloldali aktivisták és a rendőrség között. Szombaton több mint száz rendőr sérült meg. A Giorgia Meloni vezette kormány a korábbiaknál is szigorúbb rendelkezések bevezetésére készül. Ezzel többek között erősebb védelmet garantálnának a hatóság munkatársaink, akik naponta kockáztatják az életüket az állampolgárok biztonságáért.