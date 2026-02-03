Rendkívüli

Orbán Viktor február 14-én tartja évértékelőjét

Nacsa Lőrinc: A baloldalnak semmi nem elég

A baloldalnak tényleg semmi nem elég? Tényleg újra „egymás ellen akarják uszítani magyart magyarral” – mondta Nacsa Lőrinc, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára kedden Facebookon közzétett videójában.

Nacsa Lőrinc (Fotó: MTI)
A határon túl élő magyarok nem saját döntésük alapján kerültek egy másik országba, s eközben több mint száz éven keresztül kitartottak magyarságuk mellett. 

Nacsa Lőrinc (Fotó: Krizsán Csaba / MTI Fotószerkesztõség)
Nacsa Lőrinc (Fotó: Krizsán Csaba / MTI)

Sokszor nehéz időkben, mint jelenleg a kárpátaljai közösség, amely egy háborús helyzetben a jogait korlátozó Ukrajnában a létéért küzd. Ezekbe a külhoni magyarokba akar a DK újra „belerúgni” és elvenni az állampolgárságukat, a szavazati jogukat és a támogatásukat

 – mutatott rá az államtitkár.

Nem engedjük! Mi a nemzet újraegyesítéséért dolgozunk. Nem hagyjuk, hogy újra megosszák a magyarságot. Elég volt a DK hangulatkeltéséből!

– hangoztatta Nacsa Lőrinc.

Borítókép: Nacsa Lőrinc (Fotó: MTI)

