Cserben hagyták a fehér áldozatokat

Döbbenetes adatok láttak napvilágot a Nagy-Britannia igazságszolgáltatási rendszerében tapasztalható kettős mérce súlyosságáról. A 2012 és 2025 között elítélt, hírhedt pakisztáni és bangladesi bandákhoz (szervezett szexuális behálózó hálózatokhoz) köthető 38 elkövető bűncselekményei közül egyetlen egyet sem jelöltek meg faji vagy vallási indíttatásúként, annak ellenére, hogy a bírósági tárgyalások során sorra kerültek elő olyan bizonyítékok, amelyek egyértelműen a fehér nők elleni mélységes gyűlöletről és megvetésről tanúskodtak – hívja fel a figyelmet a The Telegraph brit napilap.

A Reform UK párt nevében Robert Jenrick is elítélte a Nagy-Britannia igazságszolgáltatási rendszerében tapasztalható kettős mércét (Fotó: AFP)

Az áldozatok joggal érzik úgy, hogy saját országuk árulta el őket. A hatóságok ugyanis éveken keresztül szemet hunytak a nyilvánvaló rasszista motiváció felett, attól tartva, hogy a tények kimondása feszültséget szítana a bevándorló közösségekkel.

„A fehér lányokat csak használni kell”

Fiona Goddard, aki ma már 32 éves, a saját bőrén tapasztalta meg ezt a borzalmat. Tizennégy éves volt, amikor a 2000-es években Bradfordban gyermekotthonban élt, és a helyi banda hálójába került. Elmondása szerint bántalmazói nyíltan beszéltek arról, hogy a „fehér lányok” csak arra valók, hogy „használják” őket, miközben saját, pakisztáni nőiket „tisztán” kell megőrizniük.

Ezeket a bűncselekményeket annak kellene nevezni, amik valójában: súlyos, szervezett, radikalizálódott és faji indíttatású szexuális kínzásnak

– fogalmazott Goddard, aki tavaly lemondott a kormányzati vizsgálóbizottságban betöltött tanácsadói posztjáról, mert úgy látta, a rendszer továbbra sem védi meg a túlélőket.

Az áldozatokat rendszeresen „fehér r*bancnak” és „szemétnek” nevezték, ám amikor 2019-ben kilenc férfit elítéltek az ügyében, az ítéletben nyoma sem volt a faji alapon való elkövetésnek mint súlyosbító körülménynek.

A vallomásokban szereplő részletek gyomorforgatóak, és egyértelműen mutatják az elkövetők ideológiai hátterét. A Rotherhamben elítélt Hussain fivérek egyike, Arshid Hussain például nemi erőszak közben közölte 14 éves áldozatával, hogy az ázsiai nőkkel ellentétben a fehér nők „erre valók”, és vallási okokra hivatkozva alázta meg a gyermeket.

Azért vagyunk itt, hogy megd*gjuk az összes fehér lányt és a kormányt is. Azért jöttünk ide, hogy szaporodjunk és átvegyük a hatalmat

– vágta egyik áldozatának szemébe cinikusan a dewsbury-i Zafar Qayum.