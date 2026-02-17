Dmitrij PeszkovUkrajnaolajszállításMagyarország

Kreml: céges egyeztetések zajlanak a magyar olajszállítás ügyében

Vállalatokra tartozó ügy a magyarországi orosz olajszállításokkal kapcsolatban az ukrán intézkedések miatt felmerült problémák megoldása, valamint a horvát területen át történő üzemanyag-szállítás lehetősége, amelyről az illetékes vállalatok szintjén tárgyalnak – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára kedden Moszkvában újságíróknak.

Magyar Nemzet
2026. 02. 17. 15:00
Dmitrij Peszkov (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Természetesen ezek olyan kérdések, amelyeket vállalati szinten vitatnak meg azok a cégek, amelyek biztosítják az olajszállítást, és amelyeknek szerződéses kötelezettségeik vannak – mondta Dmitrij Peszkov.

Peszkov: vállalati egyeztetések zajlanak a magyar olajszállítás ügyében (Fotó: AFP)
Vállalati egyeztetések zajlanak a magyar olajszállítás ügyében. Fotó: AFP

Közölte, hogy Moszkva továbbra is kapcsolatban áll az orosz olaj európai vásárlóival, azonban a helyzetét bonyolítja Ukrajna álláspontja, amely nem engedélyezi a tranzitszállításokat.

Természetesen Ukrajna bizonyos mértékű energetikai zsarolást alkalmaz egy EU-tagállam, Magyarország ellen

– nyilatkozott a Kreml szóvivője a vonatkozó kérdésre válaszolva.

Az orosz–amerikai–ukrán tárgyalások kedden Genfben kezdődő újabb fordulójával kapcsolatban Peszkov kijelentette, hogy ezzel kapcsolatban aligha lehet még a nap folyamán érdemi hírekre számítani, mert az eszmecsere szerdán is folytatódik, és nem sajtónyilvános.

 

Borítókép: Dmitrij Peszkov (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekhülyének lenni

Hülyének lenni a legegyszerűbb

Bayer Zsolt avatarja

Kérdés: miért nincs diliházban, illetve miért nincs kitoloncolva az országból?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu