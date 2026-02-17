Kreml: céges egyeztetések zajlanak a magyar olajszállítás ügyében

– Természetesen ezek olyan kérdések, amelyeket vállalati szinten vitatnak meg azok a cégek, amelyek biztosítják az olajszállítást, és amelyeknek szerződéses kötelezettségeik vannak – mondta Dmitrij Peszkov.
Vállalatokra tartozó ügy a magyarországi orosz olajszállításokkal kapcsolatban az ukrán intézkedések miatt felmerült problémák megoldása, valamint a horvát területen át történő üzemanyag-szállítás lehetősége, amelyről az illetékes vállalatok szintjén tárgyalnak – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára kedden Moszkvában újságíróknak.
Közölte, hogy Moszkva továbbra is kapcsolatban áll az orosz olaj európai vásárlóival, azonban a helyzetét bonyolítja Ukrajna álláspontja, amely nem engedélyezi a tranzitszállításokat.
Természetesen Ukrajna bizonyos mértékű energetikai zsarolást alkalmaz egy EU-tagállam, Magyarország ellen
– nyilatkozott a Kreml szóvivője a vonatkozó kérdésre válaszolva.
Az orosz–amerikai–ukrán tárgyalások kedden Genfben kezdődő újabb fordulójával kapcsolatban Peszkov kijelentette, hogy ezzel kapcsolatban aligha lehet még a nap folyamán érdemi hírekre számítani, mert az eszmecsere szerdán is folytatódik, és nem sajtónyilvános.
