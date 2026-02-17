Kreml: céges egyeztetések zajlanak a magyar olajszállítás ügyében

Az orosz–amerikai–ukrán tárgyalások kedden Genfben kezdődő újabb fordulójával kapcsolatban Peszkov kijelentette, hogy ezzel kapcsolatban aligha lehet még a nap folyamán érdemi hírekre számítani, mert az eszmecsere szerdán is folytatódik, és nem sajtónyilvános.

Borítókép: Dmitrij Peszkov (Fotó: AFP)