Orbán Balázs: „Ilyen rusnya teremtés még a kalendáriumban sincsen”

A miniszterelnök politikai igazgatója szerint Brüsszel egy politikai Frankeinstein-szörnnyel állt elő. Orbán Balázs kemény bírálatot fogalmazott meg, miszerint a jelenlegi brüsszeli politika kettős zsákutcába futott a migráció és a háború terén egyaránt, és ahelyett, hogy tanulnának belőle, még súlyosabb hibákat akarnak elkövetni.

Magyar Nemzet
2026. 02. 18. 10:42
Orbán Balázs a miniszterelnök politikai igazgatója
Orbán Balázs a miniszterelnök politikai igazgatója Forrás: AFP
Orbán Balázs közösségimédia-felületén adott hangot véleményének a brüsszeli politikára vonatkozóan. Szerinte Brüsszel nem hogy tanulna az eddig elkövetett politikai hibáiból, tovább szándékozik súlyosbítani azokat.

Orbán Balázs nem kímélte a brüsszeli vezetést
Orbán Balázs nem kímélte a brüsszeli vezetést (Fotó: AFP)

A politikai igazgató nem finomkodott: 

Ilyen rusnya teremtés még a kalendáriumban sincsen

 – ez jutott eszembe, amikor olvastam a legújabb brüsszeli tervekről.

Orbán Balázs rámutat, hogy Brüsszel ahelyett, hogy levonná a tanulságot az elkövetett hibáiból, további még súlyosabb következményekkel fenyegető lépésekkel kívánja tetézni azokat.

Migráció és háború: a brüsszeli politika két rögeszméje. Ahelyett, hogy belátták volna, hogy mindkét esetben zsákutcába vezették Európát, most előálltak egy igazi politikai Frankenstein-szörnnyel: migránsokból akarnak katonát képezni, hogy »megerősítsék Európa védelmi képességeit«

– figyelmeztetett.

A politikus hatalmas biztonsági kockázatra hívta fel a figyelmet a brüsszeli elképzeléssel kapcsolatban. Szerinte a józan ész logikáját teljesen leuralta a háborús pszichózis.

Felvetődik pár kérdés. Komolyan tömegesen képeznék harcra azokat, akik jelenleg is biztonsági kockázatot jelentenek? Fegyvert adnának azok kezébe, akik nagy arányban nem hajlandók beilleszkedni a nyugati társadalmakba? Nehéz szavakat találni arra, mennyire őrült ez az elképzelés. Amikor a háborús pszichózis felülírja a józan észt, ilyen ötletek születnek.

Egyre világosabb, hogy a liberális, migrációpárti és háborúpárti brüsszeli elitet el kell küldeni. Áprilisban a hazai megbízottjaikat, 2029-ben pedig őket magukat fogjuk kiseperni.

Se migránsok, se háború – csak a magyar emberek békéje és biztonsága! Ezért a Fidesz a biztos választás!

– zárta gondolatait Orbán Balázs.

Borítókép: Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója (Fotó: AFP)

