Orbán Balázs közösségimédia-felületén adott hangot véleményének a brüsszeli politikára vonatkozóan. Szerinte Brüsszel nem hogy tanulna az eddig elkövetett politikai hibáiból, tovább szándékozik súlyosbítani azokat.
Orbán Balázs: „Ilyen rusnya teremtés még a kalendáriumban sincsen”
A miniszterelnök politikai igazgatója szerint Brüsszel egy politikai Frankeinstein-szörnnyel állt elő. Orbán Balázs kemény bírálatot fogalmazott meg, miszerint a jelenlegi brüsszeli politika kettős zsákutcába futott a migráció és a háború terén egyaránt, és ahelyett, hogy tanulnának belőle, még súlyosabb hibákat akarnak elkövetni.
A politikai igazgató nem finomkodott:
Ilyen rusnya teremtés még a kalendáriumban sincsen
– ez jutott eszembe, amikor olvastam a legújabb brüsszeli tervekről.
Orbán Balázs rámutat, hogy Brüsszel ahelyett, hogy levonná a tanulságot az elkövetett hibáiból, további még súlyosabb következményekkel fenyegető lépésekkel kívánja tetézni azokat.
Migráció és háború: a brüsszeli politika két rögeszméje. Ahelyett, hogy belátták volna, hogy mindkét esetben zsákutcába vezették Európát, most előálltak egy igazi politikai Frankenstein-szörnnyel: migránsokból akarnak katonát képezni, hogy »megerősítsék Európa védelmi képességeit«
– figyelmeztetett.
További Külföld híreink
A politikus hatalmas biztonsági kockázatra hívta fel a figyelmet a brüsszeli elképzeléssel kapcsolatban. Szerinte a józan ész logikáját teljesen leuralta a háborús pszichózis.
Felvetődik pár kérdés. Komolyan tömegesen képeznék harcra azokat, akik jelenleg is biztonsági kockázatot jelentenek? Fegyvert adnának azok kezébe, akik nagy arányban nem hajlandók beilleszkedni a nyugati társadalmakba? Nehéz szavakat találni arra, mennyire őrült ez az elképzelés. Amikor a háborús pszichózis felülírja a józan észt, ilyen ötletek születnek.
Egyre világosabb, hogy a liberális, migrációpárti és háborúpárti brüsszeli elitet el kell küldeni. Áprilisban a hazai megbízottjaikat, 2029-ben pedig őket magukat fogjuk kiseperni.
Se migránsok, se háború – csak a magyar emberek békéje és biztonsága! Ezért a Fidesz a biztos választás!
– zárta gondolatait Orbán Balázs.
Borítókép: Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Donald Trump nagy jelentőséget tulajdonít Magyarországnak
Szakértő: A Trump-adminisztráció Béketanács-koncepciója a progresszív liberalizmusra épült világrend lebontásának újabb mérföldköve.
A háború pokla: szívszorító vallomás egy ukrán katonától
„Ha megállsz, meghalsz” – mondta el a fiatal katona.
Gulyás Gergely: A magyar energiaellátás biztonsága kiemelten fontos a kormány számára
A miniszterelnökséget vezető miniszter megszólalt a Barátság kőolajvezeték ellehetetlenítéséről.
A lengyel rendőrség felkészül az ukrán bűnözési hullámra
Az ukrán veteránok és a fegyverek megjelenése komoly kockázatot jelent.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Donald Trump nagy jelentőséget tulajdonít Magyarországnak
Szakértő: A Trump-adminisztráció Béketanács-koncepciója a progresszív liberalizmusra épült világrend lebontásának újabb mérföldköve.
A háború pokla: szívszorító vallomás egy ukrán katonától
„Ha megállsz, meghalsz” – mondta el a fiatal katona.
Gulyás Gergely: A magyar energiaellátás biztonsága kiemelten fontos a kormány számára
A miniszterelnökséget vezető miniszter megszólalt a Barátság kőolajvezeték ellehetetlenítéséről.
A lengyel rendőrség felkészül az ukrán bűnözési hullámra
Az ukrán veteránok és a fegyverek megjelenése komoly kockázatot jelent.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!