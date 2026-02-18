Orbán Balázs: „Ilyen rusnya teremtés még a kalendáriumban sincsen”

A politikus hatalmas biztonsági kockázatra hívta fel a figyelmet a brüsszeli elképzeléssel kapcsolatban. Szerinte a józan ész logikáját teljesen leuralta a háborús pszichózis.

Felvetődik pár kérdés. Komolyan tömegesen képeznék harcra azokat, akik jelenleg is biztonsági kockázatot jelentenek? Fegyvert adnának azok kezébe, akik nagy arányban nem hajlandók beilleszkedni a nyugati társadalmakba? Nehéz szavakat találni arra, mennyire őrült ez az elképzelés. Amikor a háborús pszichózis felülírja a józan észt, ilyen ötletek születnek.

Egyre világosabb, hogy a liberális, migrációpárti és háborúpárti brüsszeli elitet el kell küldeni. Áprilisban a hazai megbízottjaikat, 2029-ben pedig őket magukat fogjuk kiseperni.

Se migránsok, se háború – csak a magyar emberek békéje és biztonsága! Ezért a Fidesz a biztos választás!

– zárta gondolatait Orbán Balázs.

Borítókép: Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója (Fotó: AFP)