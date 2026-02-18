Orbán Viktor: Aki békét akar, velünk tart!

Hadd köszönjem meg az Egyesült Államok elnökének nevében a Béketanácsban betöltött nélkülözhetetlen szerepét.

A videó szerint Orbán Viktor és Donald Trump a béke megteremtésén dolgoznak.

Ezzel szemben az európai politikusok egy háborúpárti álláspontot képviselnek:

Ukrajnának a harctéren kell győznie

– hangoztatta Münchenben Manfred Weber, az Európai Néppárt vezetője, majd hozzátette: – Elérkezett a pillanat, hogy olyan katonákat küldjünk, akiknek EU-s zászló van az egyenruhájukon.