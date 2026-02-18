A videó elején Marco Rubio, az Egyesült Államok külügyminisztere szólal meg, és köszönetet mond Orbán Viktornak.
Orbán Viktor: Aki békét akar, velünk tart!
Orbán Viktor a Facebook-oldalán tett közzé egy videót, amelyben egymás után hangzanak el politikusok kijelentései az ukrajnai háborúról. A felvétel a békepárti és a háborúpárti álláspontokat állítja szembe. Magyar Péter nem tud nemet mondani Brüsszelnek, háborúba sodorná az országot, ezzel szemben a Fidesz a biztos választás.
Hadd köszönjem meg az Egyesült Államok elnökének nevében a Béketanácsban betöltött nélkülözhetetlen szerepét.
A videó szerint Orbán Viktor és Donald Trump a béke megteremtésén dolgoznak.
Ezzel szemben az európai politikusok egy háborúpárti álláspontot képviselnek:
Ukrajnának a harctéren kell győznie
– hangoztatta Münchenben Manfred Weber, az Európai Néppárt vezetője, majd hozzátette: – Elérkezett a pillanat, hogy olyan katonákat küldjünk, akiknek EU-s zászló van az egyenruhájukon.
Ursula von der Leyen szintén hangsúlyozza:
Európának harcolnia kell
– jelentette ki az Európai Bizottság elnöke.
Jól látható, milyen állásponton van Brüsszel,
Magyar Péter pedig nem tud nekik nemet mondani. Ők háborúba sodornák Magyarországot. Ezzel szemben a Fidesz a biztos választás
– emeli ki a videó.
Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: MTI)
