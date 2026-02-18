Rendkívüli

Menczer Tamás: Senki ne veszélyeztesse Magyarország energiabiztonságát, még Zelenszkij se + videó

Orbán ViktorBrüsszelháborúMagyar Péter

Orbán Viktor: Aki békét akar, velünk tart!

Orbán Viktor a Facebook-oldalán tett közzé egy videót, amelyben egymás után hangzanak el politikusok kijelentései az ukrajnai háborúról. A felvétel a békepárti és a háborúpárti álláspontokat állítja szembe. Magyar Péter nem tud nemet mondani Brüsszelnek, háborúba sodorná az országot, ezzel szemben a Fidesz a biztos választás.

Magyar Nemzet
2026. 02. 18. 7:34
A videó elején Marco Rubio, az Egyesült Államok külügyminisztere szólal meg, és köszönetet mond Orbán Viktornak.

Budapest, 2026. február 14. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök az évértékelő beszéde végén a Várkert Bazárban 2026. február 14-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
Orbán Viktor. Fotó: MTI

Hadd köszönjem meg az Egyesült Államok elnökének nevében a Béketanácsban betöltött nélkülözhetetlen szerepét.

A videó szerint Orbán Viktor és Donald Trump a béke megteremtésén dolgoznak.

Ezzel szemben az európai politikusok egy háborúpárti álláspontot képviselnek:

Ukrajnának a harctéren kell győznie

– hangoztatta Münchenben Manfred Weber, az Európai Néppárt vezetője, majd hozzátette: – Elérkezett a pillanat, hogy olyan katonákat küldjünk, akiknek EU-s zászló van az egyenruhájukon.

Ursula von der Leyen szintén hangsúlyozza:

Európának harcolnia kell

– jelentette ki az Európai Bizottság elnöke.

Jól látható, milyen állásponton van Brüsszel, 

Magyar Péter pedig nem tud nekik nemet mondani. Ők háborúba sodornák Magyarországot. Ezzel szemben a Fidesz a biztos választás

– emeli ki a videó.

 

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: MTI)

