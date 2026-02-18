A svéd katonai hírszerzés és biztonsági szolgálat kedden nyilvánosságra hozott éves jelentése a légtérsértéseket, a szabotázsakciókat és a kibertámadásokat említi példaként Oroszország egyre agresszívebb fellépésére Svédország közvetlen környezetében, különösen a Balti-tenger térségében.
Riasztás jött Svédországtól: Oroszország komoly és konkrét fenyegetés
Svédország Oroszországot nevezte meg legnagyobb biztonsági fenyegetéseként, és arra figyelmeztetett, hogy Moszkva egyre kockázatosabb fellépése veszélyes eszkalációhoz vezethet.
Oroszország jelenti az elsődleges katonai fenyegetést Svédország és a NATO számára
– áll a jelentésben. A dokumentum szerint a fenyegetés komoly és konkrét, Moszkva viselkedése pedig opportunista és agresszív. A svéd értékelés azt követően született, hogy az észt külső hírszerző szolgálat a múlt héten kiadott éves jelentésében Oroszországot veszélyesnek, még ha hozzá nem értőnek is nevezte.
Az észt jelentés ugyanakkor óvatosságra intett, és hangsúlyozta: nem lát arra utaló jelet, hogy Oroszország a következő évben támadást tervezne Észtország vagy a NATO ellen. A megerősített európai védelmi intézkedések miatt a közeljövőben sem tart valószínűnek egy ilyen lépést.
Egy, a Politico által is követett múlt heti háttérbeszélgetésen egy magas rangú NATO-tisztviselő hasonlóan nyilatkozott.
Ami megvéd bennünket, az a szövetség ereje, valamint az 5. cikkelybe vetett kölcsönös hitünk (a NATO kollektív védelmi záradéka), továbbá a NATO-tagállamok vállalásai, hogy védelmi kiadásaikat a GDP 3,5 százalékára emelik
– mondta.
Hozzátette:
Amíg folytatjuk ezeket a beruházásokat, Oroszország nem fogja megkockáztatni a lépést.
Ugyanakkor mind az észt jelentés, mind a NATO-tisztviselő felhívta a figyelmet arra, hogy Oroszország jelentősen növelte tüzérségi termelését, ami arra utal, hogy a háború lezárása esetén is komoly katonai tényező marad.
Az észt értékelés szerint Oroszország a következő háborújára készül, és a teljes körű ukrajnai invázió 2022-es megindítása óta – amely immár az ötödik évébe lép – a lövedékek és egyéb tüzérségi eszközök gyártása a tizenhétszeresére nőtt.
– Ezt a kapacitást nem lehet egyik napról a másikra leállítani a háború befejezésével – fogalmazott a NATO-tisztviselő. – Oroszország bizonyos területeken katonailag erősebb lehet a konfliktus végén, mint amikor megkezdte az Ukrajna elleni háborút.
Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)
