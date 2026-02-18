Riasztás jött Svédországtól: Oroszország komoly és konkrét fenyegetés

Oroszország jelenti az elsődleges katonai fenyegetést Svédország és a NATO számára

– áll a jelentésben. A dokumentum szerint a fenyegetés komoly és konkrét, Moszkva viselkedése pedig opportunista és agresszív. A svéd értékelés azt követően született, hogy az észt külső hírszerző szolgálat a múlt héten kiadott éves jelentésében Oroszországot veszélyesnek, még ha hozzá nem értőnek is nevezte.

Az észt jelentés ugyanakkor óvatosságra intett, és hangsúlyozta: nem lát arra utaló jelet, hogy Oroszország a következő évben támadást tervezne Észtország vagy a NATO ellen. A megerősített európai védelmi intézkedések miatt a közeljövőben sem tart valószínűnek egy ilyen lépést.

Egy, a Politico által is követett múlt heti háttérbeszélgetésen egy magas rangú NATO-tisztviselő hasonlóan nyilatkozott.

Ami megvéd bennünket, az a szövetség ereje, valamint az 5. cikkelybe vetett kölcsönös hitünk (a NATO kollektív védelmi záradéka), továbbá a NATO-tagállamok vállalásai, hogy védelmi kiadásaikat a GDP 3,5 százalékára emelik

– mondta.