Riasztás jött Svédországtól: Oroszország komoly és konkrét fenyegetés

Svédország Oroszországot nevezte meg legnagyobb biztonsági fenyegetéseként, és arra figyelmeztetett, hogy Moszkva egyre kockázatosabb fellépése veszélyes eszkalációhoz vezethet.

2026. 02. 18. 11:52
Egy svéd katona NATO jelvénnyel (Fotó: AFP)
A svéd katonai hírszerzés és biztonsági szolgálat kedden nyilvánosságra hozott éves jelentése a légtérsértéseket, a szabotázsakciókat és a kibertámadásokat említi példaként Oroszország egyre agresszívebb fellépésére Svédország közvetlen környezetében, különösen a Balti-tenger térségében.

Oroszország jelenti az elsődleges katonai fenyegetést Svédország és a NATO számára. Fotó: AFP

Oroszország jelenti az elsődleges katonai fenyegetést Svédország és a NATO számára

– áll a jelentésben. A dokumentum szerint a fenyegetés komoly és konkrét, Moszkva viselkedése pedig opportunista és agresszív. A svéd értékelés azt követően született, hogy az észt külső hírszerző szolgálat a múlt héten kiadott éves jelentésében Oroszországot veszélyesnek, még ha hozzá nem értőnek is nevezte.

Az észt jelentés ugyanakkor óvatosságra intett, és hangsúlyozta: nem lát arra utaló jelet, hogy Oroszország a következő évben támadást tervezne Észtország vagy a NATO ellen. A megerősített európai védelmi intézkedések miatt a közeljövőben sem tart valószínűnek egy ilyen lépést.

Egy, a Politico által is követett múlt heti háttérbeszélgetésen egy magas rangú NATO-tisztviselő hasonlóan nyilatkozott.

Ami megvéd bennünket, az a szövetség ereje, valamint az 5. cikkelybe vetett kölcsönös hitünk (a NATO kollektív védelmi záradéka), továbbá a NATO-tagállamok vállalásai, hogy védelmi kiadásaikat a GDP 3,5 százalékára emelik

 – mondta.

Hozzátette: 

Amíg folytatjuk ezeket a beruházásokat, Oroszország nem fogja megkockáztatni a lépést.

Ugyanakkor mind az észt jelentés, mind a NATO-tisztviselő felhívta a figyelmet arra, hogy Oroszország jelentősen növelte tüzérségi termelését, ami arra utal, hogy a háború lezárása esetén is komoly katonai tényező marad.

Az észt értékelés szerint Oroszország a következő háborújára készül, és a teljes körű ukrajnai invázió 2022-es megindítása óta – amely immár az ötödik évébe lép – a lövedékek és egyéb tüzérségi eszközök gyártása a tizenhétszeresére nőtt.

– Ezt a kapacitást nem lehet egyik napról a másikra leállítani a háború befejezésével – fogalmazott a NATO-tisztviselő. – Oroszország bizonyos területeken katonailag erősebb lehet a konfliktus végén, mint amikor megkezdte az Ukrajna elleni háborút.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

