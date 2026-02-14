Rutte: Minden tagállam maga döntheti el, tárgyal-e Oroszországgal

Jelentős elmozdulás érzékelhető a NATO retorikájában. Mark Rutte, a szervezet főtitkára a The Moscow Timesnak adott nyilatkozatában világossá tette: nem az ő tisztje tanácsokat osztogatni a szövetségeseknek arról, hogyan kezeljék kapcsolataikat Oroszországgal.

Míg Rutte hajlani látszik a párbeszédre, Kaja Kallas köti az ebet a karóhoz (Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP)

Úgy gondolom, minden szövetséges nyitott, és megteheti azt, amit a franciák tettek

– fogalmazott Rutte, utalva arra, hogy nemrégiben Emmanuel Macron francia elnök külügyi főtanácsadója tárgyalt orosz kollégájával, Jurij Usakovval.

Bátorítanék minden olyan kezdeményezést, amely gyorsabban véget vet ennek a szörnyű háborúnak

– mondta Rutte, aki néhány napja Kijevben még Oroszország nyomás alatt tartásáról és európai katonák Ukrajnába küldéséről beszélt.

A nyugati vezetők körében hónapok óta parázs vita zajlik a Moszkvával való kapcsolatfelvételről. Egyre többen tartanak attól, amire a magyar kormány már régóta figyelmeztet, hogy ha Európa nem lép, akkor az amerikai vezetésű béketárgyalások során a kontinens a partvonalra szorul.

A NATO-főtitkár elismerően szólt az amerikai szerepvállalásról is, dicsérve Donald Trump amerikai elnök törekvéseit a háború befejezésére.

Mindannyian egyetértünk abban, hogy az amerikai vezetés kulcsszerepet játszik ebben a kérdésben. Az amerikai elnök törte meg a patthelyzetet

– ismerte el Rutte, ezzel is jelezve, hogy a megoldás kulcsa Washingtonban van, de Európának is meg kell találnia a saját hangját.

Azonban nem mindenki hajlandó a józan ész útjára lépni. Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője továbbra is az elszigetelés híve. Ahelyett, hogy a párbeszédet szorgalmazná, ezen a héten arról beszélt, hogy

az európai kormányoknak egy sor követelésben kell megállapodniuk Oroszországgal szemben, mielőtt bármilyen békemegállapodás szóba jöhetne.

Kallas tervei szerint a napokban az uniós tagállamok elé terjesztenek egy listát, amely olyan feltételeket tartalmaz, mint az orosz hadsereg méretének korlátozása vagy az Ukrajnából elhurcolt gyermekek hazatérése. Ezek a követelések – bár erkölcsileg hangzatosak – a jelenlegi harctéri helyzetben inkább tűnnek a tárgyalások ellehetetlenítését célzó eszköznek, mintsem valódi diplomáciai alapnak.

