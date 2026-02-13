Peszkov elárulta, mikor folytatódnak az Ukrajnáról szóló tárgyalások

A jövő héten kerülhet sor az ukrajnai rendezésről szóló újabb tárgyalási fordulóra – erről beszélt Dmitrij Peszkov, az orosz elnök szóvivője a ria.ru szerint. A Kreml egyelőre nem közölt konkrét dátumot vagy helyszínt, de a szóvivő megerősítette, hogy az egyeztetések a következő napokban folytatódhatnak.
A portál felidézi: a Politico korábban arról írt, hogy Oroszország, az Egyesült Államok és Ukrajna delegációinak újabb találkozója akár Miamiban vagy Abu-Dzabiban is megvalósulhat. A hivatalos orosz tájékoztatás szerint a részletekről később adnak tájékoztatást.
