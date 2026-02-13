Rendkívüli

Peszkov elárulta, mikor folytatódnak az Ukrajnáról szóló tárgyalások

A jövő héten tarthatják az ukrajnai rendezésről szóló következő tárgyalási fordulót – közölte a Kreml szóvivője. A pontos helyszínt és időpontot még nem hozták nyilvánosságra, de az egyeztetések előkészítése folyamatban van.

Magyar Nemzet
2026. 02. 13. 13:12
Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője Fotó: Anadolu via AFP
A jövő héten kerülhet sor az ukrajnai rendezésről szóló újabb tárgyalási fordulóra – erről beszélt Dmitrij Peszkov, az orosz elnök szóvivője a ria.ru szerint. A Kreml egyelőre nem közölt konkrét dátumot vagy helyszínt, de a szóvivő megerősítette, hogy az egyeztetések a következő napokban folytatódhatnak.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvívője
A portál felidézi: a Politico korábban arról írt, hogy Oroszország, az Egyesült Államok és Ukrajna delegációinak újabb találkozója akár Miamiban vagy Abu-Dzabiban is megvalósulhat. A hivatalos orosz tájékoztatás szerint a részletekről később adnak tájékoztatást.

Január végén és február elején az Egyesült Arab Emírségekben már zajlottak zárt körű egyeztetések egy biztonsági munkacsoport keretében, amelyen Moszkva, Kijev és Washington képviselői is részt vettek. Ezeken a találkozókon az amerikai fél által előterjesztett béketerv vitás pontjait tekintették át.

A Ria.ru azt írja, hogy a nemzetközi sajtóban megjelent információk szerint az eredeti amerikai javaslat a teljes donbászi térség orosz ellenőrzés alá kerülésével, a Krím és a Donbász orosz státusának elismerésével, a frontvonal részleges befagyasztásával Zaporizzsja és Herszon térségében, az ukrán haderő létszámának csökkentésével, valamint a külföldi csapatok és nagy hatótávolságú fegyverek ukrajnai telepítésének tilalmával számolt.

A Kreml álláspontja szerint hosszú távú megállapodás csak az alaszkai csúcstalálkozón lefektetett rendezési elvek mentén képzelhető el. Moszkva továbbra is kulcsfontosságú feltételként tekint arra, hogy az ukrán fegyveres erők kivonuljanak a Donbászból.

