Peszkov elárulta, mikor folytatódnak az Ukrajnáról szóló tárgyalások

Január végén és február elején az Egyesült Arab Emírségekben már zajlottak zárt körű egyeztetések egy biztonsági munkacsoport keretében, amelyen Moszkva, Kijev és Washington képviselői is részt vettek. Ezeken a találkozókon az amerikai fél által előterjesztett béketerv vitás pontjait tekintették át.

A Ria.ru azt írja, hogy a nemzetközi sajtóban megjelent információk szerint az eredeti amerikai javaslat a teljes donbászi térség orosz ellenőrzés alá kerülésével, a Krím és a Donbász orosz státusának elismerésével, a frontvonal részleges befagyasztásával Zaporizzsja és Herszon térségében, az ukrán haderő létszámának csökkentésével, valamint a külföldi csapatok és nagy hatótávolságú fegyverek ukrajnai telepítésének tilalmával számolt.