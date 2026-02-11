Emmanuel MacronFranciaországpolitikai elit

A franciák már nem bíznak a politikai elitben

Franciaországban látványosan megrendült a politikai rendszer iránti bizalom. A választók többsége kiábrándult a pártokból, a politikusokból és az államfőből is. Egy friss kutatás azt mutatja, hogy soha nem volt ilyen alacsony a politikai elit támogatottsága. Egyre többen jutnak arra a következtetésre, hogy a jelenlegi vezetők nem képesek megoldani az ország problémáit. Sokan inkább szakértőkre bíznák az irányítást, mások pedig egy határozott, erős kezű vezetőben látnák a kiutat a válságból.

Sebők Barbara
2026. 02. 11. 7:00
A politikai elit már nem ura a helyzetnek Franciaországban Forrás: AFP
A CEVIPOF friss adatai szerint a franciák alig több mint ötöde, mindössze 22 százaléka hisz a mostani politikai elitnek. A pártok és a megválasztott vezetők megítélése különösen kedvezőtlen – a beléjük vetett bizalom a kutatóközpont 2009-es indulása óta nem volt ilyen alacsony – írja a Brussels Signal forrásaira hivatkozva az Origo.

Mélypontra zuhant a politikai elitbe vetett bizalom Franciaországban
Mélypontra zuhant a politikai elitbe vetett bizalom Franciaországban Fotó: AFP

A sereghajtók a pártok: mindössze 15 százalék mondta azt, hogy bízik bennük. A helyi szereplők megítélése ugyanakkor jóval kedvezőbb. A polgármesterek bizalmi indexe például eléri a 60 százalékot.

Nem áll jobban az államfő, Emmanuel Macron sem. 

A franciák csupán 18 százaléka van jó véleménnyel róla, és ez az arány a tavaly mért értékhez képest tovább csökkent.

A politikai elit már nem ura a helyzetnek

A törvényhozás megítélése sem fényes: a parlamentben mindössze a franciák ötöde bízik. A demokratikus berendezkedésről is lesújtó vélemények születtek. A megkérdezettek 51 százaléka szerint nincs ok büszkeségre, és csak minden ötödik válaszadó gondolja úgy, hogy a politikusok valóban igyekeznek betartani, amit megígérnek. Sokan már más irányt látnának helyesnek. 

A válaszadók 53 százaléka inkább szakértőkre bízná a kulcsfontosságú döntéseket.

Jelentős azok aránya is, akik hatékonyabb működést várnának, még akkor is, ha ez a demokratikus keretek szűkítésével járna: így vélekedett 43 százalék. Több mint harmaduk olyan vezetőt szeretne, akinek nem kell sem a parlament, sem a választók előtt felelnie. A katonai irányítás gondolatát minden ötödik megkérdezett elfogadhatónak tartja. Közben a franciák 80 százaléka úgy látja, hogy a kormány tisztában van a gondokkal, de a felelősségvállalást hiányolják. 

Még beszédesebb, hogy 88 százalék szerint a politikusok kudarc esetén sem vállalják a következményeket.

A franciák 88 százaléka állítja: ha a politikusok kudarcot vallanak, nem vállalják a következményeket
A franciák 88 százaléka állítja: ha a politikusok kudarcot vallanak, nem vállalják a következményeket Fotó: AFP

A bizalom megingásában szerepet játszott a legutóbbi választási időszak is. A 2024-es európai parlamenti választáson Marine Le Pen politikai közössége komoly csapást mért Emmanuel Macron centrista táborára. Az elnök ezt követően előrehozott voksolást kezdeményezett. Az új választás azonban nem hozott nyugalmat, a parlament megosztott. A legfontosabb ügyek, köztük a költségvetés rendbetétele is nehézkesen halad. Ez tovább rontotta az államfő tekintélyét.

Borítókép: Emmanuel Macron (Fotó: AFP)

