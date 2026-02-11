A franciák már nem bíznak a politikai elitben

A CEVIPOF friss adatai szerint a franciák alig több mint ötöde, mindössze 22 százaléka hisz a mostani politikai elitnek. A pártok és a megválasztott vezetők megítélése különösen kedvezőtlen – a beléjük vetett bizalom a kutatóközpont 2009-es indulása óta nem volt ilyen alacsony – írja a Brussels Signal forrásaira hivatkozva az Origo.

Mélypontra zuhant a politikai elitbe vetett bizalom Franciaországban Fotó: AFP

A sereghajtók a pártok: mindössze 15 százalék mondta azt, hogy bízik bennük. A helyi szereplők megítélése ugyanakkor jóval kedvezőbb. A polgármesterek bizalmi indexe például eléri a 60 százalékot.

Nem áll jobban az államfő, Emmanuel Macron sem.

A franciák csupán 18 százaléka van jó véleménnyel róla, és ez az arány a tavaly mért értékhez képest tovább csökkent.